Le gouvernement fédéral renforce son soutien aux municipalités de l'Ontario pour lutter contre l'itinérance hors refuge et les campements

OTTAWA, ON, le 17 août 2026 /CNW/ -- Partout au Canada, beaucoup trop de personnes vivent en situation d'itinérance ou risquent de perdre un logement sûr. Pour lutter contre l'itinérance, il faut agir immédiatement afin d'augmenter l'offre de logements très abordables et avec services de soutien, de réduire les obstacles et d'apporter plus rapidement des solutions à ceux qui en ont le plus besoin.

Le gouvernement fédéral prend des mesures pour aider les collectivités à relever le défi urgent que représentent l'itinérance hors refuge et les campements en soutenant dix municipalités de l'Ontario dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC).

En avril, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 125 millions de dollars pour prolonger l'ILIHRC d'une année supplémentaire, après deux années de financement initial de 2024 à 2026. De ce financement supplémentaire, jusqu'à 45,5 millions de dollars ont été alloués aux ententes proposées avec dix municipalités de l'Ontario.

Ce financement aidera les collectivités à renforcer les interventions locales visant à lutter contre l'itinérance hors refuge, à améliorer les services de soutien et de proximité et à favoriser l'accès à un logement plus sûr et plus stable pour les personnes en situation d'itinérance hors refuge ou à risque imminent de le devenir.

L'ILIHRC vise à favoriser l'accès à un logement plus stable, permet au personnel de terrain de mettre en relation les personnes en situation d'itinérance hors refuge avec les services dont elles ont besoin, et contribue au financement de la création ou de l'augmentation de logements de transition ou de logements avec services de soutien, ainsi que de places en centre d'hébergement.

L'ILIHRC vient compléter les efforts plus larges que fait le gouvernement fédéral pour lutter contre l'itinérance et accroître la stabilité du logement, notamment en réalisant des investissements dans le cadre de Vers un chez-soi : la Stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, qui soutient les interventions communautaires visant à lutter contre l'itinérance partout au Canada, le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans et Maisons Canada. Ces initiatives aident à prévenir et à réduire l'itinérance, à soutenir les populations vulnérables, à accroître l'offre de logements avec services de soutien et de transition et à favoriser l'accès à un logement plus stable pour les Canadiens en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Citations

« Chaque Canadien mérite d'avoir un endroit sûr où vivre. Dans le cadre de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements, nous collaborons avec les municipalités de l'Ontario afin de proposer des solutions pratiques et communautaires qui permettent aux gens d'accéder à un logement, à des mesures de soutien et à des services. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les collectivités sont les mieux placées pour savoir où le soutien est nécessaire sur le terrain. Ce financement aidera les municipalités de l'Ontario à renforcer les interventions locales pour lutter contre l'itinérance hors refuge et les campements, tout en proposant des solutions axées sur le logement d'abord qui offrent aux gens la dignité, la sécurité et le soutien dont ils ont besoin. »

-- Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Chaque résident mérite d'avoir un endroit sûr où vivre, et la lutte contre l'itinérance nécessite une étroite collaboration entre tous les ordres du gouvernement. Cet investissement fédéral aidera Ottawa à continuer de fournir des services de proximité, des refuges, des logements avec services de soutien et des mesures de soutien globales aux résidents en situation d'itinérance hors refuge. Ensemble, nous nous efforçons de rendre les collectivités plus sûres, d'obtenir de meilleurs résultats pour les résidents vulnérables et de mettre en place un système de logement qui offre aux gens la stabilité et le soutien dont ils ont besoin pour reconstruire leur vie. »

-- Mark Sutcliffe, maire de la Ville d'Ottawa

« L'itinérance est un défi qu'aucun ordre de gouvernement ne peut relever seul. À London, nous avons travaillé en étroite collaboration avec des partenaires communautaires afin de veiller à ce que les personnes en situation d'itinérance aient accès aux mesures de soutien dont elles ont besoin et à une véritable voie vers la stabilité grâce au logement. Cet investissement nous aidera à poursuivre ce travail, à renforcer notre réponse collective à l'itinérance hors refuge et à offrir davantage de soutien aux Londoniens dans leur parcours vers un logement permanent. Je suis reconnaissant envers le gouvernement du Canada d'avoir écouté les besoins des municipalités et d'avoir pris des mesures concrètes grâce à ce financement. »

-- Josh Morgan, maire de la Ville de London

« Je tiens à remercier le gouvernement fédéral pour son partenariat continu et pour avoir reconnu que les municipalités comme le Grand Sudbury ont besoin de soutien pour relever les défis complexes en matière de santé mentale, de toxicomanie et d'itinérance auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Ce financement soutient d'importants services de première ligne destinés à certains de nos résidents les plus vulnérables, tandis que nous continuons à travailler avec nos partenaires communautaires afin d'aider les personnes à accéder aux services de logement, de santé et aux autres mesures de soutien dont elles ont besoin. »

-- Paul Lefebvre, maire du Grand Sudbury

« Merci au gouvernement du Canada pour cet investissement important visant à aider les personnes en situation d'itinérance à Toronto. Ce financement permettra de renforcer les services de proximité, de mettre les personnes en relation avec les mesures de soutien dont elles ont besoin et de favoriser l'accès à un logement plus sûr et plus stable. C'est la preuve concrète de notre engagement à prendre soin des autres. Grâce à nos partenaires fédéraux, nous bâtissons une ville où chacun dispose d'un chez-soi sûr. »

