Le gouvernement investit plus de 40 M$ pour assurer l'accès aux équipements récréatifs, sportifs et adaptés partout au Québec

QUÉBEC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, est fière d'annoncer aujourd'hui un investissement de 40,7 millions de dollars sur cinq ans pour que toute la population ait accès gratuitement à des équipements récréatifs, sportifs et adaptés. Pour l'occasion, elle était accompagnée de M. Paul-André Lavigne d'Accès-Loisirs Québec. Grâce à cet investissement, les Québécoises et Québécois pourront accéder gratuitement, près de chez eux, à une foule d'équipements favorisant la pratique d'activités récréatives, sportives et de plein air.

Plus précisément, cet investissement vise à soutenir :

La mise en place de centrales régionales d'équipements : le déploiement de centrales d'équipements ou d'unités mobiles de prêts d'équipements récréatifs, sportifs et adaptés dans toutes les régions du Québec. Les centrales d'équipements seront des banques de prêt de matériels et d'équipements destinés à la population pour le sport, le loisir, l'activité physique et le plein air. Les équipements seront disponibles pour emprunt;

le déploiement de centrales d'équipements ou d'unités mobiles de prêts d'équipements récréatifs, sportifs et adaptés dans toutes les régions du Québec. Les centrales d'équipements seront des banques de prêt de matériels et d'équipements destinés à la population pour le sport, le loisir, l'activité physique et le plein air. Les équipements seront disponibles pour emprunt; La création d'une plateforme interactive de prêt de matériel : le développement d'une plateforme Web interactive visant à créer un répertoire du matériel disponible par le recensement et la géolocalisation de l'équipement des centrales. Concrètement, il est souhaité que cette plateforme permette éventuellement par exemple, à une famille de Québec qui souhaite découvrir la région de la Gaspésie en y pratiquant la raquette, de consulter le matériel disponible dans sa région de destination et de faire ses réservations en ligne;

le développement d'une plateforme Web interactive visant à créer un répertoire du matériel disponible par le recensement et la géolocalisation de l'équipement des centrales. Concrètement, il est souhaité que cette plateforme permette éventuellement par exemple, à une famille de Québec qui souhaite découvrir la région de la Gaspésie en y pratiquant la raquette, de consulter le matériel disponible dans sa région de destination et de faire ses réservations en ligne; Le soutien à l'achat d'équipement : l'acquisition d'équipements récréatifs, sportifs et adaptés pour rendre accessibles les activités récréatives, sportives, physiques et de plein air à la population, incluant des clientèles vulnérables (aînés, personnes handicapées ou en situation de pauvreté).

Cette initiative bénéficiera principalement aux familles à faible revenu et aux clientèles les plus vulnérables pour qui le coût et l'accès à des équipements sont souvent un frein à la pratique sportive. Le gouvernement souhaite accroître l'accès à des équipements récréatifs, sportifs et adaptés afin de permettre au plus grand nombre de Québécoises et Québécois de pratiquer leurs activités favorites plus facilement, et ce, partout dans la province.

Citations :

« Je me réjouis de savoir que le soutien que nous annonçons aujourd'hui permettra à tous les Québécois et Québécoises d'avoir accès à des équipements de qualité, près de chez eux, et ce, gratuitement. Notre gouvernement favorise le développement du loisir et du sport dans un cadre sain et sécuritaire, particulièrement pour les clientèles plus vulnérables. L'accessibilité aux activités sportives et de loisir sous toutes leurs formes est une priorité pour moi, et le prix de l'équipement est un frein. En investissant ainsi, non seulement nous augmentons la pratique d'activités au Québec, mais nous soulageons également le portefeuille des familles et améliorons la qualité de vie de la population. J'en suis très fière. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Les équipements sont essentiels à l'accessibilité du loisir. L'expérience des sept années de la centrale des équipements d'Accès-Loisirs Québec a clairement démontré que celle-ci est un incitatif à la pratique du loisir et qu'elle donne la possibilité d'expérimenter de nouvelles activités. Cette nouvelle initiative d'implantation de centrales régionales d'équipements est des plus prometteuses. »

Paul-André Lavigne, président, Accès-Loisirs Québec

Faits saillants :

Cette mesure a été initialement financée à hauteur de 1,9 million de dollars en 2021-2022. Un montant de 40,7 millions de dollars est prévu pour les cinq prochaines années afin de la déployer, dont un investissement majeur de 13,3 millions de dollars dès la première année.

L'acquisition d'équipements de loisir et de sport vise à favoriser l'économie locale. Par exemple, les centrales pourront mettre à la disposition des familles des équipements comme des patins, des raquettes de tennis, des gants de baseball ou des équipements de protection et des équipements adaptés pour les personnes handicapées et les aînés.

À terme, l'objectif est de déployer et de soutenir des centrales régionales d'équipements dans tout le Québec.

Cette initiative sera concrétisée sur le terrain avec la collaboration des organismes du milieu dans toutes les régions du Québec.

