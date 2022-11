TOKYO, le 28 nov. 2022 /CNW/ -- Lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 27) à Charm el-Cheikh, en Égypte, la Soka Gakkai internationale (SGI) a fait la promotion de la participation des jeunes et du reboisement et a amplifié l'appel à la justice climatique exprimé par les dirigeants religieux.

Alexandra Masako Goossens-Ishii, représentante de la SGI auprès de l'ONU, a déclaré : « Bien qu'une attention plus importante soit enfin accordée aux conséquences négatives des changements climatiques, de profondes divisions subsistent quant à la façon d'aborder la question. Je crois que les groupes confessionnels ont une voix morale unique pour exhorter les dirigeants mondiaux à prendre les décisions nécessaires pour passer à une transition juste pour toute l'humanité, tout en incarnant un esprit résilient, en fournissant un soutien communautaire et en progressant vers une transition équitable au niveau local. »

Pour contrer le tokénisme des jeunes, Lucy Plummer, de la SGI-UK, a mené un événement parallèle le 15 novembre. L'événement montrait l'exemple d'une véritable participation en donnant la parole aux jeunes croyants qui dénoncent les souffrances liées aux changements climatiques et mènent des actions au sein de groupes confessionnels. David N. Munene, co-organisateur de CYNESA (Réseau de la jeunesse catholique pour un environnement durable en Afrique), a souligné que les jeunes croyants peuvent contribuer davantage lorsqu'ils agissent en solidarité avec les autres, et les participants ont souligné que le monde a besoin de l'idéalisme et de la vision positive de la jeunesse.

Le même jour, la SGI a coparrainé un atelier REDD+, qui vise à réduire les émissions dues à la déforestation et à conserver les forêts, en collaboration avec l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT). Cécile Ndjebet, du Réseau des Femmes Africaines pour la Gestion Communautaire des Forêts (REFACOF), le partenaire local d'un projet conjoint de la Soka Gakkai et de l'OIBT, qui soutient les efforts de reboisement des femmes des communautés rurales au Togo, a souligné le rôle crucial des femmes sur le terrain dans toute l'Afrique.

Les membres de Soka Gakkai dans le monde entier agissent, parce qu'ils sont convaincus que, même face aux obstacles insurmontables présentés par la crise climatique, la contribution de chaque individu peut conduire à un changement positif. Comme le président de la SGI, Daisaku Ikeda, l'a déclaré : « Lorsque la jeunesse s'élance avec cohésion en étant convaincue qu'elle peut créer l'avenir, cette nouvelle prise de confiance et cet élan deviennent à coup sûr la force motrice vers un avenir meilleur. »

La Soka Gakkai est une organisation bouddhiste mondiale qui fait la promotion de la paix, de la culture et de l'éducation et qui compte 12 millions de membres à travers le monde. La SGI est une ONG qui a un statut consultatif auprès du Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations unies depuis 1983.

Personnes-ressources :

Yuki Kawanaka

Bureau international d'information publique

Soka Gakkai

Tél. : +81 80 5957-4919

Courriel : kawanaka[at]soka.jp

SOURCE Soka Gakkai