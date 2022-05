Le gouvernement investit plus de 26 M$ pour améliorer l'accessibilité aux infrastructures récréatives et sportives existantes

MONTRÉAL, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, est fière d'annoncer aujourd'hui un investissement de 26,4 millions de dollars sur cinq ans pour augmenter l'accessibilité aux infrastructures récréatives et sportives existantes. Cette mesure permettra de conclure des ententes de partage d'infrastructures pour que ces dernières puissent être utilisées au maximum par la population vivant à proximité.

Concrètement, une école qui possède un grand gymnase pourrait conclure des ententes avec la municipalité afin de permettre à un plus grand nombre de gens d'y pratiquer leur sport ou leur loisir préféré en dehors des heures d'utilisation par les élèves.

Ce nouvel investissement s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement, des municipalités ainsi que des centres de services scolaires et des commissions scolaires de favoriser l'accès aux infrastructures sportives pour toute la population. La pratique régulière d'activités sportives, récréatives et de plein air a notamment des effets positifs sur la santé, la réussite scolaire et le développement de soi pour les personnes de tous âges.

Citations :

« C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'annoncer cette excellente nouvelle, qui a été confirmée lors du dernier budget. Depuis mon entrée en fonction, l'accessibilité aux activités sportives, de loisir et de plein air est ma priorité. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors que nous avons investi près de 800 millions de dollars pour mettre à niveau et construire des infrastructures récréatives et sportives, les besoins demeurent grands. Cette nouvelle mesure va permettre d'utiliser les infrastructures existantes à leur plein potentiel, au bénéfice de la population. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Le soutien annoncé par le ministère de l'Éducation sera précieux pour les élèves et les citoyens puisqu'il permettra de consolider l'accès aux installations scolaires et municipales. Le Centre de services scolaire de Montréal croit fondamentalement en ces partenariats, qui améliorent la qualité de vie des familles et favorisent les saines habitudes de vie et la réussite des élèves. C'est pourquoi il rend accessibles plus de 110 écoles tout au long de l'année, Par ailleurs, je remercie également nos partenaires municipaux de faire bénéficier notre population scolaire de leurs plateaux sportifs et culturels. »

Isabelle Gélinas, directrice générale du Centre de services scolaire de Montréal

Faits saillants :

La bonification de l'enveloppe de la mesure Partage des infrastructures scolaires et municipales prévoit 2,1 millions de dollars en 2023-2024, 5,1 millions en 2024-2025, 8,1 millions en 2025- 2026 et 11,1 millions en 2026-2027.

prévoit 2,1 millions de dollars en 2023-2024, 5,1 millions en 2024-2025, 8,1 millions en 2025- 11,1 millions en 2026-2027. La mesure Partage des infrastructures scolaires et municipales a été mise en place en 2019-2020. La bonification annoncée aujourd'hui vise, entre autres :

a été mise en place en 2019-2020. La bonification annoncée aujourd'hui vise, entre autres : une meilleure concertation entre les organisations pour une utilisation optimale des infrastructures;



une simplification de la gestion des infrastructures, notamment par l'élimination de la facturation, la réduction des tâches et la diminution des coûts administratifs qui y sont rattachés;



un meilleur accès aux infrastructures sportives et récréatives à travers le Québec.

L'accessibilité est un enjeu qui s'inscrit dans la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir - Au Québec, on bouge! , lancée en 2017.

, lancée en 2017. À ce jour, trois ententes de partage ont été signées à Châteauguay, Chambly et Repentigny , en plus de l'entente avec la Ville de Montréal et d'autres suivront.

et , en plus de l'entente avec la Ville de Montréal et d'autres suivront. Cette annonce s'ajoute aux nombreuses actions mises en œuvre pour assurer une meilleure accessibilité, comme l'investissement de 40,7 millions de dollars sur cinq ans, annoncé le 13 mai dernier et visant à permettre à toute la population d'avoir accès gratuitement à des équipements récréatifs, sportifs et adaptés.

Pour obtenir des détails sur la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir - Au Québec, on bouge! : http://www.education.gouv.qc.ca/municipalites/politique-de-lactivite-physique-du-sport-et-du-loisir/au-quebec-on-bouge/

