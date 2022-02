C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le président et chef de la direction du Groupe ALI Excavation , Marc-André Loiselle, en précisant que l'exécution des travaux devait composer avec des enjeux de première importance en raison des travaux en forte présence de roc, à proximité des cours d'eau, et impliquant des excavations de tranchées d'une profondeur de plus de 7,0 m. Également, la séquence des travaux orchestrée par Ali Excavation posaient de multiples défis dont ceux de ne pas constituer de nuisance à la bonne logistique des opérations portuaires, de garantir le libre-cours des activités quotidiennes de routine, et de devoir composer avec des délais extrêmement serrés.

« La présence d'un important système de pompage en place et la rénovation de 7 unités de traitement des eaux représentent aussi un autre défi du point de vue de l'excavation qui est exécutée en période hivernale » a poursuivi monsieur Loiselle, en faisant valoir cependant toute l'expertise de son entreprise et de ses employés en matière de travaux de génie civil en sous-œuvre, dans une perspective d'efficacité, de productivité et de sécurité.

Les travaux d'excavation ont commencé en fin janvier 2022. Le sciage, le forage vertical et le bétonnage s'effectueront à partir de février et seront exécutées tout l'hiver durant. Les travaux d'asphaltage quant à eux seront effectués avec la venue du beau temps et de conditions climatiques optimales favorables au printemps prochain. Ce sont des conduites de 375 mm à 675 mm de diamètre qui seront ainsi remplacées sur une distance de 1,5 kilomètre et qui sont au cœur de cet épineux mandat de génie civil.

« La construction de l'écluse Côte-Sainte-Catherine de la Voie maritime du Saint-Laurent qui passe par Sainte-Catherine depuis la fin des années 1950 a résolument été à l'origine de l'essor et de la croissance de la municipalité sur le plan du développement socio-économique » a renchéri monsieur Loiselle, en soulignant qu'elle était devenue une importante zone commerciale en raison aussi de sa situation le long de la route 132 et que ces travaux de rénovation lui redonneront un tout nouveau souffle et une vigueur avérée.

D'ailleurs, le quai de Sainte-Catherine, aussi appelé quai Baillargeon, a marqué une étape importante à la fin de l'été dernier, de conclure monsieur Loiselle, en réceptionnant des pièces d'éoliennes provenant d'Europe et destinées à un projet d'énergie renouvelable local, en Montérégie : l'une des plus importantes cargaisons de toute son histoire.

Les travaux s'étendront sur deux ans.

SOURCE Groupe ALI Excavation

Renseignements: Source : Marc-André Loiselle - Président; Contacts : Alexandre Dumas, T. 514 843-1901, C. 514 898-4636, [email protected]