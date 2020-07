Conclut une convention d'achat de type ''Stalking Horse'' avec ses créanciers garantis afin d'établir l'offre minimale acceptable dans le cadre d'un processus de sollicitation de vente et d'investissement supervisé par un tribunal

Le conseil d'administration du Cirque soutient la nouvelle offre

MONTRÉAL, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le Groupe Cirque du Soleil (« Cirque du Soleil », « Cirque » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'il a conclu une nouvelle convention d'achat de type « Stalking Horse » (la « Convention d'achat ») avec un groupe de ses créanciers garantis actuels de premier et de deuxième rang (les « Créanciers »), en vertu de laquelle les Créanciers acquerraient la quasi-totalité des actifs de la Société en règlement de la dette de premier et de deuxième rang du Cirque.

Dans le cadre de la Convention d'achat avec ses Créanciers, le Cirque et ses actionnaires actuels, TPG, Fosun et la Caisse de dépôt et placement du Québec (les « Actionnaires »), ont convenu de résilier mutuellement la Convention d'achat annoncée le 29 juin dernier, qui prévoyait notamment la création d'un fonds dédié aux employés de 15 millions $ US pour fournir une aide financière aux employés licenciés, et d'un fonds de 5 millions $ US dédié aux entrepreneurs indépendants afin de payer les obligations de la Société à l'égard des artisans et des entrepreneurs indépendants. La Convention d'achat proposée par les Actionnaires, qui avait fixé l'offre minimale acceptable, a assuré une piste de survie suite aux fermetures forcées de tous ses spectacles en raison de la pandémie de la COVID-19 en fournissant à la Société le financement et le soutien nécessaires, ainsi qu'une feuille de route claire pour sa relance.

La Convention d'achat des Créanciers reprend la proposition des Actionnaires en prévoyant la création de deux fonds totalisant 20 millions $ US afin de fournir une aide supplémentaire aux employés et aux entrepreneurs indépendants. Elle comprend également l'engagement des Créanciers à maintenir le siège social ainsi que le président de l'entreprise, à Montréal, au Québec.

Le 30 juin dernier, le Cirque a déposé une demande de protection contre ses créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) en vue de restructurer sa structure de capital et la Cour supérieure du Québec (Division commerciale) (la « Cour ») a accueilli la demande de la Société. Une audience est prévue le 17 juillet au cours de laquelle la Cour sera appelée à approuver la Convention d'achat et le processus de vente et de sollicitation d'investissement.

Sous réserve de l'approbation de la Cour, la Convention d'achat des Créanciers servira de nouvelle convention d'achat de type « Stalking Horse » dans le cadre d'un processus de vente et de sollicitation d'investissement supervisé par la Cour et le contrôleur nommé par la Cour. La Convention d'achat établit le prix plancher, ou l'offre minimale acceptable, pour une vente aux enchères de la Société sous la supervision de la Cour en vertu du processus de vente et de sollicitation d'investissement, conçu pour obtenir la valeur la plus élevée possible ou la meilleure offre pour le Cirque et ses parties prenantes.

Tout au long du processus, le Cirque du Soleil sera représenté par Stikeman Elliott LLP, Kirkland & Ellis LLP, Financière Banque Nationale et Greenhill & Co.

