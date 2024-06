Les célébrations sont maintenues malgré la pluie

MONTRÉAL, le 23 juin 2024 /CNW/ - En raison des conditions météo, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) s'ajuste. La pluie abondante impose un changement au programme, ainsi la première partie qui devait être assurée par Zébulon est malheureusement annulée. Le Grand spectacle de la Fête nationale du Québec sur les plaines d'Abraham débutera comme prévu à 21 h. La population est conviée pour cette édition hors norme.

Les parapluies seront exceptionnellement admis sur le site. Mettez votre imperméable et votre fierté dans votre coeur et venez en grand nombre, ce sera une soirée mémorable.

Tel que prévu, le Grand spectacle de la Fête nationale dans la Capitale, sera diffusé sur les ondes de Télé-Québec et RougeFM/iHeart Radio à 21h30 en différé.

Sous la direction musicale d'Antoine Gratton, Mara Tremblay et ses invités Marie-Annick Lépine, Patrice Michaud, Paul Daraîche, Les Louanges, Ariane Roy, Waahli, Beatrice Deer, Matiu, Laurence Nerbonne, Mitsou, et Galant, tu perds ton temps interprèteront des succès populaires revisités dans un esprit festif. Plus que jamais, la solidarité sera le mot d'ordre pour cette 190e édition de la Fête nationale. À cette pléiade de gens de talent s'ajouteront 14 autres artistes, dont une troupe de 6 danseuses et danseurs, des musiciennes et des musiciens de haut calibre, DJ Montana, des choristes et la présence du porte-parole Benoit McGinnis. Ce dernier livrera le traditionnel discours patriotique dans une version unique, à l'image de sa personnalité généreuse et rassembleuse.

Le public est également invité à suivre les développements de la situation sur les réseaux sociaux Facebook , X (anciennement Twitter) , Instagram et TikTok .

Venez en grand nombre ! Ce sera une des fêtes les plus arrosées !

