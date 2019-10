Le grand face-à-face du monde de l'emploi vous attend!

Près de 310 exposants et plus de 15 000 offres d'emploi

Les 17 et 18 octobre à la Place Bonaventure

MONTRÉAL, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - C'est le grand face-à-face du monde de l'emploi qui attend les visiteurs qui se présenteront à la 14e édition de la Foire nationale de l'emploi, ces jeudi et vendredi, 17 et 18 octobre, à la Place Bonaventure (station de métro Bonaventure). C'est aussi une visite du plus gros salon de l'emploi et de l'attraction de la main-d'œuvre au Canada avec près de 310 exposants évoluant dans tous les secteurs. La liste complète des exposants est disponible sur FoireNationaleEmploi.com. L'entrée est gratuite.

Plus de 15 000 emplois seront offerts aux visiteurs du plus grand salon d'emploi au Canada. Des centaines de programmes de formation continue et de services de carrière seront aussi présentés aux visiteurs sur place. Tous les profils de candidats sont recherchés. Les visiteurs pourront y rencontrer plus de 1 000 recruteurs, spécialistes en acquisition de talents, agents aux services des admissions et spécialistes de développement de carrière.

C'est tout le Québec qui sera à la Foire nationale de l'emploi. Les exposants proviendront des 17 régions administratives du Québec. Si le Grand Montréal comptera le plus grand nombre d'employeurs, les régions seront fortement représentées avec entre autres présences des délégations d'employeurs de la Côte-Nord, de Drummondville, de l'Estrie, de l'Abitibi-Témiscamingue, de Victoriaville et de Montmagny-L'Islet. Des entreprises et organisations municipales de l'Ontario (particulièrement de l'Ontario francophone), de Terre-Neuve-et-Labrador et des trois Territoires (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut) et même du Japon seront aussi sur place.

Les emplois seront disponibles sur place pour embauche immédiate, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Pour toute personne active sur le marché du travail, c'est l'occasion et le lieu rêvés pour prospecter son prochain emploi.

La Foire nationale de l'emploi est divisée en 28 zones de recrutement. Les zones sont réparties par secteur (ou famille de secteurs) et par région du Québec (région administrative, municipalité régionale de compté ou ville) et région du Canada pour faciliter le parcours des visiteurs et leur permettre de repérer plus facilement les exposants qui correspondent à leur champ d'intérêt, leur spécialisation et leur expérience.

Les secteurs manufacturiers et de la fabrication industrielle, de l'éducation, de la fonction publique, de la santé et des services sociaux, de l'industrie minière, du biopharmaceutique, de l'aérospatiale, des technologies et des télécommunications, de l'industrie agroalimentaire et de l'alimentation, de la restauration, de l'ingénierie, du transport (routier, aérien et maritime), de la construction, de la sécurité, du commerce détail et de la vente sont parmi les plus actifs en recherche de candidats. Des emplois seront offerts dans plus de 80 secteurs.

Le Réseau des organismes de régionalisation de l'immigration du Québec (RORIQ) et Emplois en régions offriront des services intégrés et des conseils pour aider les personnes immigrantes à s'intégrer, tout en leur présentant des possibilités de carrière à travers le Québec.

Des établissements d'enseignement offriront des programmes de formation continue pour adultes pour mieux répondre aux exigences du marché du travail et des organismes d'employabilité offriront une gamme complète de services d'aide à l'emploi et de développement de carrière.

Au Salon national de l'éducation et au Salon études et séjours à l'étranger, présentés dans le hall d'exposition Ouest, conjointement avec la Foire nationale de l'emploi dans le hall d'exposition Est, regroupera plus de 140 exposants additionnels. L'événement de recrutement global que représente les trois salons présente donc cette année pas moins de 450 exposants qui offriront des emplois, des programmes d'études, des formations ainsi que des services d'orientation, de choix et de développement de carrière. Il s'agit du plus grand événement de recrutement et de promotion des carrières au Canada depuis 14 ans.

Au Salon national de l'éducation et au Salon études et séjours à l'étranger, les visiteurs pourront découvrir et explorer des dizaines de secteurs d'activité, de métiers et de professions. Ils pourront échanger avec de vrais passionnés de leur métier ou profession dans des domaines où les opportunités de carrière pour la relève sont prometteuses. Le Pavillon Expérience internationale Canada sera accompagné de représentants de plusieurs pays et territoires pour mieux faire connaître aux 18-35 ans les opportunités d'études, de séjours et de travail dans quelque 33 pays.

Plus de 30 000 visiteurs sont attendus aujourd'hui et vendredi dans les trois salons, dont environ 70 % sont des adultes en visite individuelle et 30 % sont des élèves du 2e cycle du secondaire en visite de groupe avec leur école au Salon national de l'éducation et au Salon études et séjours à l'étranger.

