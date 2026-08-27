Le Groupe Banque TD présente ses résultats pour le troisième trimestre de 2026

Communiqué de presse sur les résultats • Trois mois et neuf mois clos le 31 juillet 2026

Le présent communiqué sur les résultats trimestriels doit être lu avec le rapport aux actionnaires non audité du troisième trimestre de 2026 de la Banque pour les trois mois et neuf mois clos le 31 juillet 2026, préparé selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), accessible sur notre site Web à l'adresse http://www.td.com/francais/investisseurs/. Le présent communiqué est daté du 26 août 2026. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens et proviennent essentiellement des états financiers consolidés intermédiaires ou annuels de la Banque, qui sont dressés selon les IFRS. Certains montants comparatifs ont été révisés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la période considérée. Des renseignements additionnels concernant la Banque sont disponibles sur le site Web de la Banque, à l'adresse http://www.td.com, de même que sur le site SEDAR+, à l'adresse http://www.sedarplus.ca, et sur le site de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) à l'adresse http://www.sec.gov (section EDGAR filers). Les résultats comme présentés sont conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR), en vertu des IFRS. Les résultats rajustés sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » ou à la section « Rapport de gestion des secteurs d'activité de la TD » du présent document.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS DU TROISIÈME TRIMESTRE en regard du troisième trimestre de l'exercice précédent :

Le résultat dilué par action comme présenté a été de 2,74 $, par rapport à 1,89 $.

Le résultat dilué par action rajusté a été de 2,77 $, par rapport à 2,20 $.

Le résultat net comme présenté a atteint 4 615 millions de dollars, comparativement à 3 336 millions de dollars.

Le résultat net rajusté a atteint 4 671 millions de dollars, comparativement à 3 871 millions de dollars.

POINTS SAILLANTS FINANCIERS POUR LE CUMUL DE L'EXERCICE, neuf mois clos le 31 juillet 2026 en regard de la période correspondante de l'exercice précédent :

Le résultat dilué par action comme présenté a été de 7,50 $, par rapport à 9,72 $.

Le résultat dilué par action rajusté a été de 7,59 $, par rapport à 6,19 $.

Le résultat net comme présenté a atteint 12 909 millions de dollars, comparativement à 17 258 millions de dollars.

Le résultat net rajusté a atteint 13 055 millions de dollars, comparativement à 11 120 millions de dollars.

RAJUSTEMENTS DU TROISIÈME TRIMESTRE (ÉLÉMENTS À NOTER)

Les chiffres du résultat comme présenté pour le troisième trimestre comprennent les éléments à noter suivants :

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises de 34 millions de dollars (25 millions de dollars après impôt ou 1 cent par action), comparativement à 33 millions de dollars (25 millions de dollars après impôt ou 1 cent par action) au troisième trimestre de l'exercice précédent.

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la transaction d'acquisition de First Horizon Corporation (FHN) de 41 millions de dollars (31 millions de dollars après impôt ou 2 cents par action), comparativement à 55 millions de dollars (41 millions de dollars après impôt ou 2 cents par action) au troisième trimestre de l'exercice précédent.

TORONTO, le 27 août 2026 /CNW/ -- Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 juillet 2026. Le résultat net comme présenté et le résultat par action comme présenté ont été respectivement de 4,6 milliards de dollars et de 2,74 $, par rapport respectivement à 3,3 milliards de dollars et à 1,89 $ au troisième trimestre de l'exercice précédent. Le résultat net rajusté et le résultat par action rajusté ont été respectivement de 4,7 milliards de dollars et de 2,77 $, en hausse respectivement de 21 % et de 26 % d'un exercice à l'autre.

« La TD a connu un excellent trimestre, ayant généré des résultats record dans ses activités au Canada et dans le secteur Services bancaires de gros, et affiché un dynamisme accru dans le secteur Services bancaires aux États-Unis, a déclaré Raymond Chun, président et chef de la direction, Groupe Banque TD. En mettant l'accent sur une exécution rigoureuse, nous avons été en mesure de générer une croissance importante du rendement des capitaux propres et un levier d'exploitation positif, tout en continuant d'investir dans les talents de première ligne, l'IA et l'innovation en vue d'approfondir les relations avec les clients et de faire croître la Banque. Un an après la Journée des investisseurs, nous respectons nos engagements, menons à bien notre stratégie et créons de la valeur pour nos actionnaires. »

Le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada a généré des produits, un résultat net et des volumes de dépôts et de prêts records

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada s'est établi à 2 095 millions de dollars, en hausse de 7 % d'un exercice à l'autre, reflétant essentiellement l'augmentation du résultat avant impôt et provisions1, 2. Les produits pour le trimestre se sont établis à 5 517 millions de dollars, en hausse de 5 % d'un exercice à l'autre, soutenus par une croissance des volumes de dépôts et de prêts et une hausse des marges.

Le sous-secteur des Services bancaires personnels au Canada a fait de nouvelles acquisitions de clients au chapitre des produits bancaires courants3, et a notamment enregistré des ventes numériques record pour le troisième trimestre, en hausse de 17 % d'un exercice à l'autre. L'entreprise a renforcé son leadership numérique, la TD se classant au premier rang selon le sondage de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle pour les applications de services bancaires mobiles4. Le sous-secteur des Services bancaires commerciaux au Canada a généré une solide croissance des volumes de prêts et de dépôts au cours du trimestre, reflétant les avantages de l'expansion de son réseau de distribution, et a accru de 10 % les acquisitions de clients commerciaux depuis le début de l'exercice.

Les résultats du secteur Services bancaires aux États-Unis démontrent sa capacité de générer des bénéfices

Le résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis s'est établi à 1 074 millions de dollars (771 millions de dollars américains), en hausse de 41 % (39 % en dollars américains) d'un exercice à l'autre sur une base comme présentée et en hausse de 12 % (11 % en dollars américains) d'un exercice à l'autre sur une base rajustée. Le rendement des capitaux propres du secteur s'est établi à 10,2 %, en hausse de 310 points d'un exercice à l'autre sur une base comme présentée et en hausse de 130 points d'un exercice à l'autre sur une base rajustée, reflétant la rigueur dont fait preuve le secteur dans l'optimisation de son bilan et de sa gestion des capitaux.

Les volumes des prêts du secteur Services bancaires aux États-Unis ont augmenté séquentiellement, reflétant une croissance des prêts commerciaux sur le marché intermédiaire et des soldes de cartes de crédit exclusives de la TD. Dans le sous-secteur Gestion de patrimoine aux États-Unis, le niveau record des actifs de placement de clients aisés est attribuable à la croissance de l'actif net et à l'appréciation des marchés. Financement auto TD aux États-Unis s'est classé, pour la septième année consécutive, au premier rang pour la satisfaction des concessionnaires à l'égard des prêteurs nationaux non exclusifs ayant un crédit préférentiel, selon le sondage de 2026 de J.D. Power qui évalue la satisfaction des concessionnaires américains à l'égard de leur prêteur automobile5.

Le secteur Gestion de patrimoine et Assurance a généré des produits, un résultat net et des actifs records

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance s'est établi à 841 millions de dollars, en hausse de 20 % d'un exercice à l'autre, reflétant des actifs records, une augmentation des primes d'assurance acquises et une croissance des volumes de dépôts.

Le sous-secteur Gestion de patrimoine a continué d'élargir sa clientèle et d'accroître l'engagement, les nouveaux comptes ayant augmenté de 26 % d'un exercice à l'autre. L'entreprise a poursuivi ses efforts auprès des nouveaux investisseurs, les transactions quotidiennes moyennes ayant augmenté de 20 % d'un exercice à l'autre dans les activités de Placements directs TD. TD Assurance et REALTOR.ca ont lancé une expérience numérique intégrée qui incorpore des conseils en matière d'assurance habitation dans le processus d'achat d'une propriété, ce qui aide les Canadiens à prendre des décisions plus éclairées pour protéger l'un de leurs investissements les plus importants.

Le secteur Services bancaires de gros a généré des produits et un résultat net records

Le résultat net du secteur Services bancaires de gros s'est établi à 743 millions de dollars, en hausse de 87 % d'un exercice à l'autre sur une base comme présentée et de 76 % d'un exercice à l'autre sur une base rajustée, reflétant surtout une augmentation des produits et une baisse de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par la hausse des charges autres que d'intérêts.

Le secteur Services bancaires de gros a généré des produits records, tirant parti de la force de sa plateforme dans un contexte d'activité des clients accrue et de conditions de marché favorables pour dégager une croissance des produits de 25 % d'un exercice à l'autre. Combinée avec une gestion rigoureuse des charges et des capitaux, cette forte lancée a entraîné un rendement des capitaux propres de 16,7 %.

Fonds propres

Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de la TD a été de 14,3 %.

Conclusion

« Nous entamons le dernier trimestre de 2026 avec force et agissons rapidement pour saisir les occasions de croissance importantes qui se présentent dans l'ensemble des secteurs d'activité, a ajouté M. Chun. Grâce à sa solide situation des fonds propres, la TD est en mesure de répondre aux besoins grandissants des clients, d'investir dans ses activités et de remettre le capital excédentaire à ses actionnaires. Je suis fier des accomplissements de nos collègues et je tiens à les remercier pour leur engagement soutenu envers nos clients et la Banque. »

Le texte qui précède contient des énoncés prospectifs. Se reporter à la section « Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs » à la page 3.















1 Le résultat avant impôt et provisions est une mesure financière non conforme aux PCGR qui est calculée en soustrayant les charges autres que d'intérêts comme présentées du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada de ses produits comme présentés. Produits comme présentés - troisième trimestre de 2026 : 5 517 millions de dollars; troisième trimestre de 2025 : 5 241 millions de dollars. Charges autres que d'intérêts comme présentées - troisième trimestre de 2026 : 2 131 millions de dollars; troisième trimestre de 2025 : 2 066 millions de dollars. Résultat avant impôt et provisions - troisième trimestre de 2026 : 3 386 millions de dollars; troisième trimestre de 2025 : 3 175 millions de dollars. 2 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document. 3 Comprennent les comptes chèques, les comptes d'épargne et les cartes de crédit. 4 La Banque TD a reçu la note la plus élevée selon le sondage de 2026 de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle à l'égard des applications de services bancaires mobiles au Canada, qui évalue la satisfaction de la clientèle à l'égard des applications mobiles des institutions financières pour la gestion des comptes bancaires. Visitez le site jdpower.com/awards pour plus de renseignements. 5 Financement auto TD aux États-Unis a reçu la note la plus élevée dans le segment de détail national non exclusif préférentiel dans le cadre des sondages de J.D. Power 2020-2026 sur la satisfaction des concessionnaires à l'égard des fournisseurs de financement automobile. Visitez le site jdpower.com/awards pour plus de renseignements.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États­Unis et d'autres communications. En outre, des représentants de la Banque peuvent formuler verbalement des énoncés prospectifs aux analystes, aux investisseurs, aux médias et à d'autres personnes. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération et se veulent des énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les énoncés figurant dans le présent document, dans le rapport de gestion (le « rapport de gestion de 2025 ») du rapport annuel 2025 de la Banque à la rubrique « Sommaire et perspectives économiques » et aux rubriques « Principales priorités pour 2026 » et « Contexte d'exploitation et perspectives » pour les secteurs Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, Services bancaires aux États-Unis, Gestion de patrimoine et Assurance et Services bancaires de gros, et d'autres énoncés concernant les objectifs et les priorités de la Banque pour 2026 et par la suite et les stratégies pour les atteindre, l'environnement réglementaire dans lequel la Banque exerce ses activités, les cibles et les engagements, les attentes en matière de rendement financier pour la Banque, et les perspectives pour les activités de la Banque ou les économies canadienne, américaine et mondiale. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes et expressions comme « croire », « prévoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « supposer », « viser », « estimer », « planifier », « objectif », « confiant », « cible », « pouvoir », « calendrier », « possible » et « potentiel » et de verbes au futur ou au conditionnel, ainsi que d'autres expressions similaires, ou la forme négative ou des variantes de tels termes, mais ces mots ne sont pas les seuls moyens d'indiquer de telles déclarations. Par leur nature, ces énoncés prospectifs obligent la Banque à formuler des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes, généraux ou spécifiques. Particulièrement du fait de l'incertitude quant à l'environnement physique et financier, à la conjoncture économique, au climat politique et au cadre réglementaire, ces risques et incertitudes - dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les répercussions peuvent être difficiles à prévoir - peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes, prédictions, prévisions, projections, estimations, cibles ou intentions avancées dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent notamment : la conjoncture économique et commerciale dans les régions où la Banque exerce ses activités; le risque géopolitique (notamment les risques liés aux politiques, au commerce et à l'impôt ainsi que l'incidence potentielle de l'imposition de nouveaux droits de douane ou de droits de douane plus élevés ou de l'imposition de droits de représailles); l'inflation, les taux d'intérêt et la possibilité d'une récession; les risques associés aux activités de redressement du programme de lutte contre le blanchiment d'argent (LCBA) et de conformité à la Bank Secrecy Act (BSA) aux États-Unis de la Banque et du programme de LCBA de la Banque à l'échelle de l'entreprise; la surveillance réglementaire et le risque de conformité; la capacité de la Banque à réaliser des stratégies à long terme et ses principales priorités stratégiques à plus court terme, notamment la réalisation d'acquisitions et de cessions et l'intégration des acquisitions; la capacité de la Banque d'atteindre ses objectifs financiers ou stratégiques en ce qui a trait à ses investissements, ses plans de fidélisation de la clientèle et à d'autres plans stratégiques; les risques associés à la convention sur les comptes de dépôt assurés entre la Banque et The Charles Schwab Corporation; les risques liés à la technologie et à la cybersécurité (y compris les cyberattaques, les intrusions liées aux données ou les défaillances technologiques) visant les technologies, les systèmes et les réseaux de la Banque, ceux des clients de la Banque (y compris leurs propres appareils) et ceux de tiers fournissant des services à la Banque; les risques liés aux données; les risques de modèle; les activités frauduleuses externes; le risque interne; le risque en matière de conduite; le défaut de tiers de se conformer à leurs obligations envers la Banque ou ses sociétés affiliées, notamment relativement au traitement et au contrôle de l'information, et les autres risques découlant du recours par la Banque à des tiers; l'incidence de la promulgation de nouvelles lois ou règles et de nouveaux règlements, de la modification des lois, règles et règlements actuels ou de leur application, y compris les lois et règlements sur la protection des consommateurs, les lois fiscales, les lignes directrices sur les fonds propres et les directives réglementaires en matière de liquidité; le risque environnemental et social (y compris le risque lié au climat); l'exposition à des litiges et à des questions de réglementation; la concurrence accrue exercée par les sociétés établies et les nouveaux venus, y compris les entreprises de technologie financière et les géants du domaine de la technologie; les changements de comportement des consommateurs et les perturbations liées à la technologie; la capacité de la Banque à recruter, à former et à maintenir en poste des gens de talent; les variations des taux de change, des taux d'intérêt, des écarts de taux, des cours des actions et des prix des marchandises; le déclassement, la suspension ou le retrait des notations attribuées par une agence de notation, les conditions du marché et autres facteurs pouvant influer sur la valeur et le cours des actions ordinaires et des autres titres de la Banque; l'interconnectivité des institutions financières, y compris les crises de la dette internationale actuelles ou éventuelles; l'augmentation des coûts de financement et la volatilité des marchés causée par l'illiquidité des marchés et la concurrence pour l'accès au financement; les estimations comptables critiques et les changements de normes, de politiques et de méthodes comptables utilisées par la Banque; et l'occurrence d'événements catastrophiques naturels et autres que naturels et les demandes d'indemnisation qui en découlent. La Banque avise le lecteur que la liste qui précède n'est pas une liste exhaustive de tous les facteurs de risque possibles, et d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence négative sur les résultats de la Banque. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2025 et aux rubriques portant sur les risques stratégiques, de crédit, de marché (y compris le risque actions, le risque sur marchandises, le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque d'écart de taux), les risques opérationnels (y compris les risques liés à la technologie, à la cybersécurité, aux processus, aux systèmes, aux données, aux tierces parties, à la fraude, à l'infrastructure et le risque interne et en matière de conduite), les risques de modèle, d'assurance, de liquidité et d'adéquation des fonds propres, le risque de conformité, les risques liés aux crimes financiers, d'atteinte à la réputation, environnementaux et sociaux de la section « Gestion des risques » du rapport de gestion de 2025, telles qu'elles peuvent être mises à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite et dans les communiqués (le cas échéant) relatifs à tout événement ou à toute transaction dont il est question aux sections « Événements importants » ou « Mise à jour sur les activités de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque et du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise » dans le rapport de gestion pertinent, lesquels peuvent être consultés sur le site Web www.td.com. Le lecteur doit examiner ces facteurs attentivement, ainsi que d'autres incertitudes et événements possibles, de même que l'incertitude inhérente aux énoncés prospectifs avant de prendre des décisions à l'égard de la Banque, et ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs de la Banque. Les hypothèses économiques importantes qui étayent les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont décrites dans le rapport de gestion de 2025 à la rubrique « Sommaire et perspectives économiques » et à la section « Événements importants », aux rubriques « Principales priorités pour 2026 » et « Contexte d'exploitation et perspectives » pour les secteurs Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, Services bancaires aux États-Unis, Gestion de patrimoine et Assurance et Services bancaires de gros, telles qu'elles peuvent être mises à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite et dans les communiqués (le cas échéant). Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document représente l'opinion de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d'aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière, les objectifs, les priorités et les attentes en matière de rendement financier pour la Banque aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut ne pas convenir à d'autres fins. La Banque n'effectuera pas de mise à jour de quelque énoncé prospectif, écrit ou verbal, qu'elle peut faire de temps à autre directement ou indirectement, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne l'exige.



