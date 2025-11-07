Un nouveau centre pour les opérations canadiennes

Le nouveau bureau du Groupe ALMACO, situé à Place de la Cité à Québec, servira de siège canadien au Groupe ALMACO. Polar Max est le premier projet sous cette nouvelle structure, et ALMACO entrevoit de nouvelles occasions commerciales avec Davie à l'avenir.

David Huchet a été nommé directeur de programme et directeur de filiale pour le Groupe ALMACO. Basé à Québec, Mr Huchet supervisera le recrutement et renforcera la collaboration avec Davie, les fournisseurs et les institutions, en plus de diriger le projet Polar Max.

« L'ouverture de notre bureau à Québec est à la fois une étape stratégique et symbolique », affirme Vilhelm Roberts, président exécutif du conseil d'administration du Groupe ALMACO. « Nous sommes honorés et reconnaissants envers Davie pour la confiance accordée dans le cadre du prestigieux projet Polar Max. Nous avons hâte de poursuivre et d'élargir notre longue collaboration, tant en Finlande, au Canada qu'ailleurs. Établir une base permanente ici témoigne de notre engagement à être un partenaire de longue durée pour Davie, le gouvernement canadien et tous les Québécois. »

Un partenariat de confiance fondé sur des succès partagés

Depuis 2015, ALMACO et Davie collaborent pour fournir des solutions avancées d'hébergement et de restauration aux navires de la marine canadienne et aux bâtiments auxiliaires, y compris le navire ravitailleur d'avant-garde Asterix.

« Davie est un partenaire de confiance, et ensemble, nous avons réalisé des projets qui établissent de nouvelles références en matière de qualité et de performance, » a déclaré Björn Stenwall, président et chef de la direction du Groupe ALMACO. « Polar Max marque le début d'un nouveau chapitre au Canada, et notre bureau de Québec garantit notre présence durable pour soutenir les futurs programmes de construction navale et grandir avec la région. »

Alex Vicefield, copropriétaire et chef de la direction du Groupe Inocea, a ajouté : « Nous sommes fiers de voir notre partenaire de longue date ALMACO effectuer un investissement aussi important à Québec. Leur présence viendra considérablement renforcer l'écosystème que nous bâtissons autour de Polar Max -- le brise-glace le plus avancé et le plus puissant jamais construit pour un gouvernement occidental. Ensemble, nous démontrons que la Stratégie Nationale de Construction Navale ne consiste pas seulement à construire des navires, mais bien à bâtir des capacités durables, des opportunités et la confiance en l'avenir de la construction navale au Québec, et partout au Canada. »

James Davies, copropriétaire et chef de la direction de Davie : « Cette annonce est une nouvelle preuve du pouvoir de la SNCN à stimuler les investissements internationaux et à bâtir des capacités industrielles durables au Québec et au-delà. La décision d'ALMACO d'établir une base permanente ici reflète non seulement leur confiance envers Davie, mais aussi dans le rôle renouvelé du Canada comme chef de file mondial de la construction navale -- avec une attention particulière à l'Arctique. Nous saluons cet engagement et avons hâte de poursuivre notre parcours commun -- du navire ravitailleur Asterix au brise-glace révolutionnaire Polar Max. »

Lindsey Kettel, présidente de Davie, a ajouté : « Le partenariat entre Davie et ALMACO illustre ce qui est possible lorsque l'expertise internationale vient enrichir l'écosystème maritime québécois. En amenant la conception et la production à Québec, le nouveau bureau d'ALMACO et ses initiatives locales de fabrication créeront des emplois spécialisés, renforceront les chaînes d'approvisionnement et profiteront à notre communauté pour de nombreuses années. C'est un exemple concret de la façon dont Polar Max, pièce maîtresse de la SNCN, traduit la politique nationale en bénéfices économiques réels. »

Contenu local, compétence et partenariats

ALMACO vise à maximiser le contenu canadien dans tous ses projets en recrutant activement des talents locaux et en collaborant avec des fournisseurs de la région. Cette approche soutient les économies provinciale et nationale tout en tirant parti de l'expertise approfondie présente au Québec et ailleurs au Canada. Dans le cadre du projet Polar Max, ALMACO met en place une usine mobile d'assemblage de cabines, une première du genre au Québec, qui permettra de rationaliser la production locale de cabines de grande qualité. Cette installation réduit les délais de livraison et les coûts de transport. Elle crée également des emplois spécialisés et favorise des occasions d'apprentissage pratique dans la région. ALMACO s'engage pleinement à stimuler la croissance à long terme de l'industrie canadienne de la construction navale et à renforcer son rôle de partenaire engagé tant auprès de la communauté locale que des initiatives nationales d'envergure.

