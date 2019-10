Le Groupe AXOR nomme M. Simon Gourdeau à titre de président

M. Gourdeau cumule une longue expérience en développement de projets, qu'il a essentiellement acquise au sein du Groupe AXOR, où il a occupé des postes stratégiques de chargé de projets, de directeur ingénierie-construction et de vice-président. Sa capacité à s'adapter, son sens aiguisé d'analyse, sa détermination à sortir des sentiers battus, sa transparence et son efficacité lui ont permis de se démarquer au sein du Groupe.

« Je suis heureux de passer aujourd'hui le flambeau à un leader passionné et déterminé que j'ai vu évoluer depuis 2005. Cette étape représente un jalon important pour le Groupe AXOR, car elle marque le début d'une nouvelle ère et augure de belles réalisations en perspective. La solide expérience de Simon en développement de projets d'envergure, sa résilience et sa maîtrise de l'ensemble des mandats du Groupe AXOR seront de précieux atouts pour la croissance de l'entreprise. J'ai confiance en l'avenir et suis persuadé que Simon mettra son talent et son excellente capacité analytique au service de sa vision pour l'entreprise », s'est réjoui M. Yvan Dupont.

« C'est avec le cœur rempli de joie et de fierté que j'accueille cette nomination. Je tiens à remercier monsieur Dupont pour la confiance qu'il n'a cessé de me témoigner année après année en me donnant d'importants mandats et responsabilités. Il m'a énormément outillé et je lui suis reconnaissant. La croissance de la compagnie étant au cœur de mes démarches, j'entends continuer à préserver son héritage, en sortant des sentiers battus et en optimisant nos savoir-faire pour exploiter de nouvelles opportunités. Je remercie M. Dupont d'avoir amené la compagnie à ce niveau de santé financière et de talent », a déclaré M. Simon Gourdeau.

Un avenir prometteur

Déterminé à propulser la croissance de chacun des pôles de l'entreprise et leur apporter une plus-value, la vision à long terme de M. Gourdeau consiste à appuyer les activités de l'entreprise afin qu'elle maintienne son statut de leader et à optimiser sa flexibilité pour toujours livrer l'impossible. Ainsi, le nouveau président continuera à développer les diverses lignes de services d'AXOR en partenariat avec leurs équipes de direction respectives, mais aussi à les accompagner dans le développement de nouvelles niches. Dans l'exercice de ses fonctions, il veillera aussi à la bonne gestion des actifs existants d'AXOR, optimisera les démarches de développement des affaires et accompagnera les diverses équipes dans la réalisation de leurs mandats pour les clients et partenaires.

À propos du Groupe AXOR

Fondé en 1972, AXOR est un chef de file canadien dans le développement, la réalisation et l'exploitation de projets d'infrastructures principalement dans les domaines de l'énergie renouvelable, du génie civil, de l'immobilier commercial et industriel, des infrastructures publiques et privées et de l'environnement. AXOR se démarque grâce à ses divisions énergie renouvelable, infrastructure et immobilier, mais aussi grâce à l'intégration de ses activités de développement, de propriétaire exploitant et de gestion de projets sous modes variés. Fort d'une équipe multidisciplinaire, compétente et engagée, AXOR a su tisser un lien de confiance avec un grand nombre de clients et partenaires financiers et livrer des projets d'envergure qui ont marqué l'économie québécoise. Pour plus d'informations, visitez axor.com.

SOURCE Groupe AXOR Inc.

Renseignements: Pour plus d'informations ou pour une entrevue avec M. Gourdeau, veuillez communiquer avec : Anne Edimo, Anne.edimo@edelman.com, 514-315-1965