Avant sa publication, le présent document a été revu par le comité d'audit de la Banque et approuvé par le conseil d'administration de la Banque, sur recommandation du comité d'audit.

TABLEAU 1 : FAITS SAILLANTS FINANCIERS





























(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Trois mois clos les Neuf mois clos les





31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet





2026

2026

2025

2026

2025

Résultats d'exploitation





























Total des produits - comme présenté

16 885 $

15 797 $

15 297 $

49 267 $

52 283 $ Total des produits - rajusté1

16 926



16 037



15 614



49 592



45 782

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

917



1 001



971



2 957



3 524

Charges afférentes aux activités d'assurance

1 646



1 398



1 563



4 666



4 487

Charges autres que d'intérêts - comme présentées

8 475



8 372



8 522



25 600



24 731

Charges autres que d'intérêts - rajustées1

8 441



8 339



8 124



25 343



24 015

Résultat net - comme présenté

4 615



4 251



3 336



12 909



17 258

Résultat net - rajusté1

4 671



4 168



3 871



13 055



11 120

Situation financière (en milliards de dollars canadiens)





























Total des prêts, déduction faite de la provision pour pertes sur prêts

991,0 $

964,3 $

936,1 $

991,0 $

936,1 $ Total de l'actif

2 111,9



2 085,1



2 035,2



2 111,9



2 035,2

Total des dépôts

1 260,7



1 243,4



1 256,9



1 260,7



1 256,9

Total des capitaux propres

127,0



124,3



125,4



127,0



125,4

Total des actifs pondérés en fonction des risques2

653,4



641,4



627,2



653,4



627,2

Ratios financiers





























Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires

ordinaires - comme présenté3

15,8 %

14,7 %

11,3 %

14,6 %

20,2 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires

ordinaires - rajusté1

16,0



14,4



13,2



14,8



12,9

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux

actionnaires ordinaires (RCPCAAO)1, 3

19,0



17,7



13,6



17,6



25,2

Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux

actionnaires ordinaires - rajusté1

19,1



17,2



15,8



17,7



15,9

Ratio d'efficience - comme présenté3

50,2



53,0



55,7



52,0



47,3

Ratio d'efficience - rajusté, compte tenu des charges afférentes aux

activités d'assurance1, 3, 4

55,2



57,0



57,8



56,4



58,2

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances en % de la

moyenne des prêts nets

0,37



0,43



0,41



0,41



0,50

Information sur les actions ordinaires - comme présentée

(en dollars canadiens)





























Résultat par action































De base

2,75 $

2,44 $

1,89 $

7,53 $

9,73 $

Dilué

2,74



2,43



1,89



7,50



9,72

Dividendes par action

1,12



1,08



1,05



3,28



3,15

Valeur comptable par action3

69,69



68,22



67,13



69,69



67,13

Cours de clôture (TSX)5

168,04



146,33



100,92



168,04



100,92

Actions en circulation (en millions)































Nombre moyen - de base

1 646,0



1 660,7



1 716,7



1 662,3



1 735,7



Nombre moyen - dilué

1 652,2



1 665,5



1 718,9



1 667,6



1 737,0



Fin de période

1 638,4



1 652,1



1 707,2



1 638,4



1 707,2

Capitalisation boursière (en milliards de dollars canadiens)

275,3 $

241,7 $

172,3 $

275,3 $

172,3 $ Rendement en dividendes3

2,8 %

3,2 %

4,4 %

3,1 %

4,9 % Ratio de versement de dividendes3

40,7



44,1



55,4



43,4



32,3

Ratio cours/bénéfice3

18,0



17,3



8,6



18,0



8,6

Rendement total pour les actionnaires (1 an)3

71,9



72,2



30,0



71,9



30,0

Information sur les actions ordinaires - rajustée

(en dollars canadiens)1



























Résultat par action































De base

2,78 $

2,39 $

2,20 $

7,61 $

6,19 $

Dilué

2,77



2,38



2,20



7,59



6,19

Ratio de versement de dividendes

40,2 %

45,0 %

47,5 %

42,9 %

50,7 % Ratio cours/bénéfice

17,2



15,9



12,8



17,2



12,8

Ratios des fonds propres2





























Ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires

14,3 %

14,3 %

14,8 %

14,3 %

14,8 % Ratio de fonds propres de catégorie 1

16,1



16,0



16,5



16,1



16,5

Ratio du total des fonds propres

17,9



17,8



18,4



17,9



18,4

Ratio de levier

4,5



4,5



4,6



4,5



4,6

Ratio de la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC)

31,1



31,1



30,9



31,1



30,9

Ratio de levier TLAC

8,8



8,8



8,7



8,8



8,7







1 La Banque Toronto-Dominion (la « TD » ou la « Banque ») dresse ses états financiers consolidés intermédiaires selon les IFRS, les PCGR actuels, et désigne les résultats établis selon les IFRS « comme présentés ». La Banque utilise également des mesures financières non conformes aux PCGR, telles que des résultats « rajustés » et des ratios non conformes aux PCGR, afin d'évaluer chacun de ses secteurs d'exploitation et de mesurer la performance globale de la Banque. Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les « éléments à noter » des résultats comme présentés. Pour obtenir plus de renseignements et consulter une liste des éléments à noter et un rapprochement entre les résultats rajustés et les résultats comme présentés, se reporter aux sections « Notre rendement » ou « Rapport de gestion des secteurs d'activité de la TD » du présent document. Les mesures financières et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent document ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs. 2 Ces mesures ont été incluses dans le présent document conformément aux lignes directrices Normes de fonds propres, Exigences de levier et Capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) du Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF). Pour plus de renseignements, se reporter à la section « Situation des fonds propres » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2026 de la Banque. 3 Pour des renseignements additionnels sur ces mesures, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2026 de la Banque, qui est intégrée par renvoi. 4 Le ratio d'efficience - rajusté, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance est calculé en divisant les charges autres que d'intérêts rajustées par le total des produits rajusté, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance. Total des produits rajustés, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance - troisième trimestre de 2026 : 15 280 millions de dollars; deuxième trimestre de 2026 : 14 639 millions de dollars; troisième trimestre de 2025 : 14 051 millions de dollars; cumul de l'exercice 2026 : 44 926 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 41 295 millions de dollars. 5 Cours de clôture à la Bourse de Toronto.

MISE À JOUR SUR LES ACTIVITÉS DE REDRESSEMENT DU PROGRAMME DE LCBA-BSA AUX ÉTATS-UNIS DE LA BANQUE ET DU PROGRAMME DE LCBA À L'ÉCHELLE DE L'ENTREPRISE

Comme il a été présenté précédemment, le 10 octobre 2024, la Banque a annoncé qu'à la suite d'une collaboration et d'une communication actives avec les autorités et les organismes de réglementation, elle est parvenue à une résolution (la « résolution globale ») des enquêtes sur son programme de LCBA-BSA aux États-Unis dont il a déjà été fait mention. La Banque et certaines de ses filiales américaines ont consenti à des ordonnances auprès de l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC), du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), et elles ont conclu des ententes sur le plaidoyer avec la Money Laundering and Asset Recovery Section, Criminal Division du département de la Justice des États-Unis et le bureau du procureur fédéral du district du New Jersey. Les modalités des ordonnances de consentement et des ententes sur le plaidoyer peuvent être consultées sous le profil de la Banque sur SEDAR+, à l'adresse https://www.sedarplus.ca.

La Banque s'emploie à se conformer aux modalités des ordonnances sur consentement et des ententes de plaidoyer, notamment aux exigences relatives aux mesures correctives à apporter au programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque. De plus, la Banque travaille également à redresser les programmes de LCBA, de lutte contre le financement des activités terroristes et de sanctions à l'échelle de l'entreprise de la Banque (le « programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise »).

Pour plus de renseignements sur les risques associés aux activités de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque et du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise de la Banque, se reporter à la rubrique « Redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis et du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise de la Banque » de la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport de gestion de 2025.

Mise à jour sur les activités de redressement du programme de LCBA aux États-Unis

La Banque demeure déterminée à redresser son programme de LCBA-BSA aux États-Unis afin de satisfaire aux exigences de la résolution globale. La Banque continue de mettre en œuvre des mesures correctives en matière de gestion (le terme « mesures correctives en matière de gestion » n'est pas défini par la réglementation et désigne, pour la Banque, les évaluations de la cause profonde, la préparation des données, la conception, la documentation, les cadres, les politiques, les normes, la formation, les processus, les systèmes, les tests et la mise en place de contrôles, ainsi que l'embauche des ressources nécessaires), bien qu'il reste encore d'importants travaux et jalons à réaliser au cours des années civiles 2026 et 2027, notamment l'examen rétrospectif des processus à l'égard des activités douteuses conformément à l'ordonnance sur consentement de l'OCC, que la direction prévoit terminer au cours de l'année civile 2027. Pour l'exercice 2026, la Banque s'attend à ce que les coûts liés au redressement du programme de LCBA‑BSA aux États-Unis et les investissements connexes en matière de gouvernance et de contrôle soient d'environ 550 millions de dollars américains avant impôt6, en hausse par rapport à ceux de la prévision précédente de 500 millions de dollars américains en raison de la hausse des coûts associés aux examens rétrospectifs. Toutes les mesures correctives en matière de gestion seront assujetties à la démonstration de la durabilité et à la validation par le groupe d'audit interne de la Banque (ces activités étant actuellement prévues au cours des années civiles 2026 et 2027), à l'examen par le contrôleur désigné et, ultimement, à l'examen et à l'approbation des organismes de réglementation des banques aux États-Unis et du département de la Justice. À la suite des examens indépendants, des tests et de la validation, d'autres mesures correctives en matière de gestion pourraient être mises en œuvre après l'année civile 2027, ce qui pourrait dans ce cas prolonger le calendrier de redressement. En outre, à mesure que la Banque réalisera les examens rétrospectifs, elle pourrait être tenue d'élargir davantage l'étendue de l'examen, que ce soit en ce qui concerne les sujets abordés et/ou la période visée par l'examen. Le graphique suivant présente le plan de redressement et les progrès prévus de la Banque par année civile, à la lumière des travaux qu'elle a réalisés jusqu'à présent.

Le calendrier de redressement de la Banque est fondé sur les plans actuels de la Banque, ainsi que sur des hypothèses liées à la durée des mesures correctives, y compris l'achèvement des examens rétrospectifs. La capacité de la Banque de respecter les étapes de redressement clés prévues suppose que la Banque sera en mesure de mettre en œuvre avec succès son plan de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, lequel est assujetti à des risques et incertitudes, y compris la capacité de la Banque de recruter des employés clés et de les maintenir en poste, la capacité de tiers de se conformer à leurs obligations contractuelles, l'élaboration et la mise en œuvre efficaces des solutions technologiques requises, ainsi que la disponibilité des données pour l'achèvement des examens rétrospectifs requis. De plus, la mise en œuvre du plan de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, y compris ces étapes clés, ne sera pas entièrement sous le contrôle de la Banque, en raison de divers facteurs, notamment : i) l'obligation d'obtenir l'approbation des organismes de réglementation ou de déterminer l'absence d'opposition de ceux-ci avant de procéder aux diverses étapes, et ii) l'obligation que les divers livrables soient jugés acceptables par les organismes de réglementation et/ou le contrôleur. À la date des présentes, la Banque estime qu'elle-même et ses filiales concernées aux États-Unis ont pris les mesures qui leur ont été demandées jusqu'à maintenant en vertu des modalités des ordonnances sur consentement et des ententes sur le plaidoyer et n'est au courant d'aucun manquement à leur égard. Pour obtenir des renseignements sur le cadre de gouvernance de la Banque en matière de LCBA, se reporter à la section « Gestion des risques » du rapport annuel 2025 de la Banque.















6 Le montant total prévu des investissements en matière de mesures correctives et de gouvernance et de contrôle est assujetti à des incertitudes et peut varier en fonction i) de l'étendue des travaux dans le cadre du plan de redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, qui pourrait faire l'objet de modifications en raison de constatations supplémentaires effectuées au fil de l'avancement des travaux; ii) des coûts réels liés à l'examen du contrôleur et à l'examen rétrospectif, qui pourraient différer des estimations initiales et qui ne sont pas entièrement sous le contrôle de la Banque; et iii) de la capacité de la Banque de mener à bien le redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis conformément au plan financier du secteur Services bancaires aux États-Unis pour l'exercice 2026 et à moyen terme.

Bien qu'il reste beaucoup de travail à faire, la Banque réalise des progrès à l'égard du redressement et du renforcement de son programme de LCBA-BSA aux États-Unis, comme il est présenté précédemment, y compris en apportant les améliorations continues suivantes :

la réalisation d'une évaluation plus avancée du profil de risque lié aux crimes financiers inhérent à la Banque aux États-Unis et l'augmentation de la fréquence des évaluations de la couverture par la surveillance des opérations; ensemble, ces deux mesures permettent à la Banque d'avoir un meilleur aperçu des risques émergents et en évolution, de s'assurer que la surveillance est axée sur ces risques et de répondre aux risques de manière plus dynamique; l'amélioration des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent associé à la traite de personnes et des mesures de détection des fraudes grâce à l'établissement de partenariats d'enquête, permettant à la Banque d'être plus à même de détecter les menaces en constante évolution liées aux crimes financiers et d'y répondre; la mise en œuvre de nouvelles formations spécialisées sur le risque lié aux crimes financiers à l'intention des collègues des secteurs d'activité à risque élevé qui sont conçues pour améliorer l'expertise des équipes de première ligne exerçant leurs activités dans des secteurs présentant un risque élevé de blanchiment d'argent et renforcer l'application uniforme de nos politiques, normes et contrôles; la poursuite des progrès à l'égard de multiples séries d'examens rétrospectifs réalisés par le fournisseur tiers.

