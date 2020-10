Le gouvernement franchit une étape de plus vers un nouveau réseau structurant à Longueuil

MONTRÉAL, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annoncent l'octroi d'un mandat d'études à CDPQ Infra dans le but d'identifier la solution optimale pour un projet de mobilité structurant pour la Rive-Sud de Montréal, comme le Réseau express métropolitain (REM) l'est pour la région métropolitaine.

Cette étape importante vise l'implantation d'un mode de transport collectif électrique dans les axes du boulevard Taschereau et du prolongement de la ligne jaune du métro, à Longueuil. Ce projet devra s'intégrer aux autres modes de transport et favoriser l'interconnexion avec l'ensemble du réseau, en plus de répondre aux besoins de mobilité dans un axe est-ouest pour les citoyennes et citoyens de Longueuil et, plus largement, de la Rive-Sud.

CDPQ Infra prend ainsi le relais du bureau de projet créé en novembre 2019, dirigé par le Réseau de transport de Longueuil et financé par le ministère des Transports. Les études réalisées à ce jour serviront d'intrants au mandat de CDPQ Infra.

Les résultats de l'analyse de CDPQ Infra, qui comprendra le tracé et le mode de transport privilégiés, sont attendus au cours de l'année 2021.

Citations

« Le gouvernement respecte son engagement d'améliorer l'offre en transport collectif et de réduire la congestion routière. Ce mandat confié à CDPQ Infra nous rapproche de la concrétisation de notre plan de décongestion de la région métropolitaine. À terme, ce projet facilitera la mobilité des gens de la Rive-Sud et contribuera au développement économique et social de l'agglomération de Longueuil et des environs. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Améliorer la mobilité dans la région métropolitaine, c'est l'engagement que nous avons pris avec le plan de décongestion afin d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Votre gouvernement va encore une fois de l'avant avec un projet qui donnera une nouvelle option aux usagers afin de les inciter à délaisser l'auto solo pour se déplacer avec le transport collectif. Les retombées de ce projet auront une incidence directe sur la fluidité du réseau routier. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« En proposant des options plus modernes et plus efficaces à la population, nous contribuons à la décongestion et incitons les gens à utiliser davantage le transport collectif. Cette nouvelle étape vers un réseau de transport structurant à Longueuil représente une excellente nouvelle pour les citoyennes et citoyens de l'agglomération de Longueuil ainsi que pour celles et ceux de la Montérégie. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Alors que le REM prend forme dans la région métropolitaine, ce nouveau mandat d'analyse confié par le gouvernement du Québec témoigne de la contribution que peut apporter CDPQ Infra à l'identification de solutions en transport. Nous avons su bâtir, au cours des dernières années, une équipe d'experts pour concevoir et réaliser de grands projets d'infrastructures publiques répondant à des besoins concrets des communautés. Nous acceptons ce mandat et dirigerons nos efforts, dans les prochains mois, pour identifier une solution optimale pour la Rive-Sud, aux bénéfices de toutes et tous. »

Macky Tall, président et chef de la direction de CDPQ Infra

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Sources : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 446-5911; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724