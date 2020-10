Le gouvernement va de l'avant avec le doublement des voies de l'autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie

BÉCANCOUR, QC, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre (volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation), M. Donald Martel, confirment le doublement des voies de l'autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie afin de sécuriser, une fois pour toutes, ce lien routier stratégique au Centre-du-Québec.

Si l'Assemblée nationale adopte le projet de loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, déposé par la présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, les travaux de ce projet débuteront dès 2022, ce qui représente un gain significatif de trois ans sur l'échéancier habituel.

Citations

« Les gens du Centre-du-Québec et de la Mauricie attendent depuis beaucoup trop longtemps le doublement de l'autoroute 55, visant à accroître la sécurité des usagers. Notre gouvernement s'est engagé à le faire et aujourd'hui, c'est le temps d'aller de l'avant. Si nous avons l'appui des partis d'opposition pour adopter rapidement le projet de loi no 66, nous pourrons débuter les travaux dès 2022. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis heureux de voir notre gouvernement mettre en marche ce projet pour lequel j'ai beaucoup travaillé. À terme, sa réalisation profitera à tous les usagers de l'autoroute 55, puisqu'ils circuleront désormais sur une route sécuritaire et adaptée à la réalité d'aujourd'hui. Pour mes concitoyennes et concitoyens qui habitent dans le secteur, cette nouvelle sera particulièrement bien accueillie, puisque des intersections problématiques disparaîtront. Enfin, l'économie régionale profitera certainement de ces améliorations importantes à notre réseau routier. Comme député, je continuerai à suivre de près le cheminement du dossier. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre (volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation)

« L'autoroute 55 est un axe routier important pour la région du Centre-du-Québec et ce projet permettra d'en améliorer la fluidité. Ce projet, en plus de contribuer à la relance, aura des effets positifs sur notre économie locale et régionale. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Le projet de sécurisation de l'autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie consiste en le doublement des voies sur 25 kilomètres, l'ajout d'une séparation physique entre les 2 directions et le réaménagement des 4 intersections situées sur ce tronçon.

consiste en le doublement des voies sur 25 kilomètres, l'ajout d'une séparation physique entre les 2 directions et le réaménagement des 4 intersections situées sur ce tronçon. La réalisation de l'avant-projet préliminaire est en cours.

La majorité des activités d'arpentage requises pour le projet ont été finalisées au cours de l'été 2020.

Une partie des sondages nécessaires dans le cadre de l'étude géotechnique est prévue cet automne. Les sondages vont permettre au Ministère de bien connaître la nature des sols afin de s'assurer que le développement du projet tient compte des particularités et des caractéristiques du secteur.

Un comité de suivi avec le milieu est en préparation. Une première rencontre se tiendra avant la fin de l'année 2020.

Depuis le début de l'été, des interventions ont permis de sensibiliser les usagers de la route à la présence d'intersections afin d'améliorer la sécurité dans le secteur :

l'ajout de clignotants aux panneaux annonçant les intersections afin d'accentuer leur visibilité et d'augmenter la vigilance des usagers de la route;



l'installation de panonceaux de distance à l'approche des intersections;



la mise en place de panneaux à messages variables permettant de sensibiliser les usagers de la route à la vitesse ainsi qu'à la présence d'intersections, en rotation.

Liens connexes

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Laurence Voyzelle, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Tél. : 418-456-1461; Germain Drouin, Bureau du député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre (volets projet Saint-Laurent et zones d'innovation), Tél. : 819 384-9311; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724