À l'avenir, la Banque se concentrera à poursuivre les activités de redressement et de renforcement de son programme de LCBA-BSA aux États-Unis, y compris :

le déploiement d'autres phases de la nouvelle plateforme Connaissez votre client; le déploiement d'autres capacités d'apprentissage machine et d'IA spécialisée; le déploiement d'une plateforme améliorée de déclaration d'opérations en monnaie; la poursuite de l'amélioration des données par le déploiement d'environnements de données dédiés à la gestion des risques liés aux crimes financiers (GRCF) qui établiront une source unique de données fiables pour soutenir les capacités de détection avancées; l'amélioration continue de ses méthodes et de ses processus d'évaluation des risques liés aux crimes financiers; la poursuite des activités de formation et de perfectionnement des collègues; la poursuite des examens rétrospectifs requis conformément aux ordonnances sur consentement de l'OCC et du FinCEN.

Renforcement du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise de la Banque

La Banque poursuit ses activités de redressement du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise, y compris la mise en œuvre d'un éventail de mesures correctives et d'amélioration du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise (le terme « mesures correctives et d'amélioration du programme » n'est pas défini par la réglementation et désigne, pour la Banque, les évaluations de la cause profonde, la préparation des données, la conception, la documentation, les cadres, les politiques, les normes, la formation, les processus, les systèmes, les tests et la mise en place de contrôles, ainsi que l'embauche des ressources nécessaires). Bien que la Banque ait réalisé des progrès à l'égard de ces activités de redressement, les travaux s'étendront sur plusieurs années et les activités de redressement sont toujours en cours. Le calendrier d'achèvement des activités de redressement ne sera pas entièrement sous le contrôle de la Banque et est sous réserve de la rétroaction des autorités de réglementation, de la révision interne, de la validation et de l'évaluation des activités. Comme il a été présenté précédemment, après la fin du premier trimestre de l'exercice 2025, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a entrepris un examen de certaines mesures correctives que la Banque a prises jusqu'à présent pour remédier aux violations constatées par le CANAFE. Cet examen est en cours et, selon les résultats obtenus, il pourrait donner lieu à des procédures administratives supplémentaires.

Les mesures correctives et d'amélioration du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise l'exposeront à des risques semblables à ceux mentionnés dans le cadre du redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis de la Banque (se reporter également à la rubrique « Mise à jour sur les activités de redressement du programme de LCBA­BSA aux États-Unis » ci-dessus). En particulier, à mesure qu'elle continue d'apporter les mesures correctives et les améliorations au programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise, la Banque s'attend à une augmentation du nombre d'opérations et/ou d'événements à déclarer, ce qui s'ajoutera à la liste des éléments d'enquête de GRCF que la Banque doit actuellement traiter, et qu'elle s'efforce de clore, à l'échelle de la Banque. De plus, elle continuera sur une base régulière d'examiner les questions relevées dans un territoire et d'évaluer si elles ont une incidence sur d'autres territoires. En outre, les organismes de réglementation ou les organismes chargés de l'application des lois de la Banque peuvent soulever d'autres questions relativement au programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise de la Banque, ce qui pourrait donner lieu à des procédures administratives supplémentaires. Les questions relevées lors de l'examen mené par la Banque ou par les organismes de réglementation ou les organismes chargés de l'application des lois de la Banque pourraient élargir la portée des mesures correctives et des améliorations requises pour le programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise.

Bien qu'il reste beaucoup de travail à faire, la Banque réalise des progrès à l'égard du redressement et du renforcement du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise, comme il a été présenté précédemment, notamment :

l'efficacité accrue des enquêtes grâce à une automatisation et à des analyses améliorées; la modernisation continue des capacités de surveillance et de dépistage des crimes financiers; le renforcement des capacités en matière de technologie et de flux de travail pour la gestion des risques liés aux crimes financiers.

À l'avenir, la Banque se concentrera à poursuivre les activités de redressement et de renforcement du programme de LCBA à l'échelle de l'entreprise, y compris :

la poursuite des progrès en vue d'éliminer le retard opérationnel de traitement; l'amélioration continue des capacités de surveillance des opérations, y compris l'efficacité et la couverture de la surveillance; la poursuite des investissements pour soutenir les possibilités en matière d'analytique avancée, d'apprentissage machine et d'IA dans le cadre du programme de GRCF.

NOTRE RENDEMENT

SOMMAIRE ET PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

Les perspectives économiques mondiales pour le reste de l'année 2026 continuent d'être influencées par le choc des prix du pétrole en cours, qui a ravivé les préoccupations relatives à l'inflation et constitué un obstacle additionnel à la croissance. En Chine, la faiblesse de la demande intérieure et les données décevantes pour le deuxième trimestre laissent entrevoir un léger ralentissement. L'économie européenne semble en voie de s'améliorer légèrement, soutenue par des marchés du travail sains, bien que les prix élevés de l'énergie demeurent une contrainte. De manière générale, l'économie mondiale est en train de s'adapter à un contexte de taux d'intérêt plus élevés et d'inflation persistante à plus long terme, ce qui place les décideurs devant des compromis difficiles.

La croissance de l'économie des États-Unis est en voie de dépasser celle des autres pays du G7 pour une quatrième année consécutive. Les Services économiques TD prévoient une croissance du PIB réel de 2,2 % pour l'année civile 2026. L'activité est soutenue par les dépenses d'investissement continues liées à l'IA et par une politique fiscale expansionniste. Stimulées par les baisses d'impôt, les dépenses de consommation se maintiennent malgré la hausse des prix de l'énergie. Le marché du travail des États-Unis continue d'être caractérisé par de faibles taux d'embauche et de mise à pied, la croissance de l'emploi étant à peu près comparable à la croissance de la population active. Le taux de chômage a continué de diminuer au cours des derniers mois pour s'établir à 4,1 % en juillet, le taux le plus bas depuis 13 mois.

L'inflation aux États-Unis continue d'être au-dessus de la cible de 2 % de la Réserve fédérale, reflétant à la fois les répercussions des droits de douane et la hausse des prix de l'énergie. En conséquence, le risque d'une hausse des taux directeurs s'est accru, alors qu'un plus grand nombre de responsables de la Réserve fédérale ont exprimé leur désir d'adopter une politique plus restrictive après une longue période d'inflation élevée. Les Services économiques TD prévoient que les pressions inflationnistes s'estomperont à mesure que les perturbations en matière d'approvisionnement s'atténueront, ce qui permettra à la Réserve fédérale de laisser le taux directeur inchangé, dans une fourchette de 3,5 % à 3,75 %, cette année. Le calendrier et le rythme de l'évolution des taux d'intérêt dépendront des tendances du marché du travail ainsi que de la mesure dans laquelle les pressions inflationnistes s'avéreront plus persistantes que prévu.

L'économie canadienne s'est légèrement contractée à la fin de 2025 et au début de 2026, mais les Services économiques TD prévoient qu'elle connaîtra une reprise vigoureuse au deuxième trimestre civil de 2026. L'imposition par les États-Unis de nouveaux droits de douane sur des marchandises canadiennes à la suite de l'échec des négociations commerciales représente un facteur de risque susceptible de nuire à la croissance, mais l'incidence dépendra de la durée pendant laquelle les droits de douane sont maintenus et de l'étendue des mesures de représailles. Le marché du travail au Canada s'est amélioré plus que prévu jusqu'ici cette année. Une récente reprise de l'embauche, conjuguée à une croissance modérée de la population active, a fait diminuer le taux de chômage, qui a atteint 6,4 %, son plus bas niveau en deux ans. À plus long terme, on s'attend à ce que la croissance soit soutenue par un raffermissement des investissements des entreprises, des dépenses liées à l'infrastructure publique et des dépenses de défense, ainsi que par des dépenses de consommation stables. Les risques entourant les perspectives demeurent très sensibles aux événements géopolitiques et à la politique commerciale des États-Unis.

La Banque du Canada a maintenu le taux du financement à un jour à 2,25 % jusqu'ici cette année, après un important cycle d'assouplissement amorcé au milieu de 2024. Les Services économiques TD prévoient que le taux directeur demeurera inchangé pour le reste de 2026. Dans un contexte économique caractérisé par une offre excédentaire et des prévisions de croissance modeste, l'inflation devrait demeurer près de la cible de 2 % de la Banque du Canada. Un dollar américain généralement plus faible, combiné à un écart plus restreint entre les taux d'intérêt à court terme aux États‑Unis et au Canada, devrait soutenir le dollar canadien à mesure que les tensions géopolitiques s'apaisent. Les Services économiques TD prévoient que le dollar canadien se maintiendra dans une fourchette de 72 à 74 cents américains au cours des prochains trimestres, l'issue de la politique commerciale américaine constituant toutefois un facteur déterminant de l'échéancier et de la direction de cette évolution.

PRÉSENTATION DE L'INFORMATION FINANCIÈRE DE LA BANQUE

La Banque dresse ses états financiers consolidés intermédiaires selon les IFRS, les PCGR actuels, et désigne les résultats établis selon les IFRS « comme présentés ».

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

En plus des résultats comme présentés, la Banque présente également certaines mesures financières, notamment des mesures financières non conformes aux PCGR qui sont historiques, des ratios non conformes aux PCGR, des mesures financières supplémentaires et des mesures de gestion du capital, pour évaluer ses résultats. Les mesures financières non conformes aux PCGR, telles que les résultats « rajustés », sont utilisées afin d'évaluer les secteurs d'exploitation et de mesurer la performance globale de la Banque. Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les « éléments à noter » des résultats comme présentés. Les éléments à noter comprennent des éléments que la direction n'estime pas révélateurs du rendement sous-jacent; ces éléments sont présentés dans le tableau 3. Les ratios non conformes aux PCGR sont des ratios dont une ou plusieurs des composantes sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Les exemples de ratios non conformes aux PCGR comprennent la marge d'intérêts nette rajustée, le résultat de base par action rajusté et le résultat dilué par action rajusté, le ratio de versement de dividendes rajusté, le ratio d'efficience rajusté, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance et le taux d'imposition effectif rajusté. La Banque croit que les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance de la Banque. Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR utilisés dans le présent document ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d'autres émetteurs. Les mesures financières supplémentaires servent à décrire la performance et la situation financières de la Banque, et les mesures de gestion du capital servent à décrire la situation des fonds propres de la Banque, et elles sont toutes deux expliquées là où elles apparaissent pour la première fois dans le présent document.

Participation dans The Charles Schwab Corporation (« Schwab ») et convention sur les comptes de dépôt assurés (CDA)

Le 12 février 2025, la Banque a vendu la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab dans le cadre d'une offre enregistrée et d'un rachat d'actions par Schwab. La Banque a cessé de comptabiliser sa quote-part du résultat attribuable aux actionnaires ordinaires lié à sa participation dans Schwab par suite de la vente.

Avant la vente, la Banque comptabilisait sa participation dans Schwab selon la méthode de la mise en équivalence. Le secteur Services bancaires aux États­Unis comprenait la quote-part de la Banque du résultat net de sa participation dans Schwab. Le résultat net du secteur Siège social comprenait les montants pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab ainsi que la quote-part de la Banque des charges de restructuration et autres charges engagées par Schwab. La quote-part de la Banque du résultat attribuable aux actionnaires ordinaires de Schwab était présentée avec un décalage d'un mois. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 12 des états financiers consolidés annuels de 2025 de la Banque.

Après la vente de la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab, la Banque continue d'avoir une relation d'affaires avec Schwab dans le cadre de la convention sur les comptes de dépôt assurés (la « convention sur les CDA avec Schwab »).

Le 4 mai 2023, la Banque et Schwab ont conclu une convention sur les CDA avec Schwab révisée, dont la date d'échéance initiale est le 1er juillet 2034. Selon la convention sur les CDA avec Schwab, la Banque met des comptes de dépôt de passage à la disposition des clients de Schwab. Schwab désigne une tranche des dépôts auprès de la Banque comme des obligations à taux fixe. La tranche restante des dépôts est désignée comme des obligations à taux variable. Le niveau plancher de dépôt des CDA est établi à 60 milliards de dollars américains.

Pour plus de renseignements sur la convention sur les CDA avec Schwab, se reporter à la note 26 des états financiers consolidés annuels de 2025 de la Banque.

Le tableau qui suit détaille les résultats d'exploitation comme présentés de la Banque.

TABLEAU 2 : RÉSULTATS D'EXPLOITATION - Comme présentés





















(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Neuf mois clos les





31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 31 juillet





2026 2026 2025 2026 2025

Produits d'intérêts nets

9 296 $ 8 861 $ 8 526 $ 26 946 $ 24 517 $ Produits autres que d'intérêts

7 589

6 936

6 771

22 321

27 766

Total des produits

16 885

15 797

15 297

49 267

52 283

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

917

1 001

971

2 957

3 524

Charges afférentes aux activités d'assurance

1 646

1 398

1 563

4 666

4 487

Charges autres que d'intérêts

8 475

8 372

8 522

25 600

24 731

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net de la

participation dans Schwab

5 847

5 026

4 241

16 044

19 541

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

1 232

775

905

3 135

2 588

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab

-

-

-

-

305

Résultat net - comme présenté

4 615

4 251

3 336

12 909

17 258

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de

capitaux propres

94

202

88

397

374

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires

4 521 $ 4 049 $ 3 248 $ 12 512 $ 16 884 $

Le tableau qui suit présente un rapprochement entre les résultats rajustés et les résultats comme présentés de la Banque. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux sections « Notre rendement » ou « Rapport de gestion des secteurs d'activité de la TD » du présent document.

