Le Groupe Cirque du Soleil et Gamefam dévoilent un nouveau monde immersif sur Roblox

MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - Le Groupe Cirque du Soleil et Gamefam, un des principaux développeurs de jeux dans le métavers, unissent leurs forces pour créer la toute première expérience immersive du Cirque du Soleil sur Roblox, une plateforme immersive de premier plan où des millions de personnes se connectent et communiquent chaque jour. Dans Cirque du Soleil Tycoon, les utilisateurs peuvent construire leur propre univers du Cirque du Soleil rempli d'artistes et de spectateurs, et découvrir certaines des performances les plus visuellement époustouflantes du métavers.

Les membres de la communauté auront la possibilité de construire et de gérer leur propre spectacle sous Grand Chapiteau, de prendre part à des défis interactifs et à des mini-jeux, d'engager des acrobates et de préparer la scène pour créer leur propre univers personnalisé du Cirque du Soleil. Inspirée du tout nouveau spectacle de tournée du Cirque du Soleil, « ECHO », qui explore la relation entre l'homme et la nature, l'expérience incorpore des détails fantaisistes et fantastiques du Cirque du Soleil. Cirque du Soleil Tycoon permettra de rassembler les spectateurs fidèles et de nouvelles audiences pour y découvrir les coulisses des productions du Cirque du Soleil. Les membres de la communauté Roblox auront également accès à des objets virtuels uniques, tels que des masques à tête d'animal inspirés des costumes de ECHO, qui leur permettront de personnaliser leur avatar et d'exprimer leur créativité à la manière du Cirque du Soleil.

« Cirque du Soleil Tycoon canalisera l'influence de la plateforme mondiale d'expériences immersivesRoblox et fera rayonner l'expertise en divertissement haut de gamme, l'ADN créatif et la base d'admirateurs multigénérationnelle du Cirque du Soleil. Lancer la toute première expérience numérique du Cirque du Soleil sur une importante plateforme immersive comme Roblox était très logique pour nous. Tout comme l'histoire de ECHO qui est centrée sur la connexion, Roblox vise à rassembler les gens et, dans ce cas-ci, nous permet également d'offrir une expérience en coulisses très convoitée à des millions de fans en même temps, sans distance ou autres limites physiques », a déclaré Sébastien Ouimet, directeur en chef du divertissement filmé et immersif au Groupe Cirque du Soleil.

Cette expérience unique s'inscrit dans la mission nouvellement définie du Cirque du Soleil qui consiste à valoriser son offre au-delà des spectacles en apportant son moteur de développement créatif de renommée mondiale au monde immersif de Roblox et en permettant aux spectateurs fidèles et les nouvelles audiences de s'engager dans une expérience métaverse unique en son genre. « Avec la création de Cirque du Soleil Tycoon, nous soulignons l'importance croissante d'élargir notre portefeuille d'expériences de marque dans les domaines du divertissement en 3D immersif et filmé, du contenu de qualité, des jeux vidéo et au-delà », a déclaré Nickole Tara, cheffe de la croissance au Groupe Cirque du Soleil.

« Ce fut un privilège d'amener l'une des marques les plus admirées et les plus divertissantes sur Roblox et d'inviter le public à découvrir le Cirque du Soleil au-delà du Grand Chapiteau », a ajouté Ricardo Briceno, Directeur développement des affaires chez Gamefam. « Cirque du Soleil Tycoon est un autre excellent exemple de la façon dont les marques bien-aimées peuvent étendre leur portée et engager avec de nouveaux fans là où ils passent du temps chaque jour. »

En s'appuyant sur l'expertise de Gamefam en matière de jeux du métavers, le Cirque du Soleil vise à attirer certains des plus de 66 millions de joueurs actifs quotidiennement sur Roblox, à attirer une nouvelle base de fans et à fournir aux gens du monde entier un moyen facilement accessible de découvrir la créativité et l'univers du Cirque du Soleil. Cirque du Soleil Tycoon sera disponible gratuitement sur Roblox via la plupart des plateformes et appareils, y compris les consoles, les ordinateurs, les mobiles et les tablettes à partir de l'été 2023.

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file de l'industrie du divertissement live. En plus de produire des spectacles d'art circassien de renommée internationale, le Groupe Cirque du Soleil met son approche créative au service d'une grande variété de formes de divertissement, notamment les productions multimédias, les expériences immersives et les événements spéciaux. Au-delà de ses diverses créations, la compagnie vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l'art. Depuis sa création en 1984, plus de 378 millions de personnes ont été inspirées sur 6 continents et à travers 86 pays. L'entreprise canadienne emploie aujourd'hui plus de 4000 personnes, incluant 1200 artistes de 80 nationalités différentes. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, rendez-vous sur le site GroupeCirqueduSoleil.com

À propos de Gamefam

Gamefam, un développeur et éditeur de jeux de métavers de premier plan qui crée des expériences connectées avec des communautés de joueurs et des marques connues, est en train de construire la prochaine génération de franchises de la culture pop issues du métavers. Notre mission est de créer des expériences dynamiques pour une communauté étonnante tout en développant la prochaine génération de jeux et de franchises de divertissement à succès à partir du métavers. Gamefam exploite le plus grand réseau de jeux sur Roblox avec plus de 25 millions de sessions de jeu quotidiennes et 115 millions d'heures d'engagement chaque mois à travers plus de 30 jeux en direct dans le portefeuille de l'entreprise. Les principales franchises de Gamefam comprennent Sonic Speed Simulator, Twilight Daycare, Tower of Misery, Funky Friday, Ultra Power Tycoon, Starving Artists, Hot Wheels Open World, Easy Obby et Weapon Fighting Simulator. L'expérience de Gamefam s'étend également aux destinations du métavers, avec notamment l'exploitation des trois principaux serveurs Minecraft et le développement des 40 meilleures cartes de Fortnite. Basée à Los Angeles, l'équipe de Gamefam associe l'expertise commerciale et de production d'experts en marques et de professionnels de l'industrie du jeu de longue date aux meilleurs créateurs du métavers. Pour plus d'informations, visitez le site https://gamefam.com.

