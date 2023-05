LE GROUPE CIRQUE DU SOLEIL ET COSM CONJUGUENT LEURS FORCES POUR DÉVOILER UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE « RÉALITÉ PARTAGÉE »

Cosm produira et présentera un spectacle emblématique du Cirque du Soleil dans ses salles immersives

LOS ANGELES, le 24 mai 2023 /CNW/ - Le Groupe Cirque du Soleil et Cosm, une entreprise phare dans le domaine de la technologie immersive, des médias et du divertissement, ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à proposer au public une toute nouvelle façon de vivre l'expérience du Cirque du Soleil. En vertu de ce partenariat, Cosm produira et présentera un spectacle emblématique du Cirque du Soleil dans ses prochains emplacements, dont le premier ouvrira à Los Angeles au printemps 2024. Cette première représentation mettra de l'avant un immense dôme LED de 26,6 mètres de diamètre installé dans une installation immersive de 65 000 pieds carrés.

Le Cirque du Soleil en partenariat avec Cosm. (Groupe CNW/Cirque du Soleil) Logo de Cosm (Groupe CNW/Cirque du Soleil)

Ces salles nouvelles générations pensées par Cosm donneront vie au spectacle en utilisant une technologie innovante de dômes et de LED courbes créant ainsi une expérience de réalité partagée mariant le monde virtuel et le monde matériel. Des sons et des images accompagneront également le spectacle. En combinant un service de restauration de qualité et des visuels de haute qualité avec l'énergie de la foule, les spectateurs expérimenteront la créativité avant-gardiste du Cirque du Soleil d'un tout nouveau point de vue.

« Nous savons que nos fans recherchent des expériences immersives et riches en émotions, avec des histoires créatives portées par des formats innovants qui enflamment l'imagination et favorisent la connexion humaine. Ce partenariat avec Cosm nous permettra, une fois de plus, de repousser les limites de la production et de la technologie afin de combiner harmonieusement les mondes virtuels et matériels. Nous entendons ainsi renforcer nos liens avec nos fans au-delà de la scène », a déclaré Sébastien Ouimet, chef du divertissement filmé et immersif au sein du Groupe Cirque du Soleil Entertainment.

Cette expérience immersive unique s'inscrit dans un objectif de diversifier l'offre du Cirque du Soleil au-delà des spectacles sur scène. L'entreprise compte élargir son offre en matière de jeux, de contenu premium, de films et de divertissements immersifs, tout en mettant un accent accru sur octroi de licences et le développement de produits dérivés.

« Le Cirque du Soleil s'est imposé à maintes reprises comme un genre de divertissement qui a redéfinit la catégorie », a ajouté Neil Carty, vice-président et directeur de Cosm Studios chez Cosm. « En combinant le théâtre, les arts du cirque et les récits immersifs, ils ont conquis le public du monde entier. Aujourd'hui, nous ajoutons la technologie et l'expérience de réalité partagée de Cosm aux spectacles emblématiques du Cirque du Soleil afin d'accroître ce sentiment d'émerveillement d'une manière entièrement nouvelle. Nous offrirons aux fans quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu auparavant! »

Cosm a récemment inauguré son premier site à Los Angeles (Hollywood Park) à côté du SoFi Stadium et de l'Intuit Dome, et a annoncé son deuxième site à Dallas, à Grandscape, avec des projets d'expansion sur d'autres sites dans des marchés clés.

À propos du Cirque du Soleil

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file de l'industrie du divertissement live. En plus de produire des spectacles d'art circassien de renommée internationale, l'entreprise met son approche créative au service d'une grande variété de formes de divertissement, notamment les productions multimédias, les expériences immersives et les événements spéciaux. Au-delà de ses diverses créations, le Groupe Cirque du Soleil vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l'art. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, rendez-vous sur le site GroupeCirqueduSoleil.com.

À propos de Cosm

Cosm is the leading experiential media and immersive technology company redefining the way the world experiences content. With a storied history of building some of the most innovative experience technology in the world, Cosm provides sensorial experiences for every type of fan, from sports and entertainment to immersive art and education. Its immersive venues bridge the virtual and physical worlds through pioneered technology that expands the realm of what's possible, connecting people and bringing them together in Shared Reality. As the company continues to expand to new cities and countries, Cosm is sparking shared passions and providing guests across the globe with experiences they need to feel to believe. To learn more about Cosm, visit www.cosm.com and follow on Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, and TikTok.Va

