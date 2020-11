Le Grand Circuit féérique de Montréal 2020

Un temps des fêtes chaleureux et sécuritaire

MONTRÉAL, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Après le succès de l'édition 2019 de son marché de Noël au Marché Atwater, l'organisme Village de Noël de Montréal est heureux d'annoncer sa programmation pour le temps des fêtes 2020. Pour célébrer de façon sécuritaire la délicieuse nordicité de la métropole, il est fier de dévoiler le « Grand Circuit féérique de Montréal », qui compte désormais trois étapes principales :

Le « Village de Noël de Montréal » à la Place du Marché Atwater , du 26 novembre au 20 décembre 2020



L'édition 2019 du Village de Noël de Montréal avait été marquée par un énorme succès : 106 000 visiteurs en 12 journées d'ouverture et plusieurs millions de dollars de retombées économiques. Grâce au soutien de l'Arrondissement du Sud-Ouest et du Gouvernement du Québec et en collaboration avec la Corporation de Gestion des Marchés Publics de Montréal et Parcs Canada, le célèbre marché de Noël montréalais revient pour une 5e édition qui se recentre sur ce qui a fait sa réputation : un merveilleux village d'artisans et une ambiance authentique. Cette édition se voit enrichie d'une offre renouvelée d'artisanat local et régional éthique, éco-responsable et de qualité, mettant en avant les produits du terroir.



Dates et heures d'ouverture : le jeudi 26 novembre de 16h à 19h, ensuite chaque fin de semaine jusqu'au 20 décembre 2020 (vendredi de 17h à 22h, samedi de 11h à 19h et dimanche de 11h00 à 17h00) • Lieu : Place du Marché (coin Saint-Ambroise et Atwater ) • Entrée gratuite • Infos : www.noelmontreal.ca



Ce projet est soutenu par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, dans le cadre de l'Appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Le « Marché de Noël de Jean-Talon » au Marché Jean-Talon, du 4 au 23 décembre 2020



C'est une nouveauté en 2020 et le début d'une nouvelle tradition du temps des fêtes : la 1ère édition du Marché de Noël de Jean-Talon, réalisé en collaboration avec la Corporation de Gestion des Marchés Publics de Montréal et avec l'appui de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie et de Desjardins. Ce marché de Noël authentique, installé au Marché Jean-Talon, offrira la chance aux habitués du Marché et aux visiteurs de faire des découvertes gastronomiques, de profiter de l'artisanat local dans une ambiance féérique ou simplement de faire une pause gourmande à la « Halte chaleur » au cœur du marché de Noël.



Dates et heures d'ouverture : chaque fin de semaine entre le 4 et le 20 décembre 2020 ainsi que le lundi 21, le mardi 22 et le mercredi 23 décembre 2020 (vendredi de 12h à 18h, dimanche de 10h à 17h et les autres jours de 10h à 18h) • Lieu : Marché Jean-Talon • Entrée gratuite • Infos : www.noelmontreal.ca.



Ce projet est soutenu par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, dans le cadre de l'Appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Les « Jardins d'Hiver » au Quartier des spectacles, du 5 décembre 2020 au 3 janvier 2021



Présentée en collaboration avec la Place des Arts, la Société de développement commercial Montréal centre-ville et le complexe Desjardins et avec le soutien de Tourisme Montréal, « Jardins d'Hiver » est la toute nouvelle installation qui enchantera petits et grands. Sur l'Esplanade de la Place des Arts et la rue Sainte-Catherine , les résidents et les visiteurs de la métropole découvriront un chemin bien spécial qui les amènera au pied d'un majestueux Grand sapin, face à un incroyable décor alsacien ainsi que devant des petits chalets offrant une exposition de scénettes merveilleuses. En famille ou entre amis, ils pourront également se détendre à la Forgerie ou à la Fabrique, deux terrasses illuminées aux ambiances uniques et invitantes. Que ce soit entre deux séances de magasinage ou après un ravitaillement chez les restaurateurs avoisinants, les Jardins d'Hiver sont un rendez-vous idéal pour prendre une pause et apprécier la beauté du temps des fêtes à Montréal.