TABLEAU 3 : MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR - Rapprochement du résultat net rajusté et du résultat net comme présenté

(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Neuf mois clos les





31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 31 juillet



2026 2026 2025 2026 2025

Résultats d'exploitation - rajustés





















Produits d'intérêts nets1, 2

9 337 $ 8 904 $ 8 581 $ 27 074 $ 24 709 $ Produits autres que d'intérêts3

7 589

7 133

7 033

22 518

21 073

Total des produits

16 926

16 037

15 614

49 592

45 782

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

917

1 001

971

2 957

3 524

Charges afférentes aux activités d'assurance

1 646

1 398

1 563

4 666

4 487

Charges autres que d'intérêts4

8 441

8 339

8 124

25 343

24 015

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net de la

participation dans Schwab

5 922

5 299

4 956

16 626

13 756

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat5

1 251

1 131

1 085

3 571

2 976

Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab6

-

-

-

-

340

Résultat net - rajusté

4 671

4 168

3 871

13 055

11 120

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de

capitaux propres

94

202

88

397

374

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

4 577

3 966

3 783

12 658

10 746

Rajustements pour les éléments à noter, avant impôt sur le résultat





















Amortissement des immobilisations incorporelles acquises7

(34)

(33)

(33)

(101)

(137)

Charges de restructuration4

-

-

(333)

(200)

(496)

Charges d'acquisition et d'intégration4

-

-

(32)

-

(118)

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la

transaction d'acquisition de FHN1

(41)

(43)

(55)

(128)

(156)

Profit à la vente des actions de Schwab3

-

-

-

-

8 975

Restructuration du bilan2, 3

-

-

(262)

-

(2 318)

Cotisation spéciale de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)4

-

-

-

44

-

Changement de la quote-part des partenaires dans le portefeuille de cartes

stratégiques aux États-Unis3

-

(197)

-

(197)

-

Moins l'incidence de l'impôt sur le résultat





















Amortissement des immobilisations incorporelles acquises

(9)

(8)

(8)

(25)

(25)

Charge de restructuration

-

-

(85)

(52)

(126)

Charges d'acquisition et d'intégration

-

-

(7)

-

(26)

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la

transaction d'acquisition de FHN

(10)

(10)

(14)

(32)

(39)

Profit à la vente des actions de Schwab5

-

(288)

-

(288)

407

Restructuration du bilan

-

-

(66)

-

(579)

Cotisation spéciale de la FDIC

-

-

-

11

-

Changement de la quote-part des partenaires dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis

-

(50)

-

(50)

-

Total des rajustements pour les éléments à noter

(56)

83

(535)

(146)

6 138

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - comme présenté

4 521 $ 4 049 $ 3 248 $ 12 512 $ 16 884 $



























1 Après la résiliation de l'entente de fusion conclue entre la Banque et FHN le 4 mai 2023, l'effet résiduel de la stratégie est contrepassé dans les produits d'intérêts nets - troisième trimestre de 2026 : (41) millions de dollars; deuxième trimestre de 2026 : (43) millions de dollars; cumul de l'exercice 2026 : (128) millions de dollars; troisième trimestre de 2025 : (55) millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : (156) millions de dollars, montants présentés dans le secteur Siège social. 2 Les produits d'intérêts nets rajustés excluent l'élément à noter suivant :

i. Restructuration du bilan - cumul de l'exercice 2025 : 36 millions de dollars relativement aux activités du secteur Services bancaires aux États-Unis, montant présenté dans le secteur Services bancaires aux États-Unis. 3 Les produits autres que d'intérêts rajustés excluent les éléments à noter suivants :

i. La Banque a vendu des actions ordinaires de Schwab et a comptabilisé un profit à la vente - cumul de l'exercice 2025 : 8 975 millions de dollars, présenté dans le secteur Siège social.

ii. Restructuration du bilan - troisième trimestre de 2025 : 262 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 2 282 millions de dollars relativement aux activités du secteur Services bancaires aux États-Unis, montants présentés dans le secteur Services bancaires aux États-Unis.

iii. Charge reflétant un changement de la quote-part des partenaires dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, ce qui a entraîné un ajustement des montants à recevoir connexes dans le portefeuille - deuxième trimestre de 2026 : 197 millions de dollars; cumul de l'exercice 2026 : 197 millions de dollars, présentée dans le secteur Services bancaires aux États-Unis. 4 Les charges autres que d'intérêts rajustées excluent les éléments à noter suivants :

i. Amortissement des immobilisations incorporelles acquises - troisième trimestre de 2026 : 34 millions de dollars; deuxième trimestre de 2026 : 33 millions de dollars; cumul de l'exercice 2026 : 101 millions de dollars; troisième trimestre de 2025 : 33 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 102 millions de dollars, montants présentés dans le secteur Siège social;

ii. Charges de restructuration - cumul de l'exercice 2026 : 200 millions de dollars; troisième trimestre de 2025 : 333 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 496 millions de dollars, présentées dans le secteur Siège social.

iii. Charges d'acquisition et d'intégration - troisième trimestre de 2025 : 32 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 118 millions de dollars, présentées dans le secteur Services bancaires de gros.

iv. Cotisation spéciale de la FDIC - cumul de l'exercice 2026 : (44) millions de dollars, présentée dans le secteur Services bancaires aux États-Unis. 5 Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat comprenant un avantage fiscal de 288 millions de dollars lié au profit réalisé par la Banque à la vente des actions de Schwab en 2025, présenté dans le secteur Siège social au deuxième trimestre de l'exercice 2026 au moment de la production de la déclaration de revenus de la Banque. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Impôt sur le résultat » de la section « Aperçu des résultats financiers » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2026 de la Banque. 6 La quote-part du résultat net rajustée de la participation dans Schwab exclut l'élément à noter suivant (après impôt). L'incidence de cet élément a été présentée dans le secteur Siège social.

i. Amortissement des immobilisations incorporelles acquises liées à Schwab - cumul de l'exercice 2025 : 35 millions de dollars. 7 L'amortissement des immobilisations incorporelles acquises se rapporte aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'acquisitions d'actifs ou de regroupements d'entreprises, y compris aux montants après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises attribuables à la quote-part du résultat net de la participation dans Schwab présentés dans le secteur Siège social. Se reporter aux notes de bas de tableau 4 et 6 pour les montants.

TABLEAU 4 : RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT PAR ACTION COMME PRÉSENTÉ ET DU RÉSULTAT PAR ACTION RAJUSTÉ1 (en dollars canadiens)

Trois mois clos les Neuf mois clos les



31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 31 juillet



2026 2026 2025 2026 2025

Résultat de base par action - comme présenté

2,75 $ 2,44 $ 1,89 $ 7,53 $ 9,73 $ Rajustements pour les éléments à noter

0,03

(0,05)

0,31

0,08

(3,54)

Résultat de base par action - rajusté

2,78 $ 2,39 $ 2,20 $ 7,61 $ 6,19 $























Résultat dilué par action - comme présenté

2,74 $ 2,43 $ 1,89 $ 7,50 $ 9,72 $ Rajustements pour les éléments à noter

0,03

(0,05)

0,31

0,09

(3,53)

Résultat dilué par action - rajusté

2,77 $ 2,38 $ 2,20 $ 7,59 $ 6,19 $





1 Le résultat par action est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période. Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la Banque consolidée correspond au résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires, exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté de la Banque consolidée correspond au résultat net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté est un ratio financier non conforme aux PCGR et peut être utilisé pour évaluer l'utilisation des capitaux propres par la Banque.

Le rendement des capitaux propres pour les secteurs d'exploitation correspond au résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires d'un secteur d'exploitation donné exprimé en pourcentage de son capital attribué moyen. La méthode de répartition du capital de la Banque à ses secteurs d'exploitation est essentiellement alignée sur les exigences de Bâle III en matière de fonds propres sous forme d'actions ordinaires. Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital aux secteurs d'exploitation a été de 11,5 %.

TABLEAU 5 : RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les

Neuf mois clos les





31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet





2026

2026

2025

2026

2025

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

113 810 $

113 288 $

114 115 $

114 270 $

111 644 $ Résultat net attribuable aux actionnaires

ordinaires - comme présenté

4 521



4 049



3 248



12 512



16 884

Éléments à noter, après impôt sur le résultat

56



(83)



535



146



(6 138)

Résultat net attribuable aux actionnaires

ordinaires - rajusté

4 577 $

3 966 $

3 783 $

12 658 $

10 746 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires

ordinaires - comme présenté

15,8 %

14,7 %

11,3 %

14,6 %

20,2 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires

ordinaires - rajusté

16,0



14,4



13,2



14,8



12,9



Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent aux capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires moins le goodwill, le goodwill théorique et les immobilisations incorporelles théoriques liés à la participation dans Schwab, et d'autres immobilisations incorporelles acquises, déduction faite des passifs d'impôt différé connexes. Le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPCAAO) correspond au résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure l'amortissement après impôt des immobilisations incorporelles acquises, qui sont traitées comme un élément à noter, et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le RCPCAAO rajusté est calculé à partir du résultat net comme présenté attribuable aux actionnaires ordinaires après ajustement pour exclure tous les éléments à noter et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires, le RCPCAAO et le RCPCAAO rajusté peuvent être utilisés pour évaluer l'utilisation des capitaux propres par la Banque. Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires sont une mesure non conforme aux PCGR, et le RCPCAAO et le RCPCAAO rajusté sont des ratios non conformes aux PCGR.

TABLEAU 6 : RENDEMENT DES CAPITAUX PROPRES CORPORELS ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Trois mois clos les

Neuf mois clos les





31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet





2026

2026

2025

2026

2025

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires

113 810 $

113 288 $

114 115 $

114 270 $

111 644 $ Goodwill moyen

18 842



18 584



18 652



18 777



19 035

Goodwill théorique et immobilisations incorporelles théoriques

moyens liés aux participations dans Schwab

-



-



-



-



2 047

Autres immobilisations incorporelles acquises moyennes1

272



303



405



306



445

Passifs d'impôt différé connexes moyens

(239)



(240)



(225)



(242)



(232)

Capitaux propres corporels moyens attribuables aux

actionnaires ordinaires

94 935



94 641



95 283



95 429



90 349

Résultat net attribuable aux actionnaires

ordinaires - comme présenté

4 521



4 049



3 248



12 512



16 884

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises, après

impôt sur le résultat

25



25



25



76



112

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires après

ajustement pour exclure l'amortissement des

immobilisations incorporelles acquises, après impôt sur

le résultat

4 546



4 074



3 273



12 588



16 996

Autres éléments à noter, après impôt sur le résultat

31



(108)



510



70



(6 250)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - rajusté

4 577 $

3 966 $

3 783 $

12 658 $

10 746 $ Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux

actionnaires ordinaires

19,0 %

17,7 %

13,6 %

17,6 %

25,2 % Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux

actionnaires ordinaires - rajusté

19,1



17,2



15,8



17,7



15,9







































1 Excluent les immobilisations incorporelles liées aux logiciels et aux droits de gestion d'actifs.

RAPPORT DE GESTION DES SECTEURS D'ACTIVITÉ DE LA TD

Aux fins de la présentation de l'information de gestion, l'exploitation et les activités de la Banque s'articulent autour des quatre grands secteurs d'exploitation suivants : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, Services bancaires aux États-Unis, Gestion de patrimoine et Assurance et Services bancaires de gros. Les autres activités de la Banque sont regroupées au sein du secteur Siège social. À compter du 1er juin 2026, la Banque a mis en œuvre une réorganisation au sein du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, dans le cadre de laquelle les activités des Services bancaires aux petites entreprises ont été transférées du sous-secteur Services bancaires commerciaux au Canada au sous-secteur Services bancaires personnels au Canada. Cette réorganisation n'a pas d'incidence sur la présentation de l'information du secteur.

Les résultats de chaque secteur reflètent les produits, les charges, les actifs et les passifs du secteur. Le cas échéant, la Banque mesure et évalue le rendement de chaque secteur d'après les résultats rajustés et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, et, pour ces secteurs, la Banque indique que la mesure est rajustée. Pour plus de renseignements, se reporter à la section « Notre rendement » du présent document, à la section « Aperçu des résultats financiers » du rapport de gestion de 2025 de la Banque et à la note 27 des états financiers consolidés annuels de la Banque pour l'exercice clos le 31 octobre 2025.

La provision pour pertes sur créances relative aux actifs financiers productifs (étape 1 et étape 2) et dépréciés (étape 3), aux engagements de prêt et aux contrats de garantie financière est comptabilisée dans les secteurs respectifs.

Les produits d'intérêts nets au sein du secteur Services bancaires de gros sont présentés en équivalence fiscale, ce qui signifie que la valeur d'un produit non imposable ou exonéré d'impôt, comme les dividendes, est ajustée à la valeur équivalente avant impôt. L'équivalence fiscale permet à la Banque de mesurer les produits tirés de toutes les valeurs mobilières et de tous les prêts de manière uniforme. Elle procure en outre des éléments de comparaison plus significatifs des produits d'intérêts nets avec ceux d'institutions semblables. La majoration en équivalence fiscale des produits d'intérêts nets et de la charge d'impôt sur le résultat présentée dans le secteur Services bancaires de gros est reprise dans le secteur Siège social. Le rajustement de l'équivalence fiscale pour le trimestre s'est établi à 23 millions de dollars, par rapport à 18 millions de dollars pour le trimestre précédent et à 16 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice précédent.

Le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis de la Banque comprend des conventions conclues avec certains détaillants américains en vertu desquelles la TD est l'émetteur aux États-Unis de cartes de crédit de marque privée et comarquées à l'intention de leurs clients américains. En vertu des modalités de ces conventions individuelles, la Banque et les détaillants partagent les profits générés par les portefeuilles concernés après déduction des pertes sur créances. Selon les IFRS, la TD est tenue de présenter les montants bruts des produits et des provisions pour pertes sur créances liés à ces portefeuilles dans l'état du résultat consolidé intermédiaire de la Banque. À l'échelle des secteurs d'exploitation, la part des produits et des pertes sur créances revenant aux partenaires des programmes de détaillants est présentée dans le secteur Siège social et un montant correspondant (représentant la quote-part nette des partenaires) est comptabilisé dans les charges autres que d'intérêts, de sorte à éliminer toute incidence sur le résultat net comme présenté du secteur Siège social. Le résultat net présenté dans le secteur Services bancaires aux États-Unis ne comprend que la part des produits et des pertes sur créances attribuables à la TD en vertu des conventions.

À compter du premier trimestre de 2026, les produits autres que d'intérêts du secteur Services bancaires aux États-Unis sont ajustés pour exclure la quote-part de la Banque des pertes liées aux placements communautaires comportant des avantages fiscaux comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence, laquelle quote-part est reclassée dans la charge d'impôt sur le résultat. Cela permet à la Banque de calculer le taux d'imposition effectif du secteur Services bancaires aux États-Unis de la même façon que celui d'institutions similaires. L'ajustement entre les produits autres que d'intérêts et la charge d'impôt sur le résultat présenté dans le secteur Services bancaires aux États-Unis est renversé dans le secteur Siège social. Les montants comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour le premier trimestre de 2026.

Le 12 février 2025, la Banque a vendu la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab. Avant la vente, la Banque comptabilisait sa participation dans Schwab selon la méthode de la mise en équivalence et la quote-part du résultat net de sa participation dans Schwab était présentée dans le secteur Services bancaires aux États-Unis. Les montants pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises, les charges d'acquisition et d'intégration liées à la transaction avec Schwab et la quote-part de la Banque des charges de restructuration et autres charges engagées par Schwab ont été comptabilisés dans le secteur Siège social. À compter du troisième trimestre de l'exercice 2025, le secteur Services bancaires aux États-Unis ne tient plus compte des contributions de Schwab et, par conséquent, les discussions concernant la performance de ce secteur excluent Schwab.

