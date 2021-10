Le Grand ralliement pour la relance de l'emploi© vous attend jeudi et vendredi

Dans un Québec qui se relève de la pandémie et qui est confronté à une pénurie de main-d'œuvre historique, la Foire nationale de l'emploi joue un rôle essentiel à sa manière dans le plan de relance des activités économiques en offrant aux entreprises un accès direct aux candidats. Cet accès se fera en personne, en mode expérientiel. C'est et ce sera toujours la meilleure formule, la plus efficace parce que la plus humaine.

Le virage qu'ont pris les entreprises pour la relance économique et le retour à la normale passent par l'embauche de milliers d'employés. Ils sont plus de 275 employeurs, établissements d'enseignement, ministères et organismes gouvernementaux et organismes d'employabilité en provenance du Grand Montréal, de l'ensemble des régions du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et des territoires à avoir choisi de rencontrer des candidats EN PERSONNE à la Foire nationale de l'emploi.

La pandémie aura motivé ou forcé un repositionnement professionnel chez des milliers d'adultes et même un repositionnement géographique, local ou régional, chez beaucoup d'entre eux. Dans un tel contexte, la Foire nationale de l'emploi est non seulement un évènement pour se trouver un emploi, mais c'est aussi un lieu de réflexion pour définir ses aspirations professionnelles et évaluer ses possibilités avec de nombreux spécialistes sur place.

Des secteurs en vedette, des régions où il fait bon vivre et travailler

Tous les secteurs recrutent. Tous les profils de candidats sont recherchés. Les secteurs de la santé et des services sociaux (dont une quinzaine de CIUSSS, de CISSS et autres établissements de santé), du biopharmaceutique, du manufacturier (le plus grand volume d'exposants), de l'éducation, des mines, de l'agroalimentaire et de l'alimentation, du gouvernement et de la fonction publique (dont le ministère de la Sécurité publique), de la construction, de la sécurité, des transports, du monde numérique, de la distribution et du commerce de détail figurent parmi les secteurs en vedette.

Les candidats qui se rendront à la Foire auront accès sur place à plus de 10 000 offres d'emploi et de formation continue et à toute la gamme des services d'aide à l'emploi. Les opportunités sont à saisir dans le Grand Montréal et pratiquement toutes les régions du Québec avec en vedette des délégations officielles d'employeurs de la Côte-Nord, de l'Abitibi-Témiscamingue, des Cantons de l'Est, de Montmagny-L'Islet et de Sorel-Tracy dans le cadre du Programme de regroupement régional Vivre et travailler en région© de la Foire. En tant que partenaire provincial de la Foire, le Gouvernement du Nouveau-Brunswick sera en vedette avec une délégation d'employeurs dominé par le secteur de la santé et des services sociaux de cette province de l'Atlantique. Plusieurs organisations de l'Est et du Nord de l'Ontario issues du monde municipal, de l'éducation et de la sécurité publique (Police provinciale de l'Ontario) seront aussi sur place.

Le Réseau des organismes de régionalisation de l'immigration du Québec (RORIQ) et Emplois en régions, deux organisations partenaires, offriront des services intégrés et des conseils pour aider les personnes immigrantes à se trouver un emploi, à s'intégrer et à s'établir par la voie de la régionalisation à travers le Québec.

Le Salon national de l'éducation et le Salon études et séjours à l'étranger, présentés conjointement avec la Foire nationale de l'emploi, regrouperont près de 115 exposants additionnels. Les visiteurs pourront découvrir et explorer des dizaines de secteurs d'activité qui ont d'importants besoins de relève, dont le bioalimentaire, la construction, l'éducation, les mines, la créativité numérique et le transport.

L'événement de recrutement global que représente les trois salons réunis dans le même hall d'exposition cette année pas moins de 385 exposants occupant près de 500 espaces d'activités qui offriront des emplois, des programmes d'études et des formations, ainsi que des services d'orientation, d'exploration et de choix de carrière, de persévérance scolaire, de développement professionnel et d'employabilité. Il s'agit du plus grand événement de recrutement et de promotion des carrières au Canada depuis 15 ans. SalonNationalEducation.com http://www.salonnationaleducation.com/

SOURCE Foire nationale de l''emploi

Renseignements: Daniel Levesque, Président, INEO, Tél. : 450-971-0857 | Courriel : [email protected]; source : INEO

