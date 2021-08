Le gouvernement lance une consultation auprès des organismes en vue du renouvellement de la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles

QUÉBEC, le 16 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, invite les organisations (organismes communautaires, institutions, etc.) ainsi que les chercheuses et les chercheurs à participer en grand nombre à la consultation en ligne en vue du renouvellement de la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 (Stratégie violences sexuelles). Cette consultation, lancée aujourd'hui, vise à compléter l'information déjà disponible, notamment dans le rapport Rebâtir la confiance du Comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale, en ciblant des pistes d'action complémentaires qui pourraient orienter l'action gouvernementale en matière de violences sexuelles. Le questionnaire est accessible au http://www.scf.gouv.qc.ca/le-secretariat/strategies-et-plans-daction/consultation-strategie-prevenir-contrer-violences-sexuelles/ jusqu'au 12 octobre 2021.

La ministre a également annoncé la prolongation de la Stratégie violences sexuelles jusqu'à ce que le gouvernement ait complété ses travaux devant mener à une nouvelle stratégie, qui devrait être rendue publique à la fin du printemps 2022. En prolongeant ainsi cette stratégie, le gouvernement s'assure d'une continuité dans les actions gouvernementales en matière de violences sexuelles, particulièrement dans la prestation de services aux victimes d'agressions et d'exploitation sexuelles.

Le gouvernement a la ferme volonté d'agir pour prévenir et contrer les violences sexuelles. Pour ce faire, d'importants travaux sont en cours pour permettre de fournir une réponse cohérente et structurante à cette problématique. Les résultats de la présente consultation permettront d'obtenir de l'information complémentaire sur des thèmes moins couverts par les rapports déjà soumis. Le gouvernement veut s'assurer que la prochaine Stratégie violences sexuelles tient compte de l'évolution des enjeux en matière de violences sexuelles, notamment ceux qui ont émergé ou ont été accentués en raison de la pandémie.

Citation :

« Il est primordial pour moi de faire tout ce qui est en mon pouvoir, en tant que ministre responsable de la Condition féminine, afin de prévenir et contrer les violences sexuelles. Nous ne lésinerons pas sur les moyens. Nous avons déjà en main de riches recommandations qui ont été déposées au gouvernement dans les derniers mois, mais nous souhaitons également donner voix au chapitre aux organisations qui sont sur le terrain et qui sont impliquées dans la lutte contre les violences sexuelles, afin d'identifier des solutions complémentaires. Je vous invite donc à participer à la consultation lancée aujourd'hui, car votre expertise est des plus précieuses. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Cette consultation du SCF en vue du renouvellement de la Stratégie violences sexuelles sera l'occasion de poursuivre le dialogue sur les actions à mener en matière de lutte contre les violences sexuelles.

La prochaine Stratégie violences sexuelles devrait être lancée à la fin du printemps 2022.

Le rapport intitulé « Rebâtir la confiance » contient 15 chapitres et 190 recommandations. Il a été commandé par le Comité transpartisan sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale, formé par la ministre Isabelle Charest et par les députées Isabelle Melançon, Christine Labrie et Véronique Hivon. Le comité d'experts qui a rédigé ce rapport étoffé était coprésidé par l'avocate et ex-juge de la Cour du Québec, Mme Élizabeth Corte, et par la professeure titulaire de droit, Mme Julie Desrosiers. Le rapport peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.scf.gouv.qc.ca/le-secretariat/strategies-et-plans-daction/consultation-strategie-prevenir-contrer-violences-sexuelles/ .

