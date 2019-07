Le gouvernement remplit ses promesses - Investissement de plus de 2 M$ pour une installation sportive au Patro de Jonquière

JONQUIÈRE, QC, le 4 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac‑Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ont confirmé aujourd'hui un investissement pouvant atteindre 2 016 209 $ pour la construction d'un gymnase au Patro de Jonquière.

Cette annonce confirme une fois de plus que le gouvernement respecte ses engagements. À cette occasion, les ministres Laforest et Charest se sont faites les porte-paroles du premier ministre, qui s'était engagé à respecter rapidement cette promesse concernant le Patro de Jonquière. Le projet consiste essentiellement à construire un gymnase d'une superficie de 891 m2 comprenant des vestiaires et des douches pour les utilisateurs, annexés au bâtiment actuel.

« Nous nous sommes engagés à aider le Patro de Jonquière, et c'est fait. Mes collègues Nancy Guillemette, Éric Girard et François Tremblay ainsi que moi-même nous réjouissons donc pour les citoyennes et les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui pourront profiter pleinement de ces nouvelles installations. Toutes mes félicitations au Patro de Jonquière pour ce projet significatif! En encourageant ainsi l'activité physique, vous favorisez le bien-être général de toute la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Notre gouvernement n'hésite pas à mettre en œuvre diverses actions pour donner à chacun le goût de bouger dès le plus jeune âge, et ce, tout au long de la vie. Les investissements que nous faisons dans les infrastructures sportives et récréatives sont une démonstration concrète de l'importance que nous accordons au bien-être et à la qualité de vie des familles et de la population. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« La construction d'un gymnase au Patro de Jonquière est rapidement devenue un projet de société, qui a connu une mobilisation citoyenne des plus importantes et la Ville de Saguenay est fière d'être partenaire de cette aventure en accordant une aide financière de 800 000 $. Cet investissement s'inscrit à merveille dans notre volonté de faire de Saguenay une ville au cube, dotée d'infrastructures de qualité et accessibles à tous et où les saines habitudes de vie sont au cœur de nos préoccupations. Longue vie au Patro de Jonquière! »

Josée Néron, mairesse de Saguenay

« Le Patro est privilégié d'avoir bénéficié de la mobilisation de la population, des entreprises et de la Ville de Saguenay, qui l'ont appuyé depuis le début de cette belle aventure. Aujourd'hui, grâce au soutien de notre gouvernement, le partenariat est maintenant complet, et nous allons enfin pouvoir nous mettre en route vers notre nouveau gymnase. C'est vraiment un grand jour pour le Patro et sa communauté.

Lucie Gagnon, présidente du Patro de Jonquière

Les projets ont été sélectionnés en fonction de critères d'admissibilité et d'évaluation établis dans les règles et les normes du PSISR - Phase IV.

Les clientèles visées par le PSISR - Phase IV sont les coopératives, les organismes à but non lucratif, les organismes municipaux ainsi que les organismes scolaires.

728 demandes ont été reçues dans le cadre de cet appel de projets.

Rappelons que le PSISR - Phase IV poursuit plusieurs objectifs, soit :

assurer la pérennité, la fonctionnalité et la qualité des installations existantes ainsi que leur conformité avec les normes;

mieux répondre aux besoins de la population québécoise en ce qui concerne la pratique d'activités physiques, sportives et de plein air;

participer à l'enrichissement du parc d'installations sportives, récréatives et de plein air.

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/installations-sportives-et-recreatives/

