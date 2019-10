Le Groupe Banque TD est nommé mainteneur de marché exclusif des options USX de la Bourse de Montréal

MONTRÉAL, le 3 oct. 2019 /CNW/ - Le Groupe Banque TD a été choisi comme mainteneur de marché exclusif des options sur le dollar américain (USX) négociées à la Bourse de Montréal.

« En tant que mainteneur de marché, nous créons de la liquidité sur le marché de l'USX. Avec cette liquidité accrue, les investisseurs ont un meilleur accès au produit, ce qui peut les aider à gérer leur exposition à la devise, explique Eric Poteet, chef, Ventes institutionnelles, Opérations de change en Amérique du Nord, Valeurs Mobilières TD. Nous sommes fiers d'être la première banque canadienne choisie pour jouer le rôle de mainteneur de marché pour les options USX. »

Cette désignation contribuera à ce que l'USX devienne un produit d'option sur devises accessible pour les investisseurs du Canada qui souhaitent se prémunir contre les fluctuations de la valeur du dollar. Le Groupe Banque TD a été sélectionné en raison de ses capacités et de son succès éprouvé à créer des marchés pour d'autres produits inscrits à la Bourse de Montréal.

« La Bourse de Montréal est fière d'accueillir le Groupe Banque TD comme mainteneur de marché exclusif pour l'USX, notre option sur le dollar américain, déclare Luc Fortin, président et chef de la direction de la Bourse de Montréal et chef, activités globales de négociation de Groupe TMX. Nous sommes très heureux de travailler avec la TD, ce qui nous permettra de profiter de l'expertise et de la position de premier plan de cette banque sur les marchés de change pour accélérer la croissance de l'USX. »

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 13 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2019, les actifs de la TD totalisaient 1,4 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

Renseignements: Mathieu Beaudoin, mathieu.beaudoin@td.com, 514-289-1670

