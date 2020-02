Le Groupe Banque TD déclare des dividendes

(Tous les montants sont en dollars canadiens.)

TORONTO, le 27 févr. 2020 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (la Banque) a annoncé aujourd'hui un dividende de soixante-dix-neuf cents (79 cents) par action ordinaire entièrement libérée du capital-actions de la Banque pour le trimestre se terminant le 30 avril 2020. Ce dividende sera payable à compter du 30 avril 2020 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 9 avril 2020. Il s'agit d'une augmentation du dividende trimestriel de cinq cents, ou 7 %, par rapport au trimestre précédent.

Au lieu de recevoir des dividendes en espèces, les porteurs d'actions ordinaires de la Banque ont l'option de les réinvestir dans des actions ordinaires supplémentaires de la Banque, conformément au Régime de réinvestissement des dividendes (le « Régime »).

Conformément au Régime, la Banque détermine si des actions ordinaires supplémentaires peuvent être achetées sur le marché libre ou émises de la trésorerie. Si ces actions sont émises de la trésorerie, la Banque peut décider d'accorder un escompte allant jusqu'à 5 % du cours moyen du marché (comme il est défini dans le Régime). Quant au dividende du 30 avril 2020, la Banque émettra des actions supplémentaires de la trésorerie, mais sans escompte.

Les porteurs d'actions ordinaires de la Banque inscrits qui souhaitent adhérer au Régime peuvent obtenir un formulaire d'adhésion auprès de la Société de fiducie AST (Canada) (1-800-387-0825) ou par l'intermédiaire du site Web de la Banque, au www.td.com/rrd. Afin d'adhérer au Régime dans les délais prescrits pour le dividende annoncé, les porteurs inscrits doivent faire parvenir leur formulaire d'adhésion à la Société de fiducie AST (Canada) avant la fermeture des bureaux le 8 avril 2020, à l'adresse suivante : C.P. 4229, succursale postale A, Toronto (Ontario) M5W 0G1, ou encore par télécopieur au 1-888-488-1416. Les porteurs d'actions ordinaires véritables ou non inscrits de la Banque qui souhaitent adhérer au Régime doivent s'adresser à leur institution financière ou à leur courtier pour obtenir des directives sur l'adhésion avant la date mentionnée ci-dessus.

La Banque a également annoncé des dividendes sur les actions privilégiées de premier rang de catégorie A, rachetables et à dividende non cumulatif, indiquées ci-dessous. Ces dividendes seront payables à compter du 30 avril 2020 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 9 avril 2020, comme suit :

Série 1, un montant par action de 0,228875 $;

Série 3, un montant par action de 0,2300625 $;

Série 5, un montant par action de 0,24225 $;

Série 7, un montant par action de 0,225 $;

Série 9, un montant par action de 0,23125 $;

Série 11, un montant par action de 0,30625 $;

Série 12, un montant par action de 0,34375 $;

Série 14, un montant par action de 0,303125 $;

Série 16, un montant par action de 0,28125 $;

Série 18, un montant par action de 0,29375 $;

Série 20, un montant par action de 0,296875 $;

Série 22, un montant par action de 0, 325 $; et

Série 24, un montant par action de 0,31875 $.

La Banque avise qu'aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et de toute autre loi provinciale similaire, les dividendes déclarés pour le trimestre se terminant le 30 avril 2020 et tous les dividendes futurs seront des dividendes admissibles à moins d'indication contraire.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la «TD» ou la «Banque»). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada; Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 13 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,5 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole «TD».

