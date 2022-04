Le gouvernement Ford met en péril la réussite et le bien-être des élèves avec un budget insuffisant en éducation

TORONTO, le 25 avril 2022 /CNW/ - En prévision du dépôt du budget provincial de 2022, l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO), l'Ontario English Catholic Teachers' Association (OECTA) et la Fédération des enseignantes/enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (OSSTF/FEESO) sonnent l'alarme devant l'investissement inadéquat du gouvernement Ford dans le système d'éducation financé par les fonds publics et demandent que des gestes concrets soient posés pour appuyer les élèves.

« La publication anticipée des subventions pour les besoins des élèves pour 2022-2023, lesquelles forment l'élément central du financement des écoles, montre que le gouvernement Ford se prépare à faillir à ses obligations à l'égard des élèves, des travailleuses et travailleurs de l'éducation et de toutes les Ontariennes et de tous les Ontariens avec, encore une fois, un budget insuffisant en éducation », dit Anne Vinet-Roy, présidente de l'AEFO. « Les élèves ont besoin d'un budget d'éducation qui accorde la priorité à leur santé mentale, à leur bien-être et à leur réussite scolaire, et qui propose un plan de reprise de l'apprentissage robuste et bien financé. »

« Le gouvernement Ford décrit son plan en matière d'éducation comme un "investissement historique", mais il ne s'agit de rien de moins que d'un tour de passe-passe - une supercherie à peine voilée qui réinstaure des compressions précédemment mises en place, ne tient pas compte de l'inflation et fait de l'électoralisme sur le dos de la réussite étudiante », affirme Karen Brown, présidente de la FEEO. « L'objectif réel du gouvernement Ford, soit de retrancher 12,3 milliards de dollars des écoles au cours des neuf prochaines années, comme projeté par le Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario, aura des répercussions dévastatrices sur les élèves et l'éducation financée par les fonds publics. »

« Les compressions et le refus, par le gouvernement Ford, de tenir compte de la COVID-19, qui a mené à la plus longue interruption de l'apprentissage en salle de classe en Amérique du Nord, ont accru les inégalités déjà en place, laissant pour compte les plus vulnérables », ajoute Barb Dobrowolski, présidente de l'OECTA. « Plutôt que de viser la privatisation ou l'apprentissage en ligne obligatoire, qui mettent en péril la réussite des élèves, le gouvernement Ford devrait profiter de l'occasion offerte par le budget pour travailler en collaboration avec les travailleuses et travailleurs de l'éducation, les familles et les collectivités pour veiller à assurer la meilleure qualité d'apprentissage possible pour tous les élèves. »

Les syndicats représentant les enseignantes et enseignants et les travailleuses et travailleurs de l'éducation de l'Ontario demandent au gouvernement Ford d'immédiatement :

Mettre fin aux compressions insensées et au plan de retrancher 12,3 milliards de dollars du système d'éducation au cours des neuf prochaines années;

Appuyez un plan de reprise de l'apprentissage robuste et pluriannuel, qui inclut un engagement envers de plus petites tailles de classes, pour que tous les élèves obtiennent l'attention individuelle et concentrée dont ils ont besoin de la part des enseignantes et enseignants et des travailleuses et travailleurs de l'éducation;

Développer les services, les appuis et les ressources en matière de santé mentale en contexte scolaire, pour arriver à des résultats équitables et répondre aux besoins divers des élèves et des travailleuses et travailleurs de l'éducation, y compris ce qui est requis pour arriver à un décloisonnement réussi du curriculum au secondaire; et

Traiter l'arriéré de 17 milliards de dollars en matière de réparation et de problèmes de sécurité dans les écoles, qui touche notamment une infrastructure chancelante et de la ventilation inadéquate.

« Les écoles financées par les fonds publics en Ontario ont besoin d'action décisive maintenant, avec de vrais investissements et un vrai plan de reprise de l'apprentissage; elles n'ont pas besoin d'un autre budget à saveur de campagne électorale qui utilise sciemment des chiffres trompeurs pour masquer les échecs répétés du présent gouvernement », conclut Karen Littlewood, présidente de l'OSSTF/FEESO. « Pour arriver à une reprise juste et équitable après la COVID-19, le gouvernement Ford doit faire les investissements requis immédiatement pour qu'en profitent tous les élèves, maintenant et à l'avenir. »

