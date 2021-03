« À une époque où la santé et la sécurité de nos travailleurs prennent des allures d'enjeux de toute première importance, il fallait trouver une solution inédite à des difficultés tout aussi particulières » a dit aujourd'hui le président du Groupe Atwill-Morin , Matthew Atwill-Morin, conscient que les défis de la maçonnerie exigent de porter une attention particulière à la santé et au bien-être du capital humain de l'entreprise; celui-ci étant le principal actif de l'organisation.

Affirmant que les exosquelettes offraient des perspectives à la hauteur des attentes et des promesses réalistes, l'usage de ceux-ci est propre à faire en sorte que la pression dans les membres du corps, particulièrement les genoux, soit éliminée, tout comme le poids des charges qui est ainsi largement mieux réparti, épargnant du même souffle toutes les articulations du corps humain et réduisant à zéro, ou presque, les risques de blessures et les accidents du travail.

« Habituellement fait de tiges de titane qui descendent le long des jambes et fixées à une ceinture coulissante, celle-ci rattachée, dans le dos, à une structure articulée ressemblant à une colonne vertébrale, l'exosquelette permet ainsi aux mouvements du travailleur de se déployer en toute fluidité en prenant charge, selon toute vraisemblance d'environ 70 % de la charge manœuvrée » a précisé monsieur Atwill-Morin. Il a spécifié qu'à l'origine, les graves blessures recensées chez les soldats des forces de l'OTAN en mission en Irak et en Afghanistan avaient dicté la mise au point d'exosquelettes pour les soldats appelés à transporter des charges pouvant aller jusqu'à 77 kg (170 lb).

« Raison de plus pour opter pour cette technologie inédite au bénéfice de nos travailleurs qui sont aussi appelés à manœuvrer, ou transporter sur de courtes distances, des pièces d'équipement ou des matériaux essentiels à l'accomplissement des travaux » a pour sa part ajouté, Mark Atwill-Morin, le vice-président - Opérations du Groupe.

Engagé envers la santé et la sécurité de ses employés de chantier, le Groupe Atwill-Morin estime qu'il est de la responsabilité première des entreprises d'offrir à leurs employés la capacité de soulager les postures contraignantes et les douleurs associées aux gestes répétitifs dans tous les secteurs d'activité, de la manutention et/ou construction.

Cette initiative ne pouvait tomber mieux, a renchéri le président, à un moment où la modernisation de deux vieilles lois, celle sur la santé et la sécurité du travail adoptée en 1979, et celle sur les accidents du travail et les maladies professionnelles vient de tomber en place. Outre la réduction des troubles musculosquelettiques, les exosquelettes mécaniques, sans moteur ou matériel informatique du Groupe Atwill-Morin, permettront d'améliorer sensiblement les performances humaines et la productivité en accélérant la cadence ou en décuplant quasiment la force des travailleurs.

Le président du Groupe Atwill-Morin a conclu en disant se réjouir du fait que comme réelle valeur ajoutée, l'utilisation des exosquelettes jouera un rôle prédominant en termes de rétention et de recrutement de personnel, surtout en ces temps de pénurie de main d'œuvre.

Source: Matthew Morin

Président et chef de la direction Groupe Atwill-Morin

SOURCE Groupe Atwill-Morin

Renseignements: Contact : Alexandre Dumas - Vice-président - Communication corporative, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, 514 843-1901 (ligne directe) / 514 898-4636 (cellulaire), [email protected]

Liens connexes

https://www.atwill-morin.com