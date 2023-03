MONTRÉAL, le 8 mars 2023 /CNW/ - Le Groupe Cirque du Soleil (« Cirque du Soleil » ou « la Société »), un chef de file de l'industrie du divertissement live, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement d'un prêt à terme de 550 millions de dollars américains pour refinancer sa dette existante, ainsi qu'une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 100 millions de dollars américains. Avec cette transaction, la Société a réduit sa dette totale de plus de 100 millions de dollars américains, poursuivant ainsi le désendettement de son bilan. Le refinancement se traduira par d'importantes économies de frais d'intérêt, ce qui améliorera la situation financière de l'entreprise et augmentera le flux de trésorerie.

« Nous sommes heureux d'avoir complété ce refinancement et d'avoir établi une nouvelle facilité de crédit qui nous donnera la flexibilité nécessaire pour continuer à croître et à innover », a déclaré Emmanuelle Leclerc-Granger, cheffe de la direction financière du Groupe Cirque du Soleil. « Nous sommes reconnaissants du soutien de nos prêteurs et de nos investisseurs, qui partagent notre vision d'avenir de l'entreprise, et nous sommes confiants en notre capacité à continuer d'offrir des expériences exceptionnelles pour notre public aux quatre coins du globe. »

Conjointement à ce refinancement, les agences de notation Standard & Poor's et Moody's ont relevé la cote de crédit du Groupe Cirque du Soleil de B/B3 (perspective stable) à B+/B2 (perspective stable), ce qui représente la troisième/deuxième hausse consécutive reçue de la part des agences au cours de la dernière année.

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu ces améliorations de notre cote de crédit de la part de Standard & Poor's et de Moody's, qui reconnaissent nos efforts continus pour renforcer notre position financière et générer une croissance durable », a ajouté Emmanuelle Leclerc-Granger. « Cette transaction reflète notre engagement à maintenir un bilan et une position de liquidité solides, tout en investissant dans nos activités afin d'assurer un avenir prometteur à notre public et à nos partenaires. »

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file de l'industrie du divertissement live. En plus de produire des spectacles d'art circassien de renommée internationale, l'entreprise met son approche créative au service d'une grande variété de formes de divertissement, notamment les productions multimédias, les expériences immersives et les événements spéciaux. Au-delà de ses diverses créations, le Groupe Cirque du Soleil vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l'art. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, rendez-vous sur le site GroupeCirqueduSoleil.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1550111/Cirque_du_Soleil_EG_Logo.jpg

SOURCE Cirque du Soleil

Renseignements: Marie-Noelle Caron, Cheffe - Relations Publiques corporatives, Groupe Cirque du Soleil, [email protected]