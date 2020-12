Le gouvernement va de l'avant avec une étude de besoins de mobilité à Saguenay

SAGUENAY, QC, le 11 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement franchit une étape de plus en procédant au lancement d'un appel d'offres pour la réalisation d'une étude de besoins de mobilité entre la rive nord et la rive sud de la rivière Saguenay, à Saguenay.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Cette analyse permettra de doter la région d'une vision à long terme en ce qui a trait à la mobilité entre les deux rives.

Citations

« Notre gouvernement poursuit son engagement pour le développement et le maintien un réseau routier qui répond aux besoins actuels des régions. Il est important pour nous de définir et d'identifier les meilleures pistes de solutions pour un réseau régional structurant et optimal au Saguenay, et c'est ce que nous faisons. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis fière que l'étude sur la mobilité à Saguenay puisse aller de l'avant, puisque je m'étais personnellement engagée en ce sens en 2018. Je réalise un engagement cher à mes yeux! Les routes 172 et 175 ainsi que le pont Dubuc sont des axes stratégiques pour la région et contribuent au dynamisme économique régional. Aujourd'hui, il faut réfléchir à la manière dont nous souhaitons les entretenir et les développer. Avec les conclusions de cette étude, nous aurons des bases solides pour favoriser une mobilité durable dans la ville de Saguenay et sa périphérie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

Faits saillants

Pour l'ensemble de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Saguenay et de ses environs, les aspects socio-économiques, les caractéristiques du réseau routier régional, le transport en commun, les autres réseaux de transport (de camionnage, ferroviaire, maritime, cyclable et piétonnier), l'évolution des débits de circulation et les besoins en sécurité civile seront étudiés.

Les données recueillies lors de l'enquête origine-destination réalisée en 2015 pour la RMR de Saguenay seront utilisées dans le cadre de cette analyse.

Le territoire d'étude comprendra les villes de Saguenay et Saint-Honoré ainsi que les municipalités de Larouche , Saint-Charles-de-Bourget , Saint-Fulgence , Sainte-Rose-du-Nord , Saint-David-de-Falardeau et Saint-Félix-d'Otis.

, , , , et Saint-Félix-d'Otis. La firme mandatée par le ministère des Transports aura approximativement deux ans pour réaliser ce mandat.

