LE GRAND BANQUET DE LA FONDATION DU MUSÉE DE LA CIVILISATION FÊTE SES 20 ANS !

Cet événement incontournable du milieu des affaires et de la philanthropie permet chaque année, et ce depuis 20 ans, de financer l'accueil de milliers de jeunes et de leur famille. Pour plusieurs de ces jeunes, une sortie au Musée est moins accessible et pourtant, ce contact avec la culture, dans un lieu qui ouvre sur le monde et les perspectives, est essentiel au développement individuel et collectif. Cet amour de la culture et cette volonté de la rendre accessible au plus grand nombre sont les motivations qui guident la Fondation et rassemblent ses nombreux donateurs et nombreuses donatrices.

La Fondation du Musée de la civilisation tient à remercier ses partenaires principaux : AtkinsRéalis, Bell, Beneva, Bombardier, Canam Ponts Canada, CDPD, iA Groupe financier, Québecor Média, Raymond Chabot Grant Thornton et Sagard ainsi que ses partenaires collaborateurs, Le Quarante 7 et la SAQ.

« Le Musée de la civilisation est profondément inclusif. Il s'engage à favoriser un dialogue social et cherche à sensibiliser au vivre-ensemble, ce qui, plus que jamais, est important. C'est tout cela que soutient la Fondation du Musée, avec cette attention particulière accordée aux personnes moins favorisées. La Fondation a la conviction que la culture est un bien collectif qui doit être partagé sans limites. »

- Olga Farman, associée directrice du bureau de Québec, Norton Rose Fulbright et présidente du conseil d'administration de la Fondation du Musée de la civilisation

« Cette soirée est une opportunité de contribuer activement à la préservation de notre histoire, tout en soutenant le Musée, une institution qui joue un rôle névralgique dans l'éducation et la diffusion de la culture chez nos jeunes, ici, dans ma ville natale. La Banque de Montréal est fière de soutenir la Fondation depuis maintenant 19 ans. »

- Grégoire Baillargeon, président BMO Groupe financier, Québec et coprésident d'honneur du Grand Banquet

« Unir nos forces pour allumer des étincelles dans les yeux des enfants de tous les horizons en leur donnant accès à des expériences uniques, et surtout mémorables, peut certainement faire une différence positive dans leur parcours. En mesurant les actions posées par la Fondation, notamment en raison des succès remportés par son Grand Banquet, depuis deux décennies, j'y crois plus que jamais ! »

- France Margaret Bélanger, présidente Sports et divertissement, Groupe CH et coprésidente d'honneur du Grand Banquet

Le prochain Grand Banquet aura lieu le 21 novembre 2025 sous la présidence d'honneur de monsieur Jean-Francois Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva.

À propos de la Fondation du Musée de la civilisation

L'impact de la culture est indéniable dans le développement social et éducatif des individus, particulièrement des enfants, peu importe le milieu d'où ils viennent, et à plus forte raison en situation de besoins particuliers. La Fondation du Musée de la civilisation se donne pour mission, depuis plus de 30 ans, de soutenir l'accessibilité aux activités du Musée à des personnes aux horizons variés afin de leur faire vivre une expérience positive et enrichissante, tout en assurant la pérennité du fonctionnement de l'organisation.

