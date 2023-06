Des installations dotées d'accélérateurs de particules et de réacteurs nucléaires, en partenariat avec des Premières Nations et des entreprises de biofabrication, obtiendront jusqu'à 35 millions de dollars pour soutenir la mise au point, la production, le perfectionnement et la distribution d'isotopes médicaux qui serviront dans les domaines de l'imagerie diagnostique et de la lutte contre le cancer

TIVERTON, ON, le 27 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à rebâtir et à renforcer le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie au pays, et continue d'aller de l'avant. Depuis mars 2020, des progrès importants ont été faits. Des investissements totalisant plus de 2 milliards de dollars ont été effectués et ont permis de lancer ou de bonifier 36 projets canadiens d'envergure visant à augmenter les capacités du secteur de la biofabrication et des sciences de la vie. Les professionnels de santé doivent avoir accès aux thérapies et aux outils adéquats pour résoudre toutes sortes de défis médicaux, traiter des maladies et soigner leurs patients. En investissant dans l'industrie des isotopes médicaux, le gouvernement souhaite faire en sorte que le Canada soit un leader mondial dans le domaine des traitements médicaux, et s'assurer que la population canadienne ait accès aux meilleurs soins de santé possible. Le Canada joue un rôle clé comme chef de file de la mise au point et de l'utilisation d'isotopes médicaux depuis plus de 70 ans, ce qui en fait de lui l'un des plus importants producteurs et fournisseurs au monde.

Aujourd'hui, la secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et députée d'Oakville-Nord-Burlington, Pam Damoff, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le lancement officiel de l'Écosystème canadien de production d'isotopes médicaux (ECPIM). L'ECPIM relèvera du Centre for Probe Development and Commercialization (CPDC) et de TRIUMF Innovations, et permettra de soutenir des projets en commun avec Bruce Power, BWXT Medical, l'Université McMaster et les Laboratoires Nucléaires Canadiens. Il recevra jusqu'à 35 millions de dollars sur cinq ans pour mener à bien des initiatives portant sur la production, le perfectionnement et la distribution d'isotopes médicaux, ainsi que de préparations radiopharmaceutiques au Canada. Grâce à cet investissement, le gouvernement du Canada fait d'importants progrès dans la mise en œuvre de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada, qui vise à promouvoir la croissance et à améliorer la résilience à long terme du secteur canadien des sciences de la vie.

La demande mondiale en isotopes médicaux est en hausse, et l'investissement annoncé aujourd'hui permettra au Canada de disposer d'un approvisionnement régulier dans ce domaine. L'ECPIM favorisera la production nationale d'isotopes médicaux, des substances importantes utilisées dans le secteur des soins de santé pour le diagnostic et le traitement des maladies, dont le cancer et les maladies cardiaques. Le nouvel Écosystème contribuera aussi au développement de l'expertise canadienne en matière d'isotopes médicaux et fera du Canada un carrefour intéressant pour les investisseurs dans ce domaine.

L'ECPIM aidera à financer de nouvelles thérapies et de nouveaux outils destinés à améliorer la vie des Canadiens qui reçoivent des traitements médicaux. Il aidera également les travailleurs de la santé à prodiguer les meilleurs soins qui soient. L'Écosystème attirera des investissements de plus de 75 millions de dollars, créera ou maintiendra plus de 600 emplois hautement spécialisés pour les Canadiens et permettra d'offrir 30 occasions de stage d'études.

Ce financement est consenti en réponse au rapport Isotopes for Hope: Canadian Leadership Needed Now More Than Ever du Conseil canadien des isotopes nucléaires, dans lequel on demande au gouvernement fédéral d'investir dans l'écosystème canadien des isotopes médicaux pour en favoriser la croissance.

En outre, grâce au financement annoncé aujourd'hui à la centrale Bruce Power, la Nation ojibway de Saugeen passera à l'étape suivante de son partenariat avec Bruce Power en vue de conjointement produire, perfectionner et commercialiser de nouveaux isotopes à l'appui de la lutte mondiale contre le cancer, ce qui constitue une importante contribution aux efforts de réconciliation économique sur le territoire de cette nation.

