Le centre de villégiature, outre sa pittoresque plage de sable blanc de trois kilomètres bordée d'eaux azur et ses jardins luxuriants, comprend 660 chambres et suites de style caribéen. Les invités peuvent opter pour une chambre réservée aux adultes, donnant accès à une piscine privée, ou pour une chambre familiale. L'hôtel ASTON Fiesta adjacent compte 67 chambres tout inclus et une piscine à débordement dans la section réservée aux adultes. Le « pueblo » du centre de villégiature permettra aux visiteurs de s'amuser jour et nuit grâce à ses bars et ses restaurants, sa salle de quilles divertissante et bien plus encore.

Comptant 21 points de vente de nourriture et de boissons, le GRAND ASTON Cayo Las Brujas est la destination idéale pour les amateurs de gastronomie. Les visiteurs ont l'embarras du choix, entre le buffet international de Panorama, les délicieuses spécialités cubaines de La Finca, la nourriture tex-mex de Desperado et la cuisine française de La Mer, tandis que les amateurs de fruits de mer apprécieront le Ranchon. Lors de leur séjour dans ce coin de paradis, les vacanciers peuvent siroter leur boisson préférée dans l'un des nombreux bars du centre de villégiature.

Vous pouvez également profiter de l'une des huit superbes piscines du centre de villégiature, de l'authentique spa balinais et du centre de conditionnement physique moderne doté de l'équipement Technogym. Parmi les autres installations, mentionnons un salon de beauté, un centre de sports nautiques, quatre courts de tennis et une aire de jeux pour enfants. Vous ne voudrez plus quitter cet exotique paradis côtier.

« Nous sommes ravis d'accueillir de nouveau les touristes à notre hôtel pour qu'ils profitent de notre coin de paradis à Cuba. Notre équipe s'efforce de leur offrir une expérience inoubliable, et ce, dès leur arrivée. Ce centre de villégiature idyllique est l'endroit idéal pour les couples qui pensent à se marier ou pour les entreprises qui souhaitent organiser des événements mémorables dans un cadre magnifique », a affirmé John Flood, président et chef de la direction d'Archipelago International.

À propos d'Archipelago International

Archipelago International est le plus important groupe de gestion hôtelière privé et indépendant de l'Asie du Sud-Est, qui exploite plus de 150 hôtels, et plus de 50 autres établissements sont en cours de construction en Asie du Sud-Est, dans les Caraïbes et au Moyen-Orient. Ses hôtels de confiance jouissent d'une solide réputation. Les 20 000 chambres du groupe sont réparties dans plus de 60 destinations et mettent en vedette des marques comme ASTON, Collection by ASTON, The Alana, Huxley, Kamuela, Harper, Quest, NEO, favehotels et Nordic. Visitez le archipelagointernational.com.

