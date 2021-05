Le Groupe ALI Excavation salue le départ à la retraite de Normand Loiselle, après une longue carrière de 50 ans au sein de l'entreprise familiale aujourd'hui de 3e génération

Dans sa vie active, le plus jeune des frères Loiselle a su épauler ses frères Serge et Gaétan, respectivement décédés en 2004 et 2011, dans les projets d' ALI Excavation en tant d'abord qu'opérateur de pelle mécanique, que de contremaître du secteur pavage après coup, pour compléter son itinéraire professionnel dans le département de mécanique et de soudure dans lequel il a œuvré en fin de carrière, pendant 7 ans.

Normand Loiselle fut actionnaire et membre de la direction de ALI Excavation jusqu'en 2013, celui-ci a pu compléter son parcours professionnel, même si à ce moment de l'histoire de l'entreprise, la conjoncture exigeait, à l'époque, un coup de barre. L'arrivée en force de la 3e génération donnait alors un nouvel élan à ce fleuron de l'économie régionale montérégienne, en reprenant le flambeau sous la férule des jeunes frères Marc-André et Simon Loiselle, et de Jean-François Beaulieu, tous trois ingénieurs de formation et depuis actionnaires du Groupe ALI Excavation qui connaît depuis une croissance fulgurante.

« Incidemment, Normand, qui s'est adapté à l'ère de la 3e génération, est le premier actionnaire Loiselle de la famille à avoir réussi à faire entièrement carrière et de la rendre à terme de son vivant, à l'âge de 65 ans, au sein de l'entreprise » a dit aujourd'hui le président et chef de la direction, Marc-André Loiselle. Celui-ci, à l'instar de ses partenaires Simon et Jean-François Beaulieu, n'a pas manqué de souligner que tous se rappelleront de Normand pour son habileté manuelle, son franc-parler, son sourire contagieux, sa fiabilité, son plein dévouement, et sa loyauté totale, surtout, envers ALI Excavation.

« Nous lui souhaitons beaucoup de repos bien mérité et de profiter pleinement sur son bateau des plaisirs nautiques qu'il affectionne particulièrement, et de sa toute nouvelle demeure, à ce stade de cette nouvelle étape de la vie, à raison de plus qu'il n'aura pas à se soucier de travailler pour en profiter pleinement » a poursuivi le président et chef de la direction.

Les 3 actionnaires du Groupe ALI Excavation n'ont pas manqué non plus de féliciter et remercier Normand Loiselle pour ses accomplissements au sein de ALI Excavation.

SOURCE Groupe ALI Excavation

Renseignements: Source : Marc-André Loiselle - Président et chef de la direction; Contact : Alexandre Dumas, T. 514 843-1901, C. 514 898-4636, [email protected]