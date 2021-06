Le gouvernement va de l'avant avec un projet d'asphaltage de la route 395

ROUYN-NORANDA, QC, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, annoncent que des travaux d'asphaltage auront lieu en 2021 sur la route 395, plus précisément sur les territoires des municipalités de Preissac, de Sainte-Gertrude-Manneville et d'Amos.

Ces travaux s'ajoutent aux projets inscrits sur la liste des investissements routiers 2021-2023 annoncés le 7 avril dernier pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Citations

« Assurer un réseau routier sécuritaire à l'ensemble des Québécoises et des Québécois est une priorité pour votre gouvernement. C'est pourquoi nous demeurons à l'écoute de la population, et aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter ce nouveau projet. Rappelons que nous avons annoncé récemment des investissements de 182 M$ sur deux ans pour les routes de l'Abitibi-Témiscamingue. Aucun autre gouvernement n'aura jamais autant investi dans les infrastructures de transport de votre région. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'annonce d'aujourd'hui me réjouit énormément parce qu'elle constitue un exemple de mon travail au quotidien. En tant que députée du comté d'Abitibi-Ouest, je suis constamment à l'écoute des besoins exprimés par la population et je travaille à mettre de l'avant des solutions, en collaboration avec les ministères concernés. Les citoyennes et citoyens de Sainte-Gertrude-Manneville, de Preissac et d'Amos pourront bénéficier, dès 2021, d'un confort de roulement amélioré sur la route 395, ce qui augmentera concrètement leur qualité de vie. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

Faits saillants

Le projet consiste à asphalter 13 kilomètres de la route 395 aux endroits les plus détériorés.

Trois sections ont été ciblées :

entre le pont Emilien-Tancrède et le chemin de la Pointe, à Preissac ;

entre le chemin Vautrin, à Preissac , et la municipalité de Sainte-Gertrude-Manneville;

entre la municipalité de Sainte-Gertrude-Manneville et la route de La Ferme , à Amos .

, à . Le coût du projet se situe entre 1 M$ et 5 M$.

Le Ministère dévoilera par voie de communiqué l'échéancier précis du projet à la suite de la conclusion de l'appel d'offres.

Un autre projet d'asphaltage sur la route 395, de l'intersection de la route 117 jusqu'au pont Émilien-Tancrède, dans la municipalité de Preissac , est prévu en 2022.