TABLEAU 7 : SERVICES BANCAIRES PERSONNELS ET COMMERCIAUX AU CANADA













(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)



Trois mois clos les

Neuf mois clos les





31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet





2026

2026

2025

2026

2025

Produits d'intérêts nets

4 528 $

4 289 $

4 239 $

13 211 $

12 397 $ Produits autres que d'intérêts

989



967



1 002



2 983



2 984

Total des produits

5 517



5 256



5 241



16 194



15 381

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances -

actifs dépréciés

446



465



376



1 335



1 263

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances -

actifs productifs

32



33



87



77



343

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

478



498



463



1 412



1 606

Charges autres que d'intérêts

2 131



2 088



2 066



6 366



6 204

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

813



745



759



2 352



2 119

Résultat net

2 095 $

1 925 $

1 953 $

6 064 $

5 452 $

































Principaux volumes et ratios





























Rendement des capitaux propres attribuables aux

actionnaires ordinaires1

32,3 %

31,3 %

32,5 %

31,9 %

31,0 % Marge d'intérêts nette (y compris sur les actifs titrisés)2

2,88



2,85



2,83



2,85



2,82

Ratio d'efficience

38,6



39,7



39,4



39,3



40,3

Nombre de succursales de détail au Canada à la fin de la période

1 037



1 042



1 054



1 037



1 054

Nombre moyen d'équivalents temps plein3

33 355



33 159



32 698



33 394



32 370







1 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital au secteur était de 11,5 %. 2 La marge d'intérêts nette est calculée en divisant les produits d'intérêts nets par les actifs productifs d'intérêts moyens. Les actifs productifs d'intérêts moyens utilisés dans le calcul de la marge d'intérêts nette sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements sur ces mesures, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document et à la section « Glossaire » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2026 de la Banque. 3 À compter du troisième trimestre de 2025, les activités des centres d'appels, précédemment présentées dans le secteur Siège social, ont été intégrées à leur secteur d'activité respectif, ce qui permet d'assurer le contrôle de bout en bout de l'expérience client. Ce changement touche essentiellement le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada. Le nombre moyen d'équivalents temps plein a été retraité pour les périodes comparatives.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T3 2026 par rapport au T3 2025

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada pour le trimestre s'est établi à 2 095 millions de dollars, en hausse de 142 millions de dollars, ou 7 %, par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une hausse des produits, en partie contrebalancée par la hausse des charges autres que d'intérêts. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre s'est élevé à 32,3 %, comparativement à 32,5 % pour le troisième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits du trimestre se sont établis à 5 517 millions de dollars, une hausse de 276 millions de dollars, ou 5 %, en regard de ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets se sont établis à 4 528 millions de dollars, en hausse de 289 millions de dollars, ou 7 %, reflétant essentiellement la croissance des volumes et la hausse des marges. Le volume moyen des prêts a augmenté de 30 milliards de dollars, ou 5 %, témoignant de la croissance de 4 % des prêts aux particuliers et de 8 % des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé de 12 milliards de dollars, ou 2 %, reflétant la croissance de 1 % des dépôts de particuliers et de 5 % des dépôts d'entreprises. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,88 %, une augmentation de 5 points de base (pdb) attribuable principalement à la hausse des marges sur les dépôts et les prêts, en partie contrebalancée par les changements apportés à la composition du bilan. Les produits autres que d'intérêts se sont établis à 989 millions de dollars, en baisse de 13 millions de dollars, ou 1 %, par rapport à ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent,

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 478 millions de dollars, en hausse de 15 millions de dollars par rapport à celle du troisième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 446 millions de dollars, en hausse de 70 millions de dollars, ou 19 %, reflétant essentiellement la migration du crédit dans les portefeuilles de prêts à la consommation. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 32 millions de dollars, en baisse de 55 millions de dollars par rapport à celle du troisième trimestre de l'exercice précédent. La provision relative aux actifs productifs du trimestre considéré reflète essentiellement une migration du crédit et la croissance des volumes. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, s'est établi à 0,30 %, en baisse de 1 pdb par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont élevées à 2 131 millions de dollars, en hausse de 65 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à celles du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement la hausse des charges de personnel.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 38,6 %, par rapport à 39,4 % pour le troisième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T3 2026 par rapport au T2 2026

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada pour le trimestre s'est établi à 2 095 millions de dollars, en hausse de 170 millions de dollars, ou 9 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant principalement une hausse des produits, en partie contrebalancée par l'augmentation des charges autres que d'intérêts. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 32,3 %, contre 31,3 % pour le trimestre précédent.

Les produits ont augmenté de 261 millions de dollars, ou 5 %, en regard de ceux du trimestre précédent. Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 239 millions de dollars, ou 6 %, reflétant principalement l'incidence du nombre de jours plus élevé au troisième trimestre et la hausse des marges. Le volume moyen des prêts a augmenté de 6 milliards de dollars, ou 1 %, témoignant de la croissance de 1 % des prêts aux particuliers et de 2 % des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé de 4 milliards de dollars, ou 1 %, reflétant la croissance de 1 % des dépôts de particuliers et de 1 % des dépôts d'entreprises. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,88 %, une augmentation de 3 pdb attribuable principalement à la hausse des marges sur les dépôts et les prêts. À l'aube du quatrième trimestre, compte tenu du taux actuel et de la dynamique concurrentielle du marché, nous nous attendons à ce que la marge d'intérêts nette augmente légèrement7. Les produits autres que d'intérêts ont augmenté de 22 millions de dollars, ou 2 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, reflet de la croissance des activités.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 478 millions de dollars, en baisse de 20 millions de dollars par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 446 millions de dollars, en baisse de 19 millions de dollars, ou 4 %, témoignant surtout de la baisse des provisions dans le portefeuille de prêts commerciaux. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 32 millions de dollars, en baisse de 1 million de dollars par rapport à celle du trimestre précédent. La provision relative aux actifs productifs du trimestre considéré reflète essentiellement une migration du crédit et la croissance des volumes. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, s'est établi à 0,30 %, en baisse de 3 pdb par rapport à celui du trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre ont augmenté de 43 millions de dollars, ou 2 %, en regard de celles du trimestre précédent, en raison surtout la hausse des charges de personnel et d'autres charges d'exploitation.

Le ratio d'efficience a été de 38,6 %, contre 39,7 % pour le trimestre précédent.















7 Les attentes de la Banque à l'égard de la marge d'intérêts nette au quatrième trimestre de 2026 pour le secteur sont fondées sur les hypothèses de la Banque ayant trait à des mesures comme les baisses ou hausses de taux d'intérêt de la Banque du Canada, la dynamique concurrentielle sur le marché ainsi que les taux de réinvestissement et les profils d'échéance des dépôts, et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, notamment ceux qui sont décrits à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 et du rapport de gestion du troisième trimestre de 2026 de la Banque.

Cumul de l'exercice - T3 2026 par rapport au T3 2025

Le résultat net du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada pour les neuf mois clos le 31 juillet 2026 s'est établi à 6 064 millions de dollars, en hausse de 612 millions de dollars, ou 11 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant une augmentation des produits et une diminution de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par la hausse des charges autres que d'intérêts. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour la période a été de 31,9 %, contre 31,0 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les produits pour la période se sont chiffrés à 16 194 millions de dollars, en hausse de 813 millions de dollars, ou 5 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets se sont établis à 13 211 millions de dollars, en hausse de 814 millions de dollars, ou 7 %, par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant principalement la croissance des volumes et la hausse des marges. Le volume moyen des prêts a augmenté de 32 milliards de dollars, ou 5 %, témoignant de la croissance de 5 % des prêts aux particuliers et de 7 % des prêts aux entreprises. Le volume moyen des dépôts a progressé de 13 milliards de dollars, ou 3 %, reflétant la croissance de 2 % des dépôts de particuliers et de 5 % des dépôts d'entreprises. La marge d'intérêts nette s'est établie à 2,85 %, une augmentation de 3 pdb attribuable principalement à la hausse des marges sur les dépôts et les prêts, en partie contrebalancée par les changements apportés à la composition du bilan. Les produits autres que d'intérêts, qui se sont établis à 2 983 millions de dollars, sont restés relativement stables par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent.

La provision pour pertes sur créances s'est établie à 1 412 millions de dollars, en baisse de 194 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 1 335 millions de dollars, en hausse de 72 millions de dollars, ou 6 %, témoignant de la migration du crédit dans les portefeuilles de prêts à la consommation, contrebalancée en partie par la baisse des provisions dans le portefeuille de prêts commerciaux. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs s'est établie à 77 millions de dollars, en baisse de 266 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. Les provisions relatives aux actifs productifs pour l'exercice considéré sont en grande partie liées à la migration du crédit dans les portefeuilles de prêts à la consommation et à la croissance des volumes, contrebalancées en partie par l'incidence d'une mise à jour du modèle dans les portefeuilles des autres prêts aux particuliers. Le total de la provision pour pertes sur créances, exprimé en pourcentage annualisé du volume des prêts, s'est établi à 0,30 %, en baisse de 7 pdb par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts se sont élevées à 6 366 millions de dollars, en hausse de 162 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant l'augmentation des charges de personnel.

Le ratio d'efficience a été de 39,3 %, contre 40,3 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

TABLEAU 8 : SERVICES BANCAIRES AUX ÉTATS-UNIS

(en millions de dollars, sauf indication contraire)



Trois mois clos les

Neuf mois clos les







31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet





Dollars canadiens 2026

2026

2025

2026

2025



Produits d'intérêts nets - comme présentés

3 352 $

3 196 $

3 101 $

9 844 $

9 203 $

Produits d'intérêts nets - rajustés1, 2

3 352



3 196



3 101



9 844



9 239



Produits autres que d'intérêts - comme présentés3

814



588



541



2 191



139



Produits autres que d'intérêts - rajustés1, 3, 4

814



785



803



2 388



2 421



Total des produits - comme présenté

4 166



3 784



3 642



12 035



9 342



Total des produits - rajusté1

4 166



3 981



3 904



12 232



11 660



Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

326



332



330



1 052



1 168



Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

(9)



10



(13)



(98)



42



Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

317



342



317



954



1 210



Charges autres que d'intérêts - comme présentées

2 554



2 476



2 381



7 498



7 099



Charges autres que d'intérêts - rajustées1, 5

2 554



2 476



2 381



7 542



7 099



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - comme présenté3

221



153



184



656



88



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - rajusté1, 3

221



203



250



695



667



Résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis, compte non

tenu de Schwab - comme présenté

1 074



813



760



2 927



945



Résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis, compte non

tenu de Schwab - rajusté1

1 074



960



956



3 041



2 684



Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab6, 7

-



-



-



-



277



Résultat net du secteur Services bancaires aux

États-Unis - comme présenté

1 074 $

813 $

760 $

2 927 $

1 222 $

Résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis - rajusté1

1 074



960



956



3 041



2 961







































Dollars américains

Produits d'intérêts nets - comme présentés

2 403 $

2 332 $

2 256 $

7 107 $

6 552 $

Produits d'intérêts nets - rajustés1, 2

2 403



2 332



2 256



7 107



6 577



Produits autres que d'intérêts - comme présentés3

584



430



396



1 583



121



Produits autres que d'intérêts - rajustés1, 3, 4

584



574



584



1 727



1 724



Total des produits - comme présenté

2 987



2 762



2 652



8 690



6 673



Total des produits - rajusté1

2 987



2 906



2 840



8 834



8 301



Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs dépréciés

234



243



240



761



827



Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances - actifs productifs

(7)



7



(9)



(72)



33



Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

227



250



231



689



860



Charges autres que d'intérêts - comme présentées

1 830



1 807



1 732



5 415



5 051



Charges autres que d'intérêts - rajustées1, 5

1 830



1 807



1 732



5 447



5 051



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - comme présenté3

159



110



135



473



68



Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - rajusté1, 3

159



147



182



502



475



Résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis, compte non

tenu de Schwab - comme présenté

771



595



554



2 113



694



Résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis, compte non

tenu de Schwab - rajusté1

771



702



695



2 196



1 915



Quote-part du résultat net de la participation dans Schwab6, 7

-



-



-



-



196



Résultat net du secteur Services bancaires aux

États-Unis - comme présenté

771 $

595 $

554 $

2 113 $

890 $

Résultat net du secteur Services bancaires aux États-Unis - rajusté1

771



702



695



2 196



2 111







































Principaux volumes et ratios































Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires du

secteur Services bancaires aux États-Unis, compte non tenu de

Schwab - comme présenté8

10,2 %

8,2 %

7,1 %

9,4 %

3,0 %

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires du secteur

Services bancaires aux États-Unis, compte non tenu de

Schwab - rajusté1, 8

10,2



9,6



8,9



9,8



8,2



Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires du

secteur Services bancaires aux États-Unis - comme présenté8

10,2



8,2



7,1



9,4



3,7



Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires du

secteur Services bancaires aux États-Unis - rajusté1, 8

10,2



9,6



8,9



9,8



8,7



Marge d'intérêts nette - comme présentée1, 9

3,47



3,41



3,19



3,42



3,02



Marge d'intérêts nette - rajustée1, 9

3,47



3,41



3,19



3,42



3,03



Ratio d'efficience - comme présenté3

61,3



65,4



65,3



62,3



75,7



Ratio d'efficience - rajusté1, 3

61,3



62,2



61,0



61,7



60,8



Actifs administrés (en milliards de dollars américains)10

47 $

46 $

46 $

47 $

46 $

Actifs gérés (en milliards de dollars américains)10

12



11



10



12



10



Nombre de succursales bancaires aux États-Unis

1 048



1 048



1 100



1 048



1 100



Nombre moyen d'équivalents temps plein

30 436



30 326



28 817



30 212



28 565







1 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document et à la section « Glossaire » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2026 de la Banque. 2 Les produits d'intérêts nets rajustés excluent l'élément à noter suivant :

i. Restructuration du bilan (incidence du rééquilibrage des couvertures de prêt avant la conclusion de la vente de prêts correspondants) - cumul de l'exercice 2025 : 36 millions de dollars ou 25 millions de dollars américains (26 millions de dollars après impôt ou 19 millions de dollars américains après impôt). 3 À compter du premier trimestre de 2026, les produits autres que d'intérêts du secteur Services bancaires aux États-Unis sont ajustés pour exclure la quote-part de la Banque des pertes liées aux placements communautaires comportant des avantages fiscaux comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence, laquelle quote-part est reclassée dans la charge d'impôt sur le résultat. L'ajustement entre les produits autres que d'intérêts et la charge d'impôt sur le résultat présenté dans le secteur Services bancaires aux États-Unis est renversé dans le secteur Siège social. L'ajustement pour le trimestre s'est établi à 185 millions de dollars (132 millions de dollars américains), par rapport à 179 millions de dollars (131 millions de dollars américains) pour le trimestre précédent et à 165 millions de dollars (120 millions de dollars américains) pour le troisième trimestre de l'exercice précédent; cumul de l'exercice 2026 : 548 millions de dollars (395 millions de dollars américains); cumul de l'exercice 2025 : 490 millions de dollars (349 millions de dollars américains). Les montants comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée à compter du premier trimestre de 2026. 4 Les produits autres que d'intérêts rajustés excluent les éléments à noter suivants :

i. Restructuration du bilan - troisième trimestre de 2025 : 262 millions de dollars ou 188 millions de dollars américains (196 millions de dollars après impôt ou 141 millions de dollars américains après impôt); cumul de l'exercice 2025 : 2 282 millions de dollars ou 1 603 millions de dollars américains (1 713 millions de dollars après impôt ou 1 202 millions de dollars américains après impôt).

ii. Charge reflétant un changement de la quote-part des partenaires dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, ce qui a entraîné un ajustement des montants à recevoir connexes dans le portefeuille - deuxième trimestre de 2026 : 197 millions de dollars ou 144 millions de dollars américains (147 millions de dollars après impôt ou 107 millions de dollars américains après impôt); cumul de l'exercice 2026 : 197 millions de dollars ou 144 millions de dollars américains (147 millions de dollars après impôt ou 107 millions de dollars américains après impôt). 5 Les charges autres que d'intérêts rajustées excluent l'élément à noter suivant :

i. Cotisation spéciale de la FDIC - cumul de l'exercice 2026 : (44) millions de dollars ou (32) millions de dollars américains ((33) millions de dollars après impôt ou (24) millions de dollars américains après impôt). 6 La quote-part de la Banque du résultat de Schwab était présentée avec un décalage d'un mois. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 7 des états financiers consolidés intermédiaires du troisième trimestre de 2026 de la Banque. 7 Le montant après impôt pour l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises est comptabilisé dans le secteur Siège social. 8 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital au secteur était de 11,5 %. 9 La marge d'intérêts nette est calculée en divisant les produits d'intérêts nets du secteur Services bancaires aux États-Unis par les actifs productifs d'intérêts moyens, sans tenir compte de l'incidence liée aux conventions sur les comptes de passage et de l'incidence des dépôts intersociétés et des sûretés sous forme de trésorerie, ce qui, selon la direction, reflète mieux la performance du secteur. En outre, la valeur des produits d'intérêts exonérés d'impôt est rajustée à la valeur équivalente avant impôt. En ce qui a trait aux titres de placement, l'ajustement de réévaluation à la juste valeur est compris dans le calcul des actifs productifs d'intérêts moyens. Les produits d'intérêts nets et les actifs productifs d'intérêts moyens utilisés dans le calcul sont des mesures financières non conformes aux PCGR. 10 Pour des renseignements additionnels sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2026 de la Banque.

