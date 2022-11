Le Grand Cabaret des Clowns - Un spectacle unique qui ne revient qu'une fois aux 5 ans !

MONTRÉAL, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son 20e anniversaire, la Fondation Dr Clown est fière de présenter Le Grand Cabaret des Clowns, les 25 et 26 novembre prochains, au Gesù, à Montréal. Pour l'occasion, les artistes professionnels troqueront leur sarrau pour vous offrir une expérience éclatée, l'instant d'un spectacle cabaret unique !

Dans un défilé de prestations éclatantes mis en scène avec beaucoup de sensibilité et de minutie, ils vous en mettront plein la vue et les oreilles. C'est une chance unique de découvrir l'art clownesque dans toute sa splendeur et d'être témoin du calibre et de l'expertise des artistes-clowns de la Fondation, hors des centres hospitaliers et d'hébergement. Avec plus de 20 artistes-clowns sur scène, tous seront réunis pour vous faire rire, vous émouvoir et vous divertir.

Un spectacle incomparable conçu pour les adultes, mais qui saura faire sourire toute la famille ! Ne manquez pas cette chance ! Voici un petit aperçu de ce qui vous attend : Extrait 2017

3 représentations seulement :

Vendredi 25 novembre 2022 à 19 h 30

Samedi 26 novembre 2022 à 15 h et à 19 h 30

Réservez vos billets dès maintenant !

45 $ (taxes et frais inclus)

Billetterie du Gesù : https://bit.ly/Billetterie-Grand-Cabaret-des-Clowns

À propos de la Fondation Dr Clown

Apporter de la joie à ceux qui en ont le plus besoin, telle est la mission de la Fondation Dr Clown. Depuis 2002, la Fondation Dr Clown a développé une approche relationnelle personnalisée auprès des enfants hospitalisés, des élèves en milieux scolaires spécialisés, des patients de tous âges dans les hôpitaux généraux et des personnes âgées en milieu de soins. Entrer en relation, briser l'isolement, apporter amitié et réconfort, aider à rendre les établissements de soins plus humains, valoriser la personne rencontrée en la traitant avec respect et bienveillance sont autant de bienfaits observés lors des interventions des clowns thérapeutiques. L'impact positif de ces programmes est reconnu par le personnel médical et scolaire qui intègre les artistes de la Fondation Dr Clown dans les procédures de soins et les objectifs d'apprentissage. Plus d'informations sur https://fondationdrclown.ca/accueil

