Le gouvernement lance une consultation publique en vue de préparer son prochain plan d'action pour un gouvernement ouvert

QUÉBEC, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Les Québécois sont invités à participer à une consultation publique en vue de l'élaboration du prochain plan d'action pour un gouvernement ouvert, un mode de gouvernance qui s'appuie sur la transparence, la participation publique, l'innovation et la collaboration. Ainsi, à l'invitation du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire, la population peut s'exprimer au sujet des actions qu'elle juge prioritaires en matière de gouvernement ouvert et de données ouvertes.

Jusqu'au 27 février, c'est par l'entremise de la plateforme gouvernementale de consultation publique, lancée l'automne dernier, que les personnes intéressées peuvent s'exprimer.

En facilitant le partage d'information, le dialogue et la consultation, le numérique contribue progressivement à réinventer les relations entre la population et l'État, au profit de services publics mieux adaptés et d'une démocratie plus dynamique.

Concrètement, les quatre volets d'un gouvernement ouvert sont :

La transparence , qui concerne la diffusion proactive aussi bien des documents que des données libres de droits qui peuvent être réutilisés par la population (données ouvertes).

, qui concerne la diffusion proactive aussi bien des documents que des données libres de droits qui peuvent être réutilisés par la population (données ouvertes). L'innovation , qui accorde une importance à la démocratisation de l'accès aux technologies auprès du public.

, qui accorde une importance à la démocratisation de l'accès aux technologies auprès du public. La participation , qui place le public au cœur du processus décisionnel de l'État, ce qui en améliore la qualité.

, qui place le public au cœur du processus décisionnel de l'État, ce qui en améliore la qualité. La collaboration, qui vise à accroître l'efficience de l'État. Une meilleure collaboration entre les acteurs gouvernementaux et la société civile améliorera la qualité et l'efficience des services publics.

Citation :

« Les travaux de la Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023 sont inspirés, en grande partie, par notre vision d'un État plus transparent, qui place la population au centre de ses actions. Les données publiques leur appartenant, j'invite grandement les citoyens à prendre part à cette démarche et à nous signifier leurs attentes envers un gouvernement plus ouvert. »

Éric Caire, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

À propos de la Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023

La Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023, dévoilée en juin 2019, vise à offrir des services publics plus rapides et intuitifs, propulsés par le numérique. Elle énonce également deux grandes orientations, soit Le numérique pour des relations adaptées à la réalité des citoyens et Le numérique pour une administration publique innovante, efficiente et transparente.

Pour en savoir plus sur la Stratégie :

Québec.ca/transformationnumerique

Vous pouvez dès maintenant prendre part à la consultation :

Consultation.Québec.ca

Vous pouvez également consulter le portail Données Québec :

DonnéesQuébec.ca