Le 12 février 2025, la Banque a vendu la totalité de sa participation en actions restante dans Schwab. Les discussions concernant la performance du secteur Services bancaires aux États-Unis excluent Schwab. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Événements importants » du rapport annuel 2025 de la Banque.

Au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2026, la Banque a achevé la migration de son portefeuille de cartes de crédit Nordstrom vers sa plateforme de services et a reçu une plus grande part des produits et des pertes sur créances. Au deuxième trimestre de l'exercice 2026, la Banque a engagé une charge de 197 millions de dollars (144 millions de dollars américains) avant impôt, reflétant un ajustement des montants qui ne seront plus recouvrés auprès de Nordstrom pour les pertes de crédit attendues (« ajustement des montants à recevoir »).

Conformément à la priorité du secteur Services bancaires aux États-Unis consistant à optimiser le réseau des succursales, énoncée dans le rapport de gestion de 2025 de la Banque, et sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation, le secteur Services bancaires aux États-Unis prévoit ouvrir 100 nouvelles succursales d'ici la fin de l'année civile 20288.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T3 2026 par rapport au T3 2025

Le résultat net comme présenté et le résultat net rajusté du secteur Services bancaires aux États-Unis pour le trimestre se sont établis à 1 074 millions de dollars (771 millions de dollars américains). Le résultat net comme présenté a augmenté de 314 millions de dollars (217 millions de dollars américains), ou 41 % (39 % en dollars américains), par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis, l'augmentation des marges sur les dépôts et les prêts et un ajustement au titre des taux des dépôts des clients à l'exercice précédent, le tout en partie contrebalancé par la hausse des charges. Le résultat net ajusté a augmenté de 118 millions de dollars (76 millions de dollars américains), ou 12 % (11 % en dollars américains), par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant l'augmentation des marges sur les dépôts et les prêts et un ajustement au titre des taux des dépôts des clients à l'exercice précédent, le tout en partie contrebalancé par la hausse des charges. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 10,2 %, contre 7,1 %, sur une base comme présentée et de 8,9 % sur une base rajustée, pour le troisième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits comme présentés et rajustés pour le trimestre se sont établis à 2 987 millions de dollars américains, en hausse de 335 millions de dollars américains, ou 13 %, sur une base comme présentée et en hausse de 147 millions de dollars américains, ou 5 %, sur une base rajustée, par rapport à ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets de 2 403 millions de dollars américains ont augmenté de 147 millions de dollars américains, ou 7 %, reflétant surtout la hausse des marges, y compris la hausse des produits attribuable à la conversion du programme de cartes stratégiques, l'augmentation des marges sur les dépôts et un ajustement au titre des taux des dépôts des clients à l'exercice précédent. La marge d'intérêts nette s'est établie à 3,47 %, en hausse de 28 pdb en raison de la hausse des marges sur les prêts, y compris la hausse des produits attribuable à la conversion du programme de cartes stratégiques, et de la hausse des marges sur les dépôts. Les produits autres que d'intérêts se sont établis à 584 millions de dollars américains, en hausse de 188 millions de dollars américains, ou 47 %, sur une base comme présentée par rapport à ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis à l'exercice précédent. Sur une base rajustée, les produits autres que d'intérêts sont demeurés stables par rapport à ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent.

Le volume moyen des prêts a diminué de 6 milliards de dollars américains, ou 4 %, en regard de celui du troisième trimestre de l'exercice précédent. Les prêts aux particuliers ont augmenté de 1 % et les prêts aux entreprises ont diminué de 8 %, reflet des activités de restructuration du bilan aux États-Unis. Compte non tenu de l'incidence des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation dans le cadre de notre programme de restructuration du bilan aux États-Unis, le volume moyen des prêts de base a augmenté de 4 milliards de dollars américains, ou 3 %9, 10. Le volume moyen des dépôts a diminué de 16 milliards de dollars américains, ou 5 %, reflet des baisses de 13 % des dépôts des comptes de passage, de 3 % des dépôts d'entreprises et de 2 % des dépôts de particuliers.

Au 31 juillet 2026, les actifs administrés s'élevaient à 47 milliards de dollars américains, en hausse de 1 milliard de dollars américains, ou 2 %, par rapport à ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent, et les actifs gérés s'élevaient à 12 milliards de dollars américains, en hausse de 2 milliards de dollars américains, ou 20 %, par rapport à ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant dans les deux cas la croissance de l'actif net et l'appréciation des marchés.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 227 millions de dollars américains, en baisse de 4 millions de dollars américains par rapport à celle du troisième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 234 millions de dollars américains, en baisse de 6 millions de dollars américains, ou 3 %, témoignant de la baisse des provisions dans le portefeuille de prêts commerciaux, contrebalancée en partie par la migration du crédit dans les portefeuilles de prêts à la consommation. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 7 millions de dollars américains, par rapport à une reprise de provision de 9 millions de dollars américains au troisième trimestre de l'exercice précédent. La reprise de provisions relatives aux actifs productifs pour le trimestre considéré a été constatée à la fois dans les portefeuilles de prêts à la consommation et les portefeuilles de prêts commerciaux. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services bancaires aux États‑Unis, qui comprend uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est élevée à 0,53 %, en hausse de 1 pdb par rapport à celle du troisième trimestre de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont établies à 1 830 millions de dollars américains, en hausse de 98 millions de dollars américains, ou 6 %, par rapport à celles du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant les coûts de conversion associés au portefeuille de cartes stratégiques, la hausse des charges de personnel et la hausse des dépenses visant à soutenir les initiatives de croissance des activités, le tout en partie contrebalancé par la baisse des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts de 125 millions de dollars américains liés au redressement du programme de LCBA‑BSA aux États-Unis.

Le ratio d'efficience pour le trimestre a été de 61,3 %, contre 65,3 % sur une base comme présentée et de 61,0 % sur une base rajustée pour le troisième trimestre de l'exercice précédent.











8 Toute ouverture de nouvelles succursales est assujettie à l'approbation de l'OCC, et le nombre cible de nouvelles succursales est fondé sur des hypothèses concernant la disponibilité d'immeubles appropriés dans les régions actuellement désignées par la direction, la mise en œuvre réussie du plan d'optimisation des succursales de la direction et d'autres variables, et est assujetti à des risques et à des incertitudes, notamment ceux décrits à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du présent document. 9 Les portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation comprennent les activités de financement offert aux points de vente visant les détaillants tiers, les portefeuilles de prêts correspondants, de prêts relatifs aux exportations et aux importations et de services commerciaux aux concessionnaires, ainsi que d'autres portefeuilles secondaires, ainsi que d'autres portefeuilles secondaires. Volume moyen des prêts pour le troisième trimestre de 2026 : 173 milliards de dollars américains (deuxième trimestre de 2026 : 173 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2026 : 174 milliards de dollars américains; troisième trimestre de 2025 : 180 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2025 : 186 milliards de dollars américains). Volume moyen des prêts pour les portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation pour le troisième trimestre de 2026 : 8 milliards de dollars américains (deuxième trimestre de 2026 : 9 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2026 : 10 milliards de dollars américains; troisième trimestre de 2025 : 19 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2025 : 26 milliards de dollars américains). Volume moyen des prêts compte non tenu des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation pour le troisième trimestre de 2026 : 165 milliards de dollars américains (deuxième trimestre de 2026 : 164 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2026 : 164 milliards de dollars américains; troisième trimestre de 2025 : 161 milliards de dollars américains; cumul de l'exercice 2025 : 160 milliards de dollars américains). 10 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document.

Par rapport au trimestre précédent - T3 2026 par rapport au T2 2026

Le résultat net comme présenté et le résultat net rajusté du secteur Services bancaires aux États-Unis pour le trimestre se sont établis à 1 074 millions de dollars (771 millions de dollars américains). Le résultat net comme présenté a augmenté de 261 millions de dollars (176 millions de dollars américains), ou 32 % (30 % en dollars américains), par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant l'incidence des jours supplémentaires que compte le trimestre considéré, l'augmentation des marges sur les dépôts et les prêts, l'ajustement des montants à recevoir dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis au trimestre précédent et une baisse des provisions pour pertes sur créance, le tout en partie contrebalancé par la hausse des charges. Le résultat net ajusté a augmenté de 114 millions de dollars (69 millions de dollars américains), ou 12 % (10 % en dollars américains), par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant l'incidence des jours supplémentaires que compte le trimestre considéré, l'augmentation des marges sur les dépôts et les prêts, et une baisse des provisions pour pertes sur créance, le tout en partie contrebalancé par la hausse des charges. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 10,2 %, contre 8,2 % sur une base comme présentée et 9,6 % sur une base rajustée pour le trimestre précédent.

Les produits comme présentés et rajustés pour le trimestre se sont établis à 2 987 millions de dollars américains, en hausse de 225 millions de dollars américains, ou 8 %, sur une base comme présentée, et en hausse de 81 millions de dollars américains, ou 3 %, sur une base rajustée, par rapport à ceux du trimestre précédent. Les produits d'intérêts nets de 2 403 millions de dollars américains ont augmenté de 71 millions de dollars américains, ou 3 %, reflétant surtout l'incidence des jours supplémentaires que compte le troisième trimestre, la hausse des marges, y compris la hausse des produits attribuable à la conversion du programme de cartes stratégiques, et l'augmentation des marges sur les dépôts. La marge d'intérêts nette s'est établie à 3,47 %, en hausse de 6 pdb en raison de la hausse des marges sur les prêts, y compris la hausse des produits attribuable à la conversion du programme de cartes stratégiques, et de la hausse de marges sur les dépôts. La marge d'intérêts nette devrait augmenter légèrement au quatrième trimestre de l'exercice 202611. Les produits autres que d'intérêts se sont établis à 584 millions de dollars américains, en hausse de 154 millions de dollars américains, ou 36 %, sur une base comme présentée par rapport à ceux du trimestre précédent, reflétant l'ajustement des montants à recevoir dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis au trimestre précédent et la hausse des produits d'honoraires. Sur une base rajustée, les produits autres que d'intérêts ont augmenté de 10 millions de dollars américains, ou 2 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, reflétant la hausse des produits d'honoraires.

Le volume moyen des prêts tant aux particuliers qu'aux entreprises est resté stable par rapport à celui du trimestre précédent. Compte non tenu de l'incidence des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation dans le cadre de notre programme de restructuration du bilan aux États-Unis, le volume moyen des prêts de base a augmenté de 1 milliard de dollars américains, ou 1 %9, 10. Le volume moyen des dépôts a diminué de 4 milliards de dollars américains, ou 1 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant une baisse de 2 % des dépôts des comptes de passage et une baisse de 1 % des dépôts de particuliers. Les dépôts d'entreprises sont demeurés stables par rapport à ceux du trimestre précédent.

Au 31 juillet 2026, les actifs administrés s'élevaient à 47 milliards de dollars américains, en hausse de 1 milliard de dollars américains, ou 2 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, et les actifs gérés s'élevaient à 12 milliards de dollars américains, en hausse de 1 milliard de dollars américains, ou 9 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, reflétant dans les deux cas la croissance de l'actif net et l'appréciation des marchés.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 227 millions de dollars américains, en baisse de 23 millions de dollars américains par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 234 millions de dollars américains, en baisse de 9 millions de dollars américains, ou 4 %, témoignant de la baisse des provisions dans le portefeuille de prêts commerciaux. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 7 millions de dollars américains, par rapport à une constitution de provision de 7 millions de dollars américains au trimestre précédent. La reprise de provisions relatives aux actifs productifs pour le trimestre considéré a été constatée à la fois dans les portefeuilles de prêts à la consommation et les portefeuilles de prêts commerciaux. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services bancaires aux États‑Unis, qui comprend uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est élevée à 0,53 %, en baisse de 7 pdb par rapport à celle du trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont établies à 1 830 millions de dollars américains, en hausse de 23 millions de dollars américains, ou 1 %, par rapport à celles du trimestre précédent, reflétant les coûts de conversion associés au portefeuille de cartes stratégiques et la hausse des charges de personnel, le tout en partie contrebalancé par la baisse des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA‑BSA aux États-Unis.

Le ratio d'efficience pour le trimestre a été de 61,3 %, contre 65,4 % sur une base comme présentée et 62,2 % sur une base rajustée pour le trimestre précédent.

Cumul de l'exercice - T3 2026 par rapport au T3 2025

Le résultat net comme présenté du secteur Services bancaires aux États-Unis pour les neuf mois clos le 31 juillet 2026 s'est établi à 2 927 millions de dollars (2 113 millions de dollars américains), en hausse de 1 982 millions de dollars (1 419 millions de dollars américains) par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis, la baisse de la provision pour pertes sur créances et le recouvrement de charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC, le tout en partie contrebalancé par l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, et par l'ajustement des montants à recevoir dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis. Le résultat net rajusté du secteur Services bancaires aux États-Unis s'est établi à 3 041 millions de dollars (2 196 millions de dollars américains), en hausse de 357 millions de dollars (281 millions de dollars américains), ou 13 % (15 % en dollars américains), reflétant l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et la baisse de la provision pour pertes sur créances, contrebalancées en partie par l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires comme présenté et rajusté pour la période a été respectivement de 9,4 % et 9,8 %, contre respectivement 3,0 % et 8,2 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les produits comme présentés pour la période ont été de 8 690 millions de dollars américains, en hausse de 2 017 millions de dollars américains, ou 30 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Sur une base rajustée, les produits pour la période ont été de 8 834 millions de dollars américains, en hausse de 533 millions de dollars américains, ou 6 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Les produits d'intérêts nets comme présentés et rajustés de 7 107 millions de dollars américains ont augmenté de 555 millions de dollars américains, ou 8 %, sur une base comme présentée et de 530 millions de dollars américains, ou 8 %, sur une base rajustée, reflétant la hausse des marges, y compris la hausse des produits attribuable à la conversion du programme de cartes stratégiques, l'augmentation des marges sur les dépôts, l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis et un ajustement au titre des taux des dépôts des clients, ainsi que l'ajustement des coûts différés à l'exercice précédent. La marge d'intérêts nette de 3,42 % a augmenté de 40 pdb sur une base comme présentée et de 39 pdb sur une base rajustée en raison, dans les deux cas, de l'augmentation des marges sur les prêts, y compris la hausse des produits attribuable à la conversion du programme de cartes stratégiques, de la hausse des marges sur les dépôts ainsi que des activités de restructuration du bilan aux États-Unis. Les produits autres que d'intérêts comme présentés de 1 583 millions de dollars américains ont augmenté de 1 462 millions de dollars américains, reflétant surtout l'incidence des activités de restructuration du bilan aux États-Unis à l'exercice précédent, en partie contrebalancée par l'ajustement des montants à recevoir dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis. Sur une base rajustée, les produits autres que d'intérêts de 1 727 millions de dollars américains sont demeurés relativement stables par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice précédent.

