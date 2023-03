Le gouvernement péruvien accélère le projet de résidus miniers Quiulacocha de CDPR

MONTRÉAL, le 7 mars 2023 /CNW/ - Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE : CDPR) (OTCMKTS : GPPRF) (Frankfurt: N8HP) (« CDPR » ou la « société ») a le plaisir de confirmer que le projet de retraitement des résidus de Quiulacocha est inclus dans la liste des Projets Spécialisés du ministère de l'économie et des finances (MEF) de 2023 (Banco Especializado de Proyectos del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión - EESI), qui établit l'univers des projets sur lesquels il priorisera ses actions afin d'assurer un suivi efficace, dans le but d'accélérer le développement et la construction des projets à plus fort impact au pays.

Les principales considérations prises en compte par le MEF sont les suivantes : 1) le fait qu'il s'agisse d'un projet majeur dans la province de Pasco, favorisant le développement durable et l'investissement dans les services, 2) sa capacité à convertir une responsabilité de l'État en une entreprise investie par le secteur privé, 3) un potentiel économique très important, 4) une chaîne de valeur diversifiée, 5) des objectifs d'internalisation, 6) une création d'emplois importante, et 7) des bienfaits pour l'environnement et la santé.

Les bénéfices potentiels importants du projet de retraitement des résidus de CDPR à Quiulacocha sont maintenant reconnus par les principales entités gouvernementales, notamment le MEF et le ministère de l'Énergie et des Mines ainsi que les communautés et autorités locales.

CDPR s'attend à recevoir le feu vert final pour exécuter 40 forages soniques de confirmation dans sa concession El Metalurgista d'ici quelques semaines, après avoir accompli des procédures exhaustives.

Guy Goulet, chef de la direction : « Le gouvernement péruvien soutient notre projet et je suis convaincu que les résultats des forages conduiront rapidement au développement de l'ensemble du parc à résidus de Quiulacocha. Les résultats des forages conduiront à des accords ultérieurs qui nous permettront de démarrer le plus rapidement possible. »

À propos de Ressources Cerro de Pasco Inc.

Ressources Cerro de Pasco inc. est une société d'exploitation minière et de gestion des ressources qui possède une connaissance inégalée de la dotation minérale dans et autour de la ville de Cerro de Pasco. Dans un premier temps, la société va déverrouiller la durée de vie de la mine et étendre les zones de concession dans son exploitation minière Santander, en appliquant les normes les plus élevées en matière de sécurité, d'environnement, de gouvernance et sur le plan social. La croissance de la société est principalement axée sur le développement de la concession minière El Metalurgista, l'une des plus grandes ressources minéralisées de surface au monde, en appliquant les dernières techniques et solutions innovantes pour traiter les résidus, extraire les métaux et convertir les déchets restants en hydrogène vert et en produits dérivés.