« Le Québec possède une fière tradition maritime et un avenir prometteur », a déclaré David Huchet. « Notre objectif n'est pas seulement de livrer le Polar Max, mais aussi d'établir une présence forte et permanente ici, de créer des occasions et de soutenir la capacité de construction navale à long terme du Canada, en partenariat avec Davie et d'autres acteurs locaux. »

Inauguration du nouveau bureau

L'événement d'inauguration du nouveau bureau a eu lieu le 6 novembre 2025 et a rassemblé les dirigeants de Davie, des représentants gouvernementaux ainsi que des décideurs provinciaux.

Les dirigeants gouvernementaux et industriels locaux saluent l'expansion d'ALMACO

Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a commenté : « Le secteur manufacturier québécois est l'un des piliers de la puissance industrielle du Canada, et l'expansion d'ALMACO à Québec renforce ce leadership. Cet investissement renforce nos capacités en matière de construction navale, crée des emplois de qualité et consolide la position du Canada comme chef de file mondial dans le domaine de l'innovation maritime. Grâce à la Stratégie Nationale de Construction Navale, nous ne nous contentons pas de construire des navires - nous bâtissons une économie résiliente et tournée vers l'avenir, alimentée par des partenariats comme celui-ci. »

Stephen Fuhr, secrétaire d'État, a déclaré : L'annonce d'aujourd'hui confirme une fois de plus la capacité et les investissements générés à long terme par la Stratégie nationale de construction navale dans l'industrie canadienne, au Québec comme ailleurs au pays. La présence permanente d'ALMACO dans la région, pour appuyer Chantier Davie, contribuera à la création d'emplois de qualité et à la résilience de notre chaîne d'approvisionnement. Le travail de collaboration pour la construction du brise-glace Polar Max viendra enrichir l'expertise canadienne en construction navale et consolider notre capacité à protéger la souveraineté de l'Arctique.

Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International, a commenté : Investissement Québec International se réjouit de l'ouverture d'une place d'affaires du Groupe ALMACO à Québec. Cette implantation démontre le pouvoir d'attraction de nos entreprises phares, dans ce cas-ci, le Chantier Davie, et les retombées concrètes qu'elles génèrent dans notre économie locale. En choisissant le Québec, ALMACO vient renforcer un écosystème maritime stratégique et apporte de nouvelles opportunités pour nos entreprises.

« Au Québec, on mise sur la collaboration pour bâtir une industrie navale toujours plus dynamique et performante. C'est pourquoi nous sommes fiers d'accueillir chez nous le Groupe ALMACO, un important partenaire de Davie, qui viendra renforcer l'expertise du Québec dans ce secteur clé de notre économie », a fait savoir Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

Carl Viel, président-directeur général de Québec International a indiqué « L'implantation du Groupe ALMACO à Québec est le fruit d'un important travail de collaboration de plusieurs partenaires, dont Québec International. La venue d'un grand joueur du secteur maritime est bénéfique pour l'économie de la région et renforce l'importance de ce secteur prioritaire, en plus de faire rayonner Québec à l'international, notamment par sa collaboration avec le Chantier Davie. »

À PROPOS D'ALMACO GROUP

ALMACO Group est une entreprise de services pour la construction et la modernisation des espaces d'hébergement et de restauration pour les industries maritimes et en haute mer. ALMACO construit et rénove les intérieurs des navires et des unités en haute mer, y compris les cabines, unités sanitaires, espaces publics, cuisines, magasins de provisions, équipements de réfrigération et buanderies, ainsi que des quartiers de vie complets pour les installations en haute mer. ALMACO collabore avec des armateurs et des chantiers navals partout dans le monde pour fournir des solutions clés en main incluant conception et ingénierie, gestion de projet, pièces de rechange et maintenance. ALMACO a été fondée en 1998 et possède des bureaux au Brésil, au Canada, en Chine, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, à Singapour et aux États-Unis.

www.almaco.cc

SOURCE Le Groupe Almaco

