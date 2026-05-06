Le Grand équilibre, les 6 et 7 mai à Québec - Un premier colloque sur la conciliation famille-travail-études-proche aidance

La Coalition CFTÉ presse le gouvernement du Québec d'adopter une loi-cadre

QUÉBEC, le 6 mai 2026 /CNW/ - La Coalition pour la conciliation famille, travail et études (Coalition CFTÉ) tient les mercredi 6 et jeudi 7 mai 2026, à l'hôtel Le Concorde de Québec, la toute première édition du colloque Le Grand équilibre. Pendant deux jours, une centaine de chercheuses, intervenantes, parents, personnes proches aidantes, employeurs, partenaires institutionnels et responsables politiques se réunissent pour faire avancer un enjeu qui touche des millions de Québécoises et de Québécois. À cette occasion, la Coalition demande au gouvernement du Québec d'adopter une loi-cadre sur la conciliation famille, travail, études et proche aidance (CFTÉ).

La programmation des deux journées repose sur des présentations de fond. Le mercredi 6 mai, le Réseau pour un Québec famille dévoilera des statistiques inédites sur la contribution des grands-parents à l'équilibre familial, un angle encore peu documenté au Québec. Une prise de parole publique se tiendra devant l'Hôtel du Parlement avec une prestation de Machine de cirque. Le lendemain, Ma place au travail présentera les données les plus récentes sur la pénalité à la maternité, du congé parental jusqu'à la retraite, suivie du dévoilement des recommandations de l'étude La gestion des frontières, menée en partenariat avec le Laboratoire de recherche sur les sphères de vie et le travail de l'UQAM. Un panel d'expertes clôturera la matinée avec un tour d'horizon des projets pilotes et politiques inspirantes dont le Québec pourrait s'inspirer dès le prochain mandat.

La programmation complète est disponible au legrandequilibre.org

Une loi-cadre : la solution structurante que le Québec doit adopter

Au-delà des échanges, la Coalition poursuit un objectif clair : convaincre le gouvernement du Québec qu'il est temps de se doter d'une loi-cadre en matière de conciliation famille, travail, études et proche aidance. La conciliation demeure l'un des grands défis sociaux du Québec. Sans cadre législatif clair, les mesures varient d'un milieu à l'autre, ce qui crée des iniquités importantes d'une région, d'un secteur ou d'un employeur à l'autre.

« À cinq mois des élections générales québécoises du 5 octobre 2026, nous invitons l'ensemble des partis politiques québécois à prendre publiquement l'engagement de déposer et d'adopter, au cours du prochain mandat, une loi-cadre sur la conciliation famille, travail, études et proche aidance. La conciliation n'est pas une question partisane : c'est une question de cohérence, d'équité et de qualité de vie. Les solutions existent et les conférencières et chercheuses l'ont démontré lors de ce grand événement », a déclaré Sylvie Lévesque, Coordonnatrice de la Coalition CFTÉ.

La loi-cadre proposée par la Coalition CFTÉ établirait des orientations uniformes, applicables dans les secteurs public, parapublic et privé ainsi que dans les milieux d'enseignement. Elle fixerait des objectifs gouvernementaux forts en matière de CFTÉ et imposerait aux organisations l'obligation d'adopter des politiques internes et de mettre en place des comités responsables. Elle prévoirait également des exigences de formation et de sensibilisation du personnel, ainsi que des modalités facilitant l'adhésion volontaire des parents et des personnes proches aidantes aux mesures offertes. Enfin, elle inclurait une définition inclusive de « personne proche aidante » allant au-delà du seul lien de filiation.

À propos de la Coalition CFTÉ

La Coalition pour la conciliation famille-travail-études et proche aidance représente près de deux millions de personnes au Québec et rassemble 31 organisations syndicales, féministes, communautaires, sociales et étudiantes qui militent pour le droit à la conciliation, condition essentielle à l'avancement de l'équité, la justice et le bien-être de la population québécoise.

Note : Les plages de 10 h à midi, les deux journées, sont consacrées au dévoilement d'études inédites, à la présentation de nouvelles données et à des conférences de voix parmi les plus crédibles du Québec sur la conciliation famille-travail-études et proche aidance. Une marche, qui partira de l'hôtel Le Concorde à 15h30, culminera devant le parlement. Une prise de parole et la prestation de Machine de cirque débuteront dès l'arrivée des marcheuses et marcheurs.

SOURCE Coalition CFTÉ

Renseignements et demandes d'entrevue : Sylvie Lévesque, coordonnatrice | Coalition CFTÉ, 514-710-6661, [email protected]