Le gouvernement va de l'avant avec l'autoroute 50 entre Mirabel et L'Ange-Gardien

LACHUTE, QC, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours, et la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annoncent la publication d'un important appel d'offres en lien avec le projet de bonification de l'autoroute 50 entre L'Ange-Gardien et Mirabel.

Avec le projet de loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, déposé le 23 septembre dernier à l'Assemblée nationale, les travaux, attendus depuis longtemps par la population, pourraient enfin débuter dès 2022, ce qui représente un gain important de plusieurs années sur l'échéancier habituel des grands projets.

Ce projet de bonification comprend la séparation des chaussées, le doublement des voies, pour les sections à chaussée unique, ainsi que la construction d'une nouvelle chaussée au nord de la chaussée existante. Cela permettra le doublement des voies de l'autoroute et la séparation des deux directions.

« Votre gouvernement est en action pour sécuriser l'autoroute 50 sur toute sa longueur. Le tronçon entre Mirabel et L'Ange-Gardien connaissait un problème de sécurité, et il était primordial de corriger la situation. L'octroi de ce mandat va nous permettre de poursuivre la préparation du projet en vue de sa réalisation. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Avec notre projet de loi sur l'accélération des projets d'infrastructures, notre gouvernement démontre sa volonté de réaliser des projets plus rapidement. Je souhaite ardemment son adoption rapide afin que les travaux du projet de l'autoroute 50 débutent au moins un an plus tôt ».

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

« En parallèle du projet majeur, le travail se poursuit en vue d'élargir l'autoroute entre Gatineau et L'Ange-Gardien. Le début des travaux est toujours prévu pour le printemps 2021. D'ici là, la glissière flexible à haute tension qui a été mise en place cet été sera maintenue. À ce jour, pas moins de sept véhicules ont été retenus par celle-ci. Nous continuerons à suivre avec attention les résultats de ce projet pilote. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Ce projet est fortement attendu par mes concitoyens. Dans les dernières années, plusieurs mesures ont été mises en place afin d'améliorer la sécurité sur l'autoroute 50, particulièrement pour le tronçon entre Lachute et Mirabel. La réalisation du projet de bonification apportera une solution définitive aux enjeux de sécurité dans ce corridor. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

De L' Ange-Gardien à Mirabel , l'autoroute 50 est principalement composée de voies contiguës, soit une voie par direction.

à , l'autoroute 50 est principalement composée de voies contiguës, soit une voie par direction. Le contrat qui sera octroyé comprendra la réalisation de différentes études complémentaires d'avant-projet (géotechnique, environnementale et hydraulique), les travaux d'arpentage ainsi que de la préparation des plans et devis qui permettront de passer à la réalisation du projet. Le mandat comprend aussi l'accompagnement du Ministère pendant la réalisation des travaux.

La réalisation du tronçon entre Lachute et Mirabel est priorisée en raison de problèmes de sécurité qui y ont été constatés et de débits de circulation plus élevés.

et est priorisée en raison de problèmes de sécurité qui y ont été constatés et de débits de circulation plus élevés. Entre 10 000 et 25 000 véhicules circulent chaque jour sur l'autoroute 50 entre L' Ange-Gardien et Mirabel , selon les secteurs.

et , selon les secteurs. En plus du projet de bonification, le Ministère prévoit commencer les travaux d'élargissement du tronçon entre les chemins Findlay et Doherty, à Gatineau et à L' Ange-Gardien , au printemps 2021.

Bonification de l'autoroute 50 entre Gatineau et Mirabel