Le volume moyen des prêts pour la période a diminué de 12 milliards de dollars américains, ou 7 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant une baisse de 10 % des prêts aux entreprises et de 3 % des prêts aux particuliers. Compte non tenu de l'incidence des portefeuilles de prêts identifiés comme destinés à la vente ou à la liquidation dans le cadre de notre programme de restructuration du bilan, le volume moyen des prêts pour la période a augmenté de 4 milliards de dollars américains, ou 2 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent9, 10. Le volume moyen des dépôts a diminué de 16 milliards de dollars américains, ou 5 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant une baisse de 13 % des dépôts des comptes de passage, une baisse de 2 % des dépôts de particuliers et une baisse de 2 % des dépôts d'entreprises.

La provision pour pertes sur créances s'est établie à 689 millions de dollars américains, en baisse de 171 millions de dollars américains par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés s'est établie à 761 millions de dollars américains, en baisse de 66 millions de dollars américains, ou 8 %, témoignant surtout de la baisse des provisions dans le portefeuille de prêts commerciaux. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 72 millions de dollars américains, par rapport à la constitution d'une provision de 33 millions de dollars américains à la période correspondante de l'exercice précédent. La reprise de provisions relatives aux actifs productifs pour l'exercice considéré reflète une baisse des volumes et une mise à jour des perspectives macroéconomiques, en partie contrebalancées par la migration du crédit à la fois dans les portefeuilles de prêts à la consommation et les portefeuilles de prêts commerciaux. Exprimée en pourcentage annualisé du volume des prêts, la provision pour pertes sur créances du secteur Services bancaires aux États-Unis, qui comprend uniquement la quote-part de la Banque de la provision pour pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, s'est élevée à 0,54 %, en baisse de 9 pdb par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées pour la période se sont établies à 5 415 millions de dollars américains, en hausse de 364 millions de dollars américains, ou 7 %, par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, la hausse des charges de personnel, les dépenses visant à soutenir les initiatives de croissance des activités et les coûts de conversion associés au portefeuille de cartes stratégiques, le tout en partie contrebalancé par le recouvrement de charge liée à la cotisation spéciale de la FDIC. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts pour la période se sont établies à 5 447 millions de dollars américains, en hausse de 396 millions de dollars américains, ou 8 %, reflétant l'accroissement des investissements dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle, y compris les coûts liés au redressement du programme de LCBA-BSA aux États-Unis, la hausse des charges de personnel, les dépenses visant à soutenir les initiatives de croissance des activités et les coûts de conversion associés au portefeuille de cartes stratégiques.

Le ratio d'efficience comme présenté et le ratio d'efficience rajusté pour la période se sont établis respectivement à 62,3 % et 61,7 %, contre respectivement 75,7 % et 60,8 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.











11 Les attentes de la Banque à l'égard de la marge d'intérêts nette au quatrième trimestre de 2026 pour le secteur sont fondées sur les hypothèses de la Banque concernant les taux d'intérêt, les taux de réinvestissement des dépôts, les niveaux moyens des actifs, la mise en œuvre des possibilités de restructuration prévues et d'autres variables, et sont assujetties à des risques et à des incertitudes, notamment ceux décrits à la section « Facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2026 de la Banque.

TABLEAU 9 : GESTION DE PATRIMOINE ET ASSURANCE





























(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les



Neuf mois clos les



31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet



2026

2026

2025

2026

2025

Produits d'intérêts nets

466 $

423 $

373 $

1 295 $

1 104 $ Produits autres que d'intérêts

3 619



3 355



3 300



10 474



9 670

Total des produits

4 085



3 778



3 673



11 769



10 774

Charges afférentes aux activités d'assurance1

1 646



1 398



1 563



4 666



4 487

Charges autres que d'intérêts

1 296



1 249



1 155



3 803



3 459

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

302



294



252



865



738

Résultat net

841 $

837 $

703 $

2 435 $

2 090 $































Principaux volumes et ratios





























Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

49,0 %

51,2 %

44,7 %

48,5 %

44,7 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires

ordinaires - activités de gestion de patrimoine2

72,5



65,0



62,4



68,0



60,7

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires

ordinaires - activités d'assurance

23,1



35,9



24,7



27,1



26,4

Ratio d'efficience

31,7



33,1



31,4



32,3



32,1

Ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux

activités d'assurance3

53,1



52,5



54,7



53,5



55,0

Actifs administrés (en milliards de dollars canadiens)4

831 $

797 $

709 $

831 $

709 $ Actifs gérés (en milliards de dollars canadiens)5

644



617



572



644



572

Nombre moyen d'équivalents temps plein

16 092



16 023



15 443



15 995



15 271







1 Comprennent des pertes estimées découlant des sinistres liés aux catastrophes - troisième trimestre de 2026 : 117 millions de dollars; deuxième trimestre de 2026 : néant; troisième trimestre de 2025 : 36 millions de dollars; cumul de l'exercice 2026 : 124 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 86 millions de dollars. 2 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital au sous-secteur était de 11,5 %. 3 Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance, est calculé en divisant les charges autres que d'intérêts par le total des produits, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance. Total des produits, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance - troisième trimestre de 2026 : 2 439 millions de dollars; deuxième trimestre de 2026 : 2 380 millions de dollars; troisième trimestre de 2025 : 2 110 millions de dollars; cumul de l'exercice 2026 : 7 103 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 6 287 millions de dollars. Le total des produits, déduction faite des charges afférentes aux activités d'assurance est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de renseignements sur cette mesure, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document et à la section « Glossaire » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2026 de la Banque. 4 Comprennent les actifs administrés par Services d'investissement TD Inc., qui fait partie du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada. 5 À compter du premier trimestre de 2026, les montants comparatifs ont été retraités afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour le trimestre considéré.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T3 2026 par rapport au T3 2025

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance pour le trimestre s'est établi à 841 millions de dollars, en hausse de 138 millions de dollars, ou 20 %, par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant le résultat net lié aux activités de gestion de patrimoine de 653 millions de dollars, en hausse de 132 millions de dollars, ou 25 %, par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent, et le résultat net lié aux activités d'assurance de 188 millions de dollars, en hausse de 6 millions de dollars, ou 3 %, par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre s'est élevé à 49,0 %, comparativement à 44,7 % pour le troisième trimestre de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités de gestion de patrimoine pour le trimestre a été de 72,5 %, contre 62,4 % pour le troisième trimestre de l'exercice précédent, et le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités d'assurance pour le trimestre a été de 23,1 %, contre 24,7 % pour le troisième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits du trimestre se sont établis à 4 085 millions de dollars, une hausse de 412 millions de dollars, ou 11 %, en regard de ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent. Les produits autres que d'intérêts se sont établis à 3 619 millions de dollars, en hausse de 319 millions de dollars, ou 10 %, du fait de l'augmentation des produits tirés des comptes à honoraires attribuable à la croissance de l'actif et de la hausse des primes d'assurance acquises. Les produits d'intérêts nets se sont établis à 466 millions de dollars, en hausse de 93 millions de dollars, ou 25 %, par rapport à ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant une hausse des volumes de dépôts.

Au 31 juillet 2026, les actifs administrés s'élevaient à 831 milliards de dollars, en hausse de 122 milliards de dollars, ou 17 %, et les actifs gérés s'établissaient à 644 milliards de dollars, en hausse de 72 milliards de dollars, ou 13 %, par rapport à ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant dans les deux cas l'appréciation des marchés et la croissance de l'actif net.

Les charges afférentes aux activités d'assurance pour le trimestre se sont établies à 1 646 millions de dollars, en hausse de 83 millions de dollars, ou 5 %, par rapport à celles du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant essentiellement une augmentation des pertes estimées découlant des sinistres liés aux catastrophes.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre se sont établies à 1 296 millions de dollars, en hausse de 141 millions de dollars, ou 12 %, en regard de celles du troisième trimestre de l'exercice précédent, en raison surtout d'une hausse de la rémunération variable proportionnelle à la hausse des produits et de la hausse des charges de personnel.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 31,7 %, par rapport à 31,4 % pour le troisième trimestre de l'exercice précédent. Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance s'est établi à 53,1 % pour le trimestre, par rapport à 54,7 % pour le troisième trimestre de l'exercice précédent.

Par rapport au trimestre précédent - T3 2026 par rapport au T2 2026

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance pour le trimestre s'est établi à 841 millions de dollars, demeurant relativement stable par rapport à celui du trimestre précédent et reflétant le résultat net lié aux activités de gestion de patrimoine de 653 millions de dollars, en hausse de 95 millions de dollars, ou 17 %, par rapport à celui du trimestre précédent, et le résultat net lié aux activités d'assurance de 188 millions de dollars, en baisse de 91 millions de dollars, ou 33 %, par rapport à celui du trimestre précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour le trimestre a été de 49,0 %, contre 51,2 % pour le trimestre précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités de gestion de patrimoine pour le trimestre a été de 72,5 %, contre 65,0 % au trimestre précédent, et le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités d'assurance pour le trimestre a été de 23,1 %, contre 35,9 % au trimestre précédent.

Les produits ont augmenté de 307 millions de dollars, ou 8 %, en regard de ceux du trimestre précédent. Les produits autres que d'intérêts ont augmenté de 264 millions de dollars, ou 8 %, en raison surtout de l'incidence du nombre de jours plus élevé au troisième trimestre, de la hausse des produits tirés des comptes à honoraires et des produits tirés des transactions.

Les actifs administrés ont augmenté de 34 milliards de dollars, ou 4 %, et les actifs gérés ont augmenté de 27 milliards de dollars, ou 4 %, par rapport à ceux du trimestre précédent, reflétant dans les deux cas l'appréciation des marchés.

Les charges afférentes aux activités d'assurance ont augmenté de 248 millions de dollars, ou 18 %, par rapport à celles du trimestre précédent, reflétant essentiellement une augmentation des pertes estimées découlant des sinistres liés aux catastrophes et une hausse de la fréquence des sinistres.

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 47 millions de dollars, ou 4 %, en regard de celles du trimestre précédent, en raison surtout d'une hausse de la rémunération variable proportionnelle à la hausse des produits.

Le ratio d'efficience pour le trimestre s'est établi à 31,7 %, par rapport à 33,1 % pour le trimestre précédent. Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance s'est établi à 53,1 % pour le trimestre, par rapport à 52,5 % pour le trimestre précédent.

Cumul de l'exercice - T3 2026 par rapport au T3 2025

Le résultat net du secteur Gestion de patrimoine et Assurance pour les neuf mois clos le 31 juillet 2026 s'est établi à 2 435 millions de dollars, en hausse de 345 millions de dollars, ou 17 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant le résultat net lié aux activités de gestion de patrimoine de 1 785 millions de dollars, en hausse de 272 millions de dollars, ou 18 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, et le résultat net lié aux activités d'assurance de 650 millions de dollars, en hausse de 73 millions de dollars, ou 13 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour la période a été de 48,5 %, contre 44,7 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités de gestion de patrimoine pour la période a été de 68,0 %, contre 60,7 % pour la période correspondante de l'exercice précédent, et le rendement annualisé des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires lié aux activités d'assurance pour la période a été de 27,1 %, contre 26,4 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les produits pour la période ont été de 11 769 millions de dollars, en hausse de 995 millions de dollars, ou 9 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Les produits autres que d'intérêts ont augmenté de 804 millions de dollars, ou 8 %, du fait de la hausse des primes d'assurance acquises, de l'augmentation des produits tirés des comptes à honoraires attribuable à la croissance de l'actif et de la hausse des produits tirés des transactions. Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 191 millions de dollars, ou 17 %, reflétant essentiellement une hausse des volumes de dépôts.

Les charges afférentes aux activités d'assurance se sont établies à 4 666 millions de dollars, en hausse de 179 millions de dollars, ou 4 %, par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant essentiellement l'accroissement de la gravité des sinistres, une hausse des pertes estimées découlant des sinistres liés aux catastrophes et une augmentation des coûts associés aux initiatives de croissance des activités.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 3 803 millions de dollars, en hausse de 344 millions de dollars, ou 10 %, par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, en raison d'une hausse de la rémunération variable proportionnelle à la hausse des produits, d'une hausse des charges de personnel et des dépenses visant à soutenir les initiatives de croissance des activités.

Le ratio d'efficience pour la période a été de 32,3 %, contre 32,1 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le ratio d'efficience, compte tenu des charges afférentes aux activités d'assurance pour la période a été de 53,5 %, contre 55,0 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

TABLEAU 10 : SERVICES BANCAIRES DE GROS





























(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

Trois mois clos les



Neuf mois clos les



31 juillet

30 avril

31 juillet

31 juillet

31 juillet



2026

2026

2025

2026

2025

Produits (pertes) d'intérêts nets (équivalence fiscale)

270 $

276 $

110 $

471 $

48 $ Produits autres que d'intérêts

2 311



2 117



1 953



6 973



6 144

Total des produits

2 581



2 393



2 063



7 444



6 192

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances -

actifs dépréciés

6



80



63



302



157

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances -

actifs productifs

35



(2)



8



(11)



109

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances

41



78



71



291



266

Charges autres que d'intérêts - comme présentées

1 594



1 509



1 493



4 666



4 489

Charges autres que d'intérêts - rajustées1, 2

1 594



1 509



1 461



4 666



4 371

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - comme présenté

(équivalence fiscale)

203



194



101



571



321

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat - rajusté

(équivalence fiscale)1

203



194



108



571



347

Résultat net - comme présenté

743 $

612 $

398 $

1 916 $

1 116 $ Résultat net - rajusté1

743



612



423



1 916



1 208

































Principaux volumes et ratios





























Produits liés aux activités de négociation (équivalence fiscale)1, 3

975 $

868 $

873 $

2 989 $

2 633 $ Moyenne brute du portefeuille de prêts (en milliards de dollars canadiens)4

111,8



100,0



96,8



101,9



100,3

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires -

comme présenté5

16,7 %

14,5 %

9,3 %

14,6 %

9,0 % Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires -

rajusté1, 5

16,7



14,5



9,9



14,6



9,7

Ratio d'efficience - comme présenté

61,7



63,1



72,4



62,7



72,5

Ratio d'efficience - rajusté1

61,7



63,1



70,8



62,7



70,6

Nombre moyen d'équivalents temps plein

7 417



7 226



7 342



7 327



7 078







1 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document et à la section « Glossaire » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2026 de la Banque. 2 Les charges autres que d'intérêts rajustées ne tiennent pas compte des charges d'acquisition et d'intégration liées à l'acquisition de Cowen - troisième trimestre de 2025 : 32 millions de dollars (25 millions de dollars après impôt); cumul de l'exercice 2025 : 118 millions de dollars (92 millions de dollars après impôt). 3 Comprennent des produits (pertes) d'intérêts nets en équivalence fiscale de (175) millions de dollars (deuxième trimestre de 2026 : (121) millions de dollars; troisième trimestre de 2025 : (231) millions de dollars; cumul de l'exercice 2026 : (751) millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : (907) millions de dollars) et des produits (pertes) de négociation de 1 150 millions de dollars (deuxième trimestre de 2026 : 989 millions de dollars; troisième trimestre de 2025 : 1 104 millions de dollars; cumul de l'exercice 2026 : 3 740 millions de dollars; cumul de l'exercice 2025 : 3 540 millions de dollars). Les produits liés aux activités de négociation (équivalence fiscale) sont une mesure financière non conforme aux PCGR. 4 Comprend les prêts bruts liés au secteur Services bancaires de gros, compte non tenu des lettres de crédit, des garanties sous forme de trésorerie, des swaps sur défaillance de crédit et de la provision pour pertes sur créances. 5 Le ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires utilisé aux fins de la répartition du capital au secteur était de 11,5 %.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T3 2026 par rapport au T3 2025

Le résultat net comme présenté et le résultat net rajusté du secteur Services bancaires de gros pour le trimestre se sont établis à 743 millions de dollars. Le résultat net comme présenté pour le trimestre a augmenté de 345 millions de dollars, ou 87 % par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement une hausse des produits et une baisse de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par une hausse des charges autres que d'intérêts. Sur une base rajustée, le résultat net a augmenté de 320 millions de dollars, ou 76 %, par rapport à celui du troisième trimestre de l'exercice précédent.

