Le Groupe Banque TD annonce son intention de racheter à des fins d'annulation jusqu'à 30 millions de ses actions ordinaires

TORONTO, le 24 oct. 2019 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (TD) (TSX : TD) a annoncé aujourd'hui son intention, sous réserve de l'approbation du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada (BSIF) et de la Bourse de Toronto (TSX), de mettre fin à son offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vigueur et de lancer une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant le rachat à des fins d'annulation d'un maximum de 30 millions de ses actions ordinaires, soit environ 1,7 % des 1 811 507 064 actions ordinaires émises et en circulation au 30 septembre 2019. TD déposera un avis d'intention en ce sens auprès de la TSX.

L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vigueur de TD visant le rachat d'un maximum de 20 millions de ses actions ordinaires a commencé le 18 juin 2019 et devrait prendre fin le 17 juin 2020, sauf s'il y est mis fin plus tôt conformément à ses modalités. TD a racheté la totalité de ses 20 millions d'actions ordinaires aux termes de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vigueur, au prix moyen de 75,35 $ l'action, moyennant un montant total de 1,5 milliard de dollars, et elle a maintenant l'intention de lancer une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant le rachat à des fins d'annulation d'un maximum de 30 millions de ses actions ordinaires. L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vigueur de TD prendra fin avant le commencement des rachats aux termes de la nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

TD pourra commencer le rachat d'actions ordinaires aux termes de l'offre, qui continuera pour une période pouvant aller jusqu'à un an, dès que la TSX aura accepté son avis d'intention. Les rachats s'effectueront par l'intermédiaire des services de la TSX et des services d'autres Bourses désignées et systèmes de négociation parallèle au Canada conformément aux exigences des autorités de réglementation applicables. Le prix payé pour les actions rachetées correspondra au cours de ces actions au moment de l'acquisition ou à quelque autre prix pouvant être autorisé par la TSX. Toutes les actions rachetées seront annulées. Le moment et le montant de quelque achat aux termes du programme sont assujettis aux approbations des autorités de réglementation et à l'appréciation de la direction en fonction de facteurs comme la conjoncture des marchés et l'adéquation des fonds propres.

En date du 31 juillet 2019, les ratios des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, des fonds propres de catégorie 1 et du total des fonds propres de la Banque s'établissaient respectivement à 12,0 %, à 13,4 % et à 16,1 %.

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États‑Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis) et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 13 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2019, les actifs de la TD totalisaient 1,4 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

