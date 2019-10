Le Grand Prix Créateur d'emplois et de prospérité du Québec attribué à Olymel pour une deuxième année consécutive

Ce deuxième Grand Prix Créateur d'emplois et de prospérité du Québec en autant d'années vient récompenser la constance d'Olymel dans la création d'emplois ainsi que les efforts déployés par l'entreprise pour créer et maintenir au Québec 420 nouveaux emplois pour l'année 2018 seulement.

En recevant ce prix, le premier vice-président d'Olymel, M. Paul Beauchamp a exprimé la très grande fierté de l'entreprise de contribuer au développement économique régional et au dynamisme de l'industrie agroalimentaire du Québec par la création d'emplois stables.

« Dans une période difficile pour le recrutement de la main-d'œuvre, cette récompense reflète l'efficacité et la créativité de l'équipe des ressources humaines d'Olymel sous la vice-présidence de Louis Banville. Je tiens à les en féliciter. Cet honneur rejaillit aussi sur l'ensemble de nos employé(e)s dont je salue l'engagement dans le succès et la croissance d'Olymel », d'affirmer pour sa part le président-directeur général d'Olymel, M. Réjean Nadeau.

Les Prix Créateurs d'emplois du Québec, ont été créés par Fondaction, fonds d'investissement et d'épargne de la CSN, ainsi que par la Corporation des parcs industriels du Québec (CPIQ) et le Conseil du patronat du Québec dans le but de faire rayonner et de récompenser les créateurs de prospérité. Cette initiative célèbre la création, le maintien et la croissance exceptionnelle d'emplois de qualité dans une perspective de développement durable.

À PROPOS D'OLYMEL

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L'entreprise s'est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. Employant plus de 14 000 personnes, l'entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. Olymel exporte près du tiers de ses ventes totales. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 4 milliards de dollars. L'entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo, Pinty's et La Tour Eiffel.

SOURCE Olymel s.e.c.

Renseignements: Richard Vigneault, Communications corporatives, (514) 497-1385, (450) 771-0400 ou 1-800-463-7568