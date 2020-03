Le Groupe Banque TD tiendra une assemblée annuelle des actionnaires virtuelle

TORONTO, le 20 mars 2020 /CNW/ - Pour faire suite au communiqué commun publié par plusieurs banques et compagnies d'assurance vie au Canada, le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a aujourd'hui fait connaître ses intentions quant à la tenue de l'assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée »). L'assemblée de la TD aura lieu le jeudi 2 avril 2020 à compter de 9 h 30 et sera accessible uniquement en webémission ou par téléphone.

La décision d'aller de l'avant avec une assemblée entièrement virtuelle s'inscrit dans le cadre des efforts de la Banque pour contenir la propagation du coronavirus COVID-19 et veiller au bien-être de ses clients, de ses actionnaires et des collègues.

Brian Levitt, président du conseil d'administration, Groupe Banque TD, et Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD, prendront tous les deux la parole durant l'assemblée qui sera présentée en direct. Les actionnaires qui assisteront à l'assemblée par l'entremise de la webémission ou par téléphone pourront entendre les présentations et poser des questions après celles-ci, mais seuls les actionnaires qui assisteront à la webémission pourront voter durant l'assemblée.

La TD encourage aussi les actionnaires à exercer leur droit de vote avant l'assemblée. Les actionnaires qui ont déjà voté n'ont pas besoin de le faire à nouveau. Toutefois, les actionnaires qui n'ont pas encore voté doivent suivre les directives qui les concernent :

Les actionnaires véritables auront besoin de leur numéro de contrôle exclusif (indiqué sur leur formulaire de directives de vote) pour pouvoir voter en ligne au www.proxyvote.com ou par téléphone au 1-800-474-7493 (en anglais) ou au 1-800-474-7501 (en français).

Les actionnaires inscrits qui ont un certificat d'actions auront besoin de leur numéro de contrôle exclusif (indiqué sur leur formulaire de procuration) pour pouvoir voter en ligne au www.astvotemyproxy.com.

Les actionnaires inscrits qui détiennent des actions par l'entremise du Système d'inscription directe aux États-Unis auront besoin de leur numéro de contrôle exclusif (indiqué sur leur formulaire de procuration) pour pouvoir voter en ligne au www.investorvote.com/TDM.

D'autres renseignements sur l'assemblée virtuelle seront publiés sur notre site Web. Plus particulièrement, les détails pour accéder à la webémission ou à la ligne téléphonique seront transmis durant la semaine du 30 mars 2020 et publiés ici. L'enregistrement et la transcription de l'assemblée seront accessibles sur le site Web de la TD après l'assemblée.

En cas de problèmes, par exemple liés à la disponibilité de la technologie, nous informerons les actionnaires de leurs options sur notre site Web.

Nous regrettons de ne pas pouvoir nous réunir en personne cette année. Compte tenu du nouveau format de l'assemblée, nous remercions nos actionnaires à l'avance de leur soutien à l'égard de ces mesures de précaution.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis) et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 13 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,5 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

