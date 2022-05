LE GROUPE ANGELCARE ÉTABLI ANGELCARE GERMANY GMBH POUR ÉTENDRE LA PRÉSENCE EUROPÉENNE DE SES MARQUES POPULAIRES

MONTRÉAL, le 3 mai 2022 /CNW Telbec/ - Angelcare (Le Holding Angelcare Inc.), un chef de file du marché des produits de soins pour bébés et animaux de compagnie, annonce aujourd'hui le lancement d'Angelcare Germany situé à Ratingen, en Allemagne.

Funny Handel GmbH et HabaPet GmbH, distributeurs de produits pour bébés et animaux de compagnie, et distributeurs exclusifs des produits Angelcare dans la région, ont transféré leurs opérations commerciales à Angelcare Germany GmbH à compter du 1er mai 2022. Angelcare est heureux d'accueillir les employés de Funny Handel et HabaPet au sein du groupe et de poursuivre ses fonctions d'affaires avec un bureau de vente et une installation de distribution existants. Cela permettra également à la société de développer sa présence en Europe avec le soutien du groupe Angelcare.

« Nous sommes très satisfaits de notre croissance en Europe ces dernières années », affirme Maurice Pinsonnault, fondateur et propriétaire d'Angelcare. « Nous avons eu une collaboration de longue date et fructueuse avec nos partenaires de distribution. Nous nous attendons à une continuité en termes de canaux de distribution établis et notre équipe concentrera ses efforts sur le service aux détaillants, au commerce électronique et aux partenaires de distribution dans la région. »

Angelcare dispose déjà de bureaux satellites européens au Royaume-Uni et en France. La société continue de voir des opportunités de pénétration du marché dans diverses régions d'Europe, notamment dans la catégorie des animaux de compagnie. Cette nouvelle entité permettra d'étendre les marques d'Angelcare en Europe et contribuera aux plans de croissance de l'organisation en Allemagne, ainsi que dans les pays voisins.

« Nous avons fait des percées importantes en Europe avec nos marques Angelcare, Pabobo et Kids'Sleep », maintient Bonnie Robinson, Chef de la direction d'Angelcare. "Nous continuerons à innover dans nos autres catégories de produits, ainsi qu'à investir dans la R&D, afin d'apporter de nouveaux produits passionnants à nos partenaires commerciaux ainsi qu'aux consommateurs européens."

Les produits disponibles en Europe comprennent les moniteurs Angelcare, les systèmes d'élimination des couches Angelcare, toutes les collections Pabobo et Kids'Sleep, ainsi que les systèmes de litière pour chats LitterLocker, et les accessoires associés.

À propos d'Angelcare

Angelcare® a été fondée en 1997 par Maurice Pinsonnault, un penseur et un visionnaire qui n'a jamais rencontré une idée qu'il ne pouvait pas améliorer. En tant que père pour la première fois, ayant compris à quel point il pouvait être inquiétant de s'occuper d'un nouveau-né et insatisfait de la sélection de moniteurs pour bébé disponibles, il a choisi de révolutionner la catégorie, et c'est ainsi que l'histoire d'Angelcare a commencé. Il a ensuite tourné son attention et son talent vers l'innovation de divers produits dans le secteur des soins pour bébés et des animaux de compagnie, tels que les systèmes d'élimination des couches et des systèmes d'élimination de la litière pour chats. Dès lors, ce dévouement constant à l'innovation a fait du groupe Angelcare une référence et un leader dans ses catégories, avec des marques mondiales reconnues telles qu'Angelcare, Diaper Genie, Litter Genie, LitterLocker, Pabobo et Kids'Sleep. Aujourd'hui nos produits sont vendus dans plus de 50 pays et répondent aux besoins des consommateurs en matière de tranquillité d'esprit, de qualité du sommeil des enfants et du bien-être des animaux de compagnie. Pour en savoir plus, www.angelcarefamily.com