-- Olivia Chow, mairesse de la Ville de Toronto

« La région de Peel est très reconnaissante envers le financement continu accordé par le gouvernement fédéral dans le cadre de l'ILIHRC, qui permettra d'obtenir des résultats concrets pour les résidents de Peel en situation d'itinérance. Cet investissement produira des résultats mesurables, tout en réduisant les pressions en aval sur les soins de santé, les services d'urgence et les réseaux de refuges. »

-- Nando Inannicca, président régional et directeur général, région de Peel

« Nous constatons qu'un nombre croissant de résidents sont à risque de perdre leur logement ou le perdent, et la lutte contre l'itinérance reste une priorité importante pour le conseil régional de York. Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires municipaux, communautaires et gouvernementaux de haut niveau afin d'élargir l'accès au logement et aux mesures de soutien dont les gens ont besoin pour rester logés. Ce financement nous permettra d'offrir à davantage de résidents le logement et les mesures de soutien essentielles dont ils ont besoin pour retrouver la stabilité, bâtir un avenir meilleur et s'épanouir au sein de nos collectivités. »

-- Eric Jolliffe, président du conseil et directeur général de la Municipalité régionale de York

« L'itinérance est l'un des défis les plus complexes auxquels sont confrontées les collectivités du Canada, et aucune municipalité ne peut y faire face seule. Le financement de l'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements fournit un soutien essentiel pour aider la région de Durham à accroître l'offre de logements et de refuges et à mettre les personnes en situation d'itinérance en relation avec les services dont elles ont besoin pour surmonter les obstacles liés à l'accès à un logement stable. Cet investissement fera une grande différence dans la vie des résidents tout en nous aidant à bâtir une collectivité plus forte et plus inclusive. »

- John Henry, président régional et directeur général, région de Durham

« Ce financement permet de maintenir des services essentiels destinés aux membres de la collectivité en situation d'itinérance, afin de les aider à se construire une vie sûre et stable. Il prévoit des investissements continus dans les programmes de refuge d'urgence, de logements de transition et de logements avec services de soutien, et nous sommes reconnaissants du fait que Logement, Infrastructures et Collectivités Canada continue à travailler à titre de partenaire avec nous alors que nous collaborons avec la collectivité pour que chacun puisse avoir un chez-soi. »

-- Karen Redman, présidente de la région de Waterloo

« Les investissements fédéraux dans le logement abordable font une réelle différence ici à Hamilton. Cet investissement de 2,7 millions de dollars constitue une autre étape importante vers la construction de logements sûrs, stables et abordables pour les Hamiltoniens qui en ont le plus besoin. Lorsque tous les ordres du gouvernement se réunissent et collaborent, nous pouvons transformer des investissements comme celui-ci en solutions de logement concrètes et en collectivités plus fortes. Nous continuerons à collaborer avec nos partenaires fédéraux pour tirer parti de toutes les ressources disponibles afin de répondre aux besoins de Hamilton en matière de logement. »

-- Andrea Horwath, mairesse de la Ville de Hamilton

Faits en bref

Environ 45,5 millions de dollars ont été alloués aux ententes proposées avec dix municipalités de l'Ontario. Les ententes de financement définitives sont en cours de négociation.

Les dix municipalités sont les suivantes : la Ville de Toronto (13,2 millions de dollars), la municipalité régionale de Peel (6,8 millions de dollars), la municipalité régionale de York (5,5 millions de dollars), la Ville d'Ottawa (5,3 millions de dollars), la municipalité régionale de Durham (3,3 millions de dollars), la municipalité régionale de Niagara (2,2 millions de dollars), la municipalité régionale de Waterloo (2,7 millions de dollars), la Ville de Hamilton (2,7 millions de dollars), la Ville de London (2,5 millions de dollars) et la Ville du Grand Sudbury (0,8 million de dollars).

L'ILIHRC soutient des projets visant à lutter contre l'itinérance hors refuge et les campements grâce à une approche centrée sur l'humain et axée sur le logement d'abord.

Les activités admissibles comprennent les logements de transition et avec services de soutien, les transformations de refuges ainsi que les services de soutien et de gestion de cas.

L'ILIHRC a été lancée en 2024 pour répondre à l'augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance hors refuge et vivant dans des campements partout au Canada. Logement, Infrastructure et Collectivités Canada conclut des ententes avec des partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux afin de soutenir des projets identifiés dans des plans de réponse communautaires aux campements.

L'ILIHRC vient compléter Vers un chez-soi : la Stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, qui investit 5 milliards de dollars sur neuf ans jusqu'en 2027-2028 pour aider les collectivités à prévenir et à réduire l'itinérance.

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la société d'État fédérale canadienne dédiée au financement et à la construction de logements abordables à grande échelle. Elle investira 1 milliard de dollars afin de construire des logements avec services de soutien et de transition pour les personnes en situation d'itinérance.

Remarque : Les allocations sont arrondies et assujetties à la négociation et à la finalisation des accords de contribution ainsi qu'aux approbations requises.

Liens connexes

Vers un chez-soi : La stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance

Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements

Stratégie nationale sur le logement

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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