« Notre gouvernement est fier de s'associer au CPDC ainsi qu'à TRIUMF Innovations pour lancer l'Écosystème canadien de production d'isotopes médicaux. Cet écosystème, avec ses partenaires, nous permettra de faire de nouveaux progrès dans la mise en œuvre de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie. La pandémie nous a montré à quel point il était important que notre pays ait un solide secteur de production pharmaceutique. Aujourd'hui, nous donnons suite à notre engagement de fournir à la population canadienne les meilleurs traitements médicaux qui lui permettront de demeurer en santé. Grâce à cet investissement, nous allons faire de notre pays un acteur clé de l'industrie mondiale de la biofabrication et des sciences de la vie tout en créant de bons emplois pour les Canadiens et en stimulant l'économie locale. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Notre gouvernement est résolu à renforcer nos soins de santé afin que les patients aient accès en temps opportun aux services de santé qu'ils méritent, dont les services de diagnostic et de traitement. L'écosystème canadien des isotopes médicaux jouera un rôle essentiel dans le développement et la distribution d'isotopes médicaux et de produits radiopharmaceutiques dans tout le pays. Nous améliorerons ainsi l'accès à de nombreuses thérapies médicales, notamment pour le traitement du cancer et des maladies cardiaques.

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

« La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les points vulnérables des chaînes d'approvisionnement mondiales du matériel médical essentiel, comme les isotopes médicaux. Grâce à cet investissement dans l'Écosystème canadien de production d'isotopes médicaux, le gouvernement du Canada franchit une autre étape importante en vue de rendre nos capacités nationales de production de fournitures médicales plus résilientes. De telles mesures aideront à assurer la santé et la sécurité de la population canadienne en cas de perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales. En outre, cet investissement stimulera l'économie, puisque l'Écosystème devrait attirer des investissements de plus de 75 millions de dollars, créer ou maintenir plus de 600 emplois hautement spécialisés et bien rémunérés, et contribuer à la réconciliation économique avec la Nation ojibway de Saugeen. »

- La secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et députée d'Oakville-Nord-Burlington, Pam Damoff

« Le Canada démontre depuis plusieurs décennies un leadership exceptionnel en ce qui a trait à la production et à l'utilisation d'isotopes médicaux. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, de notre partenaire TRIUMF Innovations et de tous les autres intervenants au sein de notre réseau, le nouvel Écosystème canadien de production d'isotopes médicaux pourra accélérer l'utilisation d'isotopes médicaux au Canada et à l'étranger. »

- Le président-directeur général du Centre for Probe Development and Commercialization, Owen Roberts

« TRIUMF Innovations est fière de codiriger cette importante initiative avec le Centre for Probe Development and Commercialization. Le nouvel Écosystème canadien de production d'isotopes médicaux réunira des représentants du gouvernement, de l'industrie et du milieu universitaire qui contribueront ensemble à instaurer une capacité de production d'isotopes médicaux au Canada et à maintenir la position de leader de notre pays dans ce secteur en forte croissance. »

- La présidente-directrice générale de TRIUMF Innovations, Kathryn Hayashi

« Le Canada est un chef de file mondial dans le domaine des isotopes médicaux, tant pour la recherche que pour la production, et Bruce Power est fière de faire partie des entreprises innovatrices qui placent le Canada à l'avant-garde de la médecine nucléaire. Nous sommes honorés de nous associer à la Nation ojibway de Saugeen pour commercialiser ces isotopes. Et nous remercions le gouvernement fédéral de soutenir nos efforts et de nous aider à tirer profit de cette occasion sans précédent qui produira des avantages économiques durables sur le territoire de cette nation. »

- Le président-directeur général de Bruce Power, Mike Rencheck

L'Écosystème canadien de production d'isotopes médicaux (ECPIM) est une initiative pancanadienne dirigée par le Centre for Probe Development and Commercialization et TRIUMF Innovations, deux sociétés à but non lucratif spécialisées respectivement dans la production de préparations radiopharmaceutiques et la commercialisation de produits accélérateurs de particules.

L'ECPIM allouera le financement de manière à soutenir des initiatives de recherche-développement collaboratives liées aux isotopes médicaux visant à mettre au point et à commercialiser des traitements innovants dans le secteur des soins de santé et à garantir l'approvisionnement national en isotopes médicaux.

Le soutien consenti au secteur de la production d'isotopes médicaux par l'entremise de l'ECPIM permettra de développer l'expertise canadienne et fera du Canada un carrefour intéressant pour les investisseurs dans ce domaine.

Les professionnels de la santé utilisent les isotopes médicaux pour diagnostiquer et traiter des problèmes de santé comme les maladies cardiaques et le cancer. Deux technologies de pointe servent à produire ces isotopes, soit les réacteurs nucléaires et les accélérateurs de particules. Comme l'approvisionnement en isotopes médicaux est limité à l'échelle mondiale, l'ECPIM permettra au Canada de se maintenir à la fine pointe de la médecine nucléaire.

En produisant ces ressources essentielles à l'intérieur de ses frontières, le Canada sera en bonne posture pour profiter du marché mondial en perpétuelle croissance des isotopes médicaux, dont la valeur devrait atteindre 31 milliards de dollars américains d'ici 2031. À l'échelle mondiale, plus de 40 millions de traitements ont recours à ces substances chaque année.

