Le gouvernement ignore les élus municipaux dans le dossier de gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés

THETFORD MINES, QC, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - Près d'un an après la publication du rapport final du BAPE dans le dossier de la gestion de l'amiante et des résidus miniers, il est inconcevable que le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques n'ait toujours pas mis en place un processus de concertation des acteurs locaux afin d'assurer la cohérence des orientations ministérielles avec la réalité vécue sur le plan régional.

Il y a urgence d'agir : la gestion de l'amiante et des résidus miniers représente un défi de taille au quotidien pour la MRC des Appalaches ainsi que pour plusieurs municipalités des régions de Chaudière-Appalaches et de l'Estrie qui sont concernées par les résidus amiantés. Chaque mois supplémentaire représente une pression financière additionnelle pour certaines municipalités et des pertes sur le plan de la valorisation économique de plusieurs régions du Québec.

« L'absence de leadership dans ce dossier devient intenable : dix mois après la publication du rapport, les élus de la région sont complètement dans le brouillard quant aux éventuelles orientations gouvernementales, alors que cette incertitude fait exploser le coût des travaux de génie civil, en plus de mettre en péril des opportunités de développement économique pour le Québec tout entier », mentionne le maire de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau.

Dans ce contexte, les élus municipaux demandent au premier ministre d'intervenir afin d'accélérer les travaux et de voir à assurer de la représentation des élus locaux dans le cadre des réflexions et des discussions concernant les suites à donner au rapport du BAPE.

« Plusieurs recommandations du BAPE touchent directement notre quotidien, notre expertise et le développement de notre région. Nous demandons au gouvernement d'ouvrir la porte à la collaboration avec les parties prenantes du milieu afin que nous puissions trouver collectivement, et de façon concertée, des solutions aux différents enjeux qui touchent la gestion de l'amiante et des résidus amiantés », rappelle le préfet de la MRC des Appalaches, monsieur Paul Vachon.

Les élus municipaux font clairement partie de la solution : une démarche ouverte et transparente du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, et de toutes les parties prenantes gouvernementales, ainsi qu'une dynamique de collaboration et de concertation permettra de créer d'importants leviers économiques, de favoriser l'efficience de la gestion municipale, et ce, tout en assurant la saine valorisation des résidus miniers et le développement du Québec.

SOURCE MRC des Appalaches

Renseignements: Cassy Lachance, Coordonnatrice aux communications | MRC des Appalaches, Bureau : 418 332-2757, poste 238 | Cellulaire : 418 333-4063, Courriel : [email protected]