Dates : du 5 décembre 2020 au 3 janvier 2021 • Lieux : Esplanade extérieure de la Place des Arts (175, rue Sainte-Catherine Ouest), rue Sainte-Catherine (entre Jeanne-Mance et Saint-Urbain ) et Place des Festivals • Entrée gratuite • Infos : www.noelmontreal.ca.

Ces installations ainsi que les activités et lieux incontournables du temps des fêtes seront réunis sur la toute nouvelle plateforme www.noelquebec.ca. Ce véritable guide de Noël, conçu en collaboration avec Belooga Inc., offrira aux gens d'ici ou visiteurs de passage la chance de découvrir ou redécouvrir la richesse des quartiers montréalais.

Citations

« Je salue ces initiatives qui permettront d'injecter un peu de magie dans le quotidien des Montréalaises et des Montréalais en cette période des Fêtes particulière. Les familles, les commerçants, les artisans et les artistes pourront tous profiter de ce Grand Circuit féérique. Ce faisant, toutes et tous contribueront à soutenir le commerce local, la scène culturelle montréalaise, le dynamisme de nos créateurs et la relance de notre économie. Avec l'arrivée du temps froid, je me réjouis que ces installations éphémères et animées soient mises sur pied pour réchauffer les cœurs, offrir une ambiance festive à la population, et célébrer la nordicité de la métropole. » - Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« L'arrondissement du Sud-Ouest est fier de soutenir la 5e édition du Village de Noël. Depuis le début de la pandémie, nos commerçants et nos artisans locaux font preuve d'une grande créativité pour renouveler leurs façons de faire afin de s'adapter à la crise sanitaire actuelle. Afin de les soutenir, la Ville de Montréal a annoncé récemment six mesures pour encourager l'achat local à l'approche des fêtes. Le Village de Noël arrive à point avec cette belle vitrine. Après cette année éprouvante, nous pourrons effectuer nos emplettes dans une atmosphère féérique, et ce, dans le respect des mesures sanitaires. C'est donc un rendez-vous, à la place du marché Atwater, du 26 novembre au 20 décembre 2020. » - Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif à la Ville de Montréal.

« Ce qui nous anime pour ce Grand circuit féérique, c'est la volonté de mettre du baume au cœur des Montréalais et Montréalaises, en toute sécurité, et de soutenir le commerce local à une période cruciale, dans l'esprit de la politique de relance économique de la Ville. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur la forte mobilisation de nos partenaires, que nous remercions très chaleureusement pour leur contribution d'autant plus précieuse dans cette période difficile. En particulier, nous adressons un merci appuyé à l'Arrondissement du Sud-Ouest et à la Corporation de Gestion des Marchés Publics de Montréal, qui sont une fois encore avec nous, ainsi qu'au Gouvernement du Québec et à nos nouveaux partenaires majeurs que sont la Ville de Montréal, la Place des Arts, la Société de développement commercial Montréal centre-ville, le complexe Desjardins et le Partenariat du Quartier des spectacles. » - Line Basbous, directrice générale du Village de Noël de Montréal.

À propos

Le Village de Noël de Montréal est un organisme à but non lucratif implanté dans le Sud-Ouest de Montréal. Il est notamment à l'origine du marché de Noël aux abords du Marché Atwater, dont la dernière édition en 2019 a attiré plus de 100 000 visiteurs. Récipiendaire et finaliste de plusieurs prix en 2019 (Tourisme Montréal, Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest), il a acquis le statut de nouveau joueur spécialiste des événements et installations du temps des fêtes à Montréal.

Visitez le site www.noelmontreal.ca, abonnez-vous aux médias sociaux de l'organisme Facebook, Instagram et Twitter et participez à la conversation avec le mot-clic #noelmtl.

Les visuels et des photos de l'édition 2019 du Village de Noël de Montréal peuvent être téléchargées au https://bit.ly/PresseCircuitFeerique2020.

Partenaires

Ville de Montréal

Arrondissement du Sud-Ouest

Place des arts

Montréal centre-ville

Marchés publics de Montréal

Complexe Desjardins

Quartier des spectacles de Montréal

Parcs Canada

Tourisme Montréal

Belooga- digital way

Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

Desjardins

Le panier bleu