Les produits du trimestre se sont établis à 2 581 millions de dollars, une hausse de 518 millions de dollars, ou 25 %, en regard de ceux du troisième trimestre de l'exercice précédent. La hausse des produits s'explique principalement par des augmentations des produits tirés des prêts, des honoraires de prise ferme et des produits liés aux activités de négociation.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 41 millions de dollars, en baisse de 30 millions de dollars par rapport à celle du troisième trimestre de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a totalisé 6 millions de dollars, en baisse de 57 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant une hausse des dépréciations à l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en la constitution d'une provision de 35 millions de dollars, en hausse de 27 millions de dollars en regard de celle de l'exercice précédent. La constitution d'une provision pour pertes sur créances relatives aux actifs productifs au cours du trimestre considéré reflète surtout la migration du crédit et la croissance des volumes.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées et rajustées pour le trimestre se sont établies à 1 594 millions de dollars. Les charges autres que d'intérêts comme présentées ont augmenté de 101 millions de dollars, ou 7 %, par rapport à celles du troisième trimestre de l'exercice précédent, reflétant principalement des hausses de la rémunération variable et des coûts liés au service à la clientèle, en partie contrebalancées par la non-récurrence des charges d'acquisition et d'intégration. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 133 millions de dollars, ou 9 %.

Par rapport au trimestre précédent - T3 2026 par rapport au T2 2026

Le résultat net du secteur Services bancaires de gros pour le trimestre s'est établi à 743 millions de dollars. Le résultat net a augmenté de 131 millions de dollars, ou 21 %, par rapport à celui du trimestre précédent, reflétant principalement une hausse des produits et une baisse de la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par une hausse des charges autres que d'intérêts.

Les produits pour le trimestre ont augmenté de 188 millions de dollars, ou 8 %, par rapport à ceux du trimestre précédent. La hausse des produits s'explique principalement par l'augmentation des produits liés aux activités de négociation et la progression des honoraires de services-conseils.

La provision pour pertes sur créances pour le trimestre s'est établie à 41 millions de dollars, en baisse de 37 millions de dollars par rapport à celle du trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a totalisé 6 millions de dollars, en baisse de 74 millions de dollars par rapport à celle du trimestre précédent, reflétant une hausse des dépréciations au trimestre précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en la constitution d'une provision de 35 millions de dollars, par rapport à une reprise de provision de 2 millions de dollars pour le trimestre précédent. La constitution d'une provision pour pertes sur créances relatives aux actifs productifs au cours du trimestre considéré reflète surtout la migration du crédit et la croissance des volumes.

Les charges autres que d'intérêts pour le trimestre ont augmenté de 85 millions de dollars, ou 6 %, par rapport à celles du trimestre précédent, reflétant surtout des augmentations de la rémunération variable et des coûts liés au service à la clientèle.

Cumul de l'exercice - T3 2026 par rapport au T3 2025

Le résultat net comme présenté et le résultat net rajusté du secteur Services bancaires de gros pour les neuf mois clos le 31 juillet 2026 se sont établis à 1 916 millions de dollars. Le résultat net comme présenté pour la période a augmenté de 800 millions de dollars, ou 72 %, par rapport à celui de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant surtout une hausse des produits, en partie contrebalancée par des augmentations des charges autres que d'intérêts et de la provision pour pertes sur créances. Sur une base rajustée, le résultat net a augmenté de 708 millions de dollars, ou 59 %.

Les produits pour la période ont été de 7 444 millions de dollars, en hausse de 1 252 millions de dollars, ou 20 %, en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse des produits s'explique principalement par des augmentations des produits tirés des prêts, des produits liés aux activités de négociation et des honoraires de prise ferme et de services-conseils.

La provision pour pertes sur créances s'est établie à 291 millions de dollars, en hausse de 25 millions de dollars par rapport à celle de la période correspondante de l'exercice précédent. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs dépréciés a totalisé 302 millions de dollars, en hausse de 145 millions de dollars, en raison de quelques dépréciations dans divers secteurs. La provision pour pertes sur créances relative aux actifs productifs a consisté en une reprise de provision de 11 millions de dollars, par rapport à la constitution d'une provision de 109 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. La reprise de provisions relatives aux actifs productifs à l'exercice considéré témoigne de la migration du crédit de la catégorie « actifs productifs » vers la catégorie « actifs dépréciés », en partie contrebalancée par la croissance des volumes.

Les charges autres que d'intérêts comme présentées et rajustées se sont établies à 4 666 millions de dollars. Les charges autres que d'intérêts comme présentées ont augmenté de 177 millions de dollars, ou 4 %, par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant principalement des hausses de la rémunération variable, des coûts liés au service à la clientèle et des dépenses visant à soutenir la croissance des activités, en partie contrebalancées par la non-récurrence des charges d'acquisition et d'intégration. Sur une base rajustée, les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 295 millions de dollars, ou 7 %.

TABLEAU 11 : SIÈGE SOCIAL





















(en millions de dollars canadiens) Trois mois clos les Neuf mois clos les





31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 31 juillet





2026 2026 2025 2026 2025

Résultat net - comme présenté

(138) $ 64 $ (478) $ (433) $ 7 378 $ Rajustements pour les éléments à noter





















Amortissement des immobilisations incorporelles acquises

34

33

33

101

137

Charges de restructuration

-

-

333

200

496

Incidence de l'abandon de la stratégie de couverture des fonds propres liée à la

transaction d'acquisition de FHN

41

43

55

128

156

Profit à la vente des actions de Schwab

-

-

-

-

(8 975)

Moins : incidence de l'impôt sur le résultat





















Profit à la vente des actions de Schwab1

-

288

-

288

(407)

Autres éléments à noter

19

18

107

109

190

Résultat net - rajusté2

(82) $ (166) $ (164) $ (401) $ (591) $ Ventilation des éléments inclus dans le résultat net - rajusté





















Charges nettes du Siège social3

(462) $ (543) $ (477) $ (1 520) $ (1 278) $ Autres

380

377

313

1 119

687

Résultat net - rajusté2

(82) $ (166) $ (164) $ (401) $ (591) $ Principaux volumes





















Nombre moyen d'équivalents temps plein4

18 024

18 111

18 725

18 077

18 293







1 L'incidence de l'impôt sur le résultat au deuxième trimestre de 2026 comprend un ajustement de l'estimation de la Banque à l'égard de l'impôt à payer sur le profit à la vente des actions de Schwab réalisé à l'exercice précédent. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Impôt sur le résultat » de la section « Aperçu des résultats financiers » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2026 de la Banque. 2 Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Banque de mesures financières non conformes aux PCGR, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de la section « Notre rendement » du présent document et à la section « Glossaire » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2026 de la Banque. 3 Pour des renseignements additionnels sur cette mesure, se reporter à la section « Glossaire » du rapport de gestion du troisième trimestre de 2026 de la Banque. 4 À compter du troisième trimestre de 2025, les activités des centres d'appels, précédemment présentées dans le secteur Siège social, ont été intégrées à leur secteur d'activité respectif, ce qui permet d'assurer le contrôle de bout en bout de l'expérience client. Ce changement touche essentiellement le secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada. Le nombre moyen d'équivalents temps plein a été retraité pour les périodes comparatives.

Par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent - T3 2026 par rapport au T3 2025

La perte nette comme présentée du secteur Siège social pour le trimestre s'est établie à 138 millions de dollars, en comparaison de 478 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice précédent. La baisse de la perte nette reflète principalement les charges de restructuration à l'exercice précédent. La perte nette rajustée pour le trimestre s'est élevée à 82 millions de dollars, comparativement à 164 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice précédent. La baisse de la perte rajustée s'explique principalement par la hausse des produits tirés des activités de gestion de la trésorerie et du bilan.

Par rapport au trimestre précédent - T3 2026 par rapport au T2 2026

La perte nette comme présentée du secteur Siège social pour le trimestre s'est établie à 138 millions de dollars, en comparaison d'un résultat net comme présenté de 64 millions de dollars pour le trimestre précédent. La variation d'un trimestre à l'autre reflète principalement l'incidence au deuxième trimestre d'un avantage fiscal lié au profit à la vente des actions de Schwab réalisé à l'exercice précédent. La perte nette rajustée pour le trimestre s'est élevée à 82 millions de dollars, comparativement à 166 millions de dollars au trimestre précédent. La baisse de la perte rajustée s'explique principalement par la diminution des charges nettes du Siège social et par l'incidence favorable d'avantages fiscaux.

Cumul de l'exercice - T3 2026 par rapport au T3 2025

Le résultat net comme présenté du secteur Siège social pour les neuf mois clos le 31 juillet 2026 s'est établi à 433 millions de dollars, en comparaison d'un résultat net comme présenté de 7 378 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. La variation d'un exercice à l'autre reflète essentiellement le profit à la vente des actions de Schwab réalisé à l'exercice précédent. La perte nette rajustée pour les neuf mois clos le 31 juillet 2026 s'est élevée à 401 millions de dollars, comparativement à 591 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. La baisse de la perte rajustée reflète la hausse des produits tirés des activités de gestion de la trésorerie et du bilan, contrebalancée en partie par l'augmentation des charges nettes du Siège social. Les charges nettes du Siège social ont augmenté de 242 millions de dollars par rapport à celles de la période correspondante de l'exercice précédent, reflétant principalement les investissements continus dans l'infrastructure de gouvernance et de contrôle.

RENSEIGNEMENTS À L'INTENTION DES ACTIONNAIRES ET DES INVESTISSEURS

Service des relations avec les actionnaires

Si vous : et que votre demande de renseignements porte sur ce qui suit : Veuillez communiquer avec les personnes suivantes : êtes un actionnaire inscrit (votre nom figure sur votre certificat d'actions de la TD) un dividende non reçu, un certificat d'actions perdu, une question de succession, un changement d'adresse au registre des actionnaires, un changement de compte bancaire pour le dépôt des dividendes, le plan de réinvestissement des dividendes, l'élimination des envois en double aux actionnaires ou l'arrêt (ou la reprise) des envois de rapports annuels et trimestriels Agent des transferts : Compagnie Trust TSX

301-100 Adelaide Street West Toronto (Ontario) M5H 4H1 1-800-387-0825 (Canada et États-Unis seulement) ou 416-682-3860 Téléc. : 1-888-249-6189 [email protected] ou www.tsxtrust.com détenez vos actions de la TD par l'intermédiaire du système d'inscription direct aux États-Unis un dividende non reçu, un certificat d'actions perdu, une question de succession, un changement d'adresse au registre des actionnaires, l'élimination des envois en double aux actionnaires ou l'arrêt (ou la reprise) des envois de rapports annuels et trimestriels Coagent des transferts et agent comptable des registres : Computershare Trust Company, N.A.

P.O. Box 43006 Providence, RI 02940-3006, ou Computershare Trust Company, N.A. 150 Royall Street Suite 101 Canton, MA 02021 1-866-233-4836 Service ATS (pour malentendants) : 1-800-231-5469 Actionnaires à l'extérieur des États-Unis : 201-680-6578 Service ATS pour actionnaires à l'extérieur des États‑Unis : 201-680-6610 Demandes de renseignements par courriel : [email protected] Pour accéder à votre compte électronique :

www.computershare.com/investor détenez en propriété véritable des actions de la TD qui sont immatriculées au nom d'un intermédiaire, comme une banque, une société de fiducie, un courtier en valeurs mobilières ou une autre personne désignée vos actions de la TD, notamment des questions au sujet du plan de réinvestissement des dividendes et de l'envoi de documents aux actionnaires Votre intermédiaire

Pour toute autre question, les actionnaires peuvent communiquer avec le Service des relations avec les actionnaires de la TD par téléphone au 416‑944‑6367 ou au 1-866-756-8936, ou par courriel à l'adresse [email protected]. Veuillez prendre note qu'en nous faisant parvenir un courriel ou en nous laissant un message vocal, vous consentez à ce que nous transmettions votre demande aux personnes aptes à vous répondre.

Renseignements généraux

Produits et services : Communiquer avec TD Canada Trust, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 1-866-233-2323

En anglais : 1-866-567-8888

En cantonais/mandarin : 1-800-328-3698

Service de télécommunications à l'intention des malentendants : 1-800-361-1180

Site Web : www.td.com

Courriel : [email protected]

Accès aux documents sur les résultats trimestriels

Les investisseurs, médias et autres personnes intéressés peuvent accéder au présent communiqué de presse portant sur les résultats du troisième trimestre, aux diapos sur les résultats, à l'information financière supplémentaire, ainsi qu'au rapport aux actionnaires, en consultant le site Web de la TD à l'adresse : www.td.com/francais/investisseurs.

Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels

Le Groupe Banque TD tiendra une conférence téléphonique sur les résultats le 27 août 2026, à Toronto, en Ontario. La conférence sera diffusée en webémission audio en direct sur le site Web de la TD à 9 h 30 HE. Au cours de la conférence téléphonique, des dirigeants de la TD présenteront les résultats financiers de la Banque pour le troisième trimestre et tiendront des discussions portant sur les informations présentées. Une période de questions destinée aux analystes suivra. Il sera possible de consulter les documents accompagnant les exposés qui auront lieu pendant la conférence sur le site Web de la TD à l'adresse www.td.com/francais/investisseurs, le 27 août 2026, avant le début de celle-ci. Une ligne téléphonique pour écoute seulement est ouverte au 416‑855‑9085 ou au 1-800-990-2777 (sans frais). Le code d'accès est le 00855#.

La version archivée de la webémission audio et des documents des exposés pourra être consultée à l'adresse www.td.com/francais/investisseurs. Il sera également possible d'écouter la conférence jusqu'à 23 h 59 HE, le 11 septembre 2026, en composant le 289-819-1325 ou le 1‑888-660-6264 (sans frais). Le code d'accès est le 00855#.

Assemblée annuelle

Le jeudi 15 avril 2027

Toronto, Ontario

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,2 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 14 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 31 juillet 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto‑Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements, communiquez avec : Brooke Hales, première vice-présidente, Relations avec les investisseurs, 416-307-8647, [email protected] ; Gabrielle Sukman, directrice principale, Affaires internes et publiques, 416-983-1854, [email protected]