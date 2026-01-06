- Profitons de la scène gastronomique de Tokyo ; les visiteurs y découvrent de nouveaux attraits à chaque visite -

TOKYO, 7 janvier 2026 /CNW/ - Le gouvernement métropolitain de Tokyo a lancé le site Internet « GO TOKYO Gourmet » pour présenter les divers attraits gastronomiques de Tokyo au Japon et à l'étranger.

Site Internet « GO TOKYO Gourmet » : https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html

Le site Internet présente des articles et des vidéos sur les diverses offres alimentaires de Tokyo et la richesse de sa culture culinaire. Le gouvernement métropolitain de Tokyo espère que le site renforcera l'intérêt des visiteurs pour la nourriture de Tokyo et les encouragera à visiter la capitale japonaise et à découvrir directement la diversité de sa cuisine.

L'attrait culinaire de Tokyo réside dans sa diversité, allant des plats traditionnels transmis depuis la période Edo (*) (La période Edo a duré environ 260 ans à partir de 1603), tels que les « sushi » (riz vinaigré avec du poisson cru tranché sur le dessus) et les « tempura » (fruits de mer frits), à la cuisine du monde entier, des ingrédients locaux enracinés dans l'environnement naturel de Tokyo et des restaurants de haute qualité où des chefs renommés du Japon et de l'étranger mettent en valeur leurs compétences.

Le site fournit non seulement des informations gourmandes mais souligne également la richesse de la culture culinaire de Tokyo, y compris son histoire et ses traditions datant de l'époque d'Edo, son évolution et son développement jusqu'à nos jours, la créativité et l'ingéniosité des professionnels de l'alimentation de la capitale, les repas quotidiens des habitants de Tokyo, ainsi que l'avenir de l'offre culinaire de Tokyo, y compris la durabilité et la diversité.

Le site publie également des informations sur la façon de manger la nourriture japonaise, les services et manières uniques du Japon, les événements gastronomiques à Tokyo et des sites pour réserver des restaurants dans la capitale (y compris des sites de réservation proposant des options végétaliennes et halal).

(*) Edo, l'ancien nom de Tokyo, est devenue une immense ville avec une population estimée à un million d'habitants au début des années 1700, période pendant laquelle sa cuisine et sa culture se sont également développées.

À propos du contenu du site

- Des « gens » qui font la promotion des charmes de l'alimentation de Tokyo

Des chefs nommés ambassadeurs du tourisme de Tokyo, des chefs en activité à Tokyo, des spécialistes de l'alimentation et d'autres personnalités de premier plan dans divers domaines liés à l'alimentation offrent leurs perspectives pour explorer et révéler la richesse de la culture alimentaire de Tokyo.

- La culture gastronomique de Tokyo enracinée dans « Edo »

Cette section se penche sur des plats emblématiques d'Edo, y compris les sushis, l'anguille, le tempura et les « soba » (nouilles de sarrasin servies dans un bouillon) ; l'évolution de la culture gastronomique qui a prospéré à Edo ; des ingrédients locaux, y compris les « légumes traditionnels d'Edo-Tokyo » ; le lien entre la nourriture et la culture unique de Tokyo, comme le « kabuki » (théâtre traditionnel) et le « yakatabune » (péniche) ; ainsi que les pratiques et philosophies durables qui se sont poursuivies depuis l'époque d'Edo.

- Expériences gastronomiques populaires parmi les « voyageurs »

La section met en lumière des expériences culinaires populaires parmi les voyageurs en mettant l'accent sur la cuisine du quotidien à Tokyo, tels que les nouilles « ramen » (qui ont gagné en popularité mondiale), les boulettes de riz, les plats gastronomiques des dépanneurs et la culture distinctive des distributeurs automatiques de la ville. La section présente également un large éventail de choix disponibles à Tokyo, y compris des options végétaliennes, halal et sans gluten.

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108932/202512241693/_prw_PI4fl_lSWia112.png

Rendre les expériences culinaires plus délicieuses et confortables

Afin de rendre les expériences culinaires plus délicieuses, confortables et satisfaisantes, le site Internet fournit des renseignements sur la façon de savourer la nourriture japonaise, ainsi que sur les services et les manières uniques du Japon. Le site publie également des informations sur les événements liés à l'alimentation qui se tiennent à Tokyo.

Aperçu du site Internet « GO TOKYO Gourmet »

Nom du site Internet : GO TOKYO Gourmet

Date de lancement : Jeudi 18 décembre 2025

Langues disponibles : Japonais et anglais

Exploitation : Gouvernement métropolitain de Tokyo

URL : https://www.gourmet.gotokyo.org/index.html

