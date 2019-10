Le gouvernement souligne le lancement de sa première plateforme numérique de consultation publique

QUÉBEC, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, M. Éric Caire, est fier d'annoncer la mise en place de la nouvelle plateforme de consultation publique. La création de celle-ci s'inscrit parmi les mesures clés de la Stratégie de transformation numérique gouvernementale (mesure clé no 10). La plateforme servira à héberger l'ensemble des consultations publiques du gouvernement du Québec.

« Je suis fier de constater que, peu de temps après l'annonce de la Stratégie, déjà, des mesures structurantes sont mises de l'avant. Le déploiement rapide de la plateforme prouve qu'il est possible d'avancer efficacement dans la livraison d'une initiative. Cette réalisation est le fruit d'un travail collaboratif exemplaire de l'ensemble des acteurs concernés », s'est réjoui M. Caire.

Au cours des derniers mois, plusieurs contributeurs en provenance de différentes équipes gouvernementales de même que des partenaires externes ont mis leurs talents en commun pour la concrétisation de la plateforme.

La nouvelle plateforme, accessible en version bêta, pourra être utilisée, à terme, par toutes les instances gouvernementales qui souhaiteront consulter l'ensemble de la population ou un public précis en vue de l'élaboration, par exemple, d'une stratégie, d'un plan d'action ou d'une politique. Elle aura pour avantage de rassembler, en un seul endroit, l'ensemble des consultations publiques en cours, ce qui évitera les chevauchements et qui fournira un environnement plus convivial à la population. Elle pourra être utilisée autant pour tenir des consultations en ligne que pour organiser des consultations plus traditionnelles (inscription à des séances, dépôt de documents, etc.).

« Je suis persuadé que cet environnement facilitera l'expérience des citoyens qui souhaiteront participer activement aux différents chantiers de notre gouvernement, peu importe la manière dont ils voudront le faire. La plateforme permettra ainsi à notre gouvernement de poser des actions qui reflèteront, mieux que jamais, les réalités des Québécois. Je remercie les personnes qui ont contribué à la mise en place de cette mesure clé de la Stratégie de transformation numérique gouvernementale », a renchéri le ministre Caire.

Une première consultation lancée sur la plateforme gouvernementale

Lancée le 26 septembre dernier, la plateforme a, d'ores et déjà, été utilisée avec la consultation du Secrétariat à la jeunesse, en vue du prochain plan d'action pour la jeunesse. Ainsi, les internautes peuvent à la fois participer virtuellement à la consultation et s'inscrire à l'autre volet de celle-ci, soit les Journées de la jeunesse, qui se tiendront dans différentes villes du Québec.

« C'est un honneur de lancer la toute nouvelle plateforme de consultation gouvernementale avec rien de moins que l'élaboration du plan pour la jeunesse 2021-2026. En effet, grâce à cette plateforme, tous les jeunes Québécois et Québécoises de même que les représentants du milieu jeunesse peuvent nous faire part de leurs idées et de leurs besoins, en vue du futur plan d'action, et ce, où et quand ils le veulent. Ainsi, nous serons à même d'élaborer un plan qui traduira concrètement leurs réalités et de bâtir, comme le dit le thème de notre consultation, Un Québec à ton image; un Québec dont tu es fier! Je ne pourrais être plus emballé! », a déclaré Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse.

Faits saillants :

La plateforme de consultation a été mise en place à l'aide de Décidim, un logiciel libre utilisé par de nombreuses administrations publiques.

Après avoir évalué plusieurs plateformes, le modèle Décidim a été jugé le meilleur pour accélérer l'élaboration et la livraison d'une solution, puisqu'il a déjà fait ses preuves ailleurs.

Actuellement accessible dans sa version bêta, la plateforme pourra ainsi être bonifiée au fil des consultations.

Une des ambitions de la Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023 est de mettre les citoyens au centre de l'évolution des services, des programmes et des politiques.

Pour accéder à la plateforme de consultation :

https://consultation.quebec.ca/

Pour accéder à la consultation du Secrétariat à la jeunesse :

https://www.jeunes.gouv.qc.ca/salle-presse/communiques/details.asp?id=86

