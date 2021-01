Le Gouvernement fédéral investit près de 40 millions de dollars supplémentaires pour répondre aux besoins des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir pendant la pandémie de la COVID-19

QUÉBEC, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La pandémie de la COVID-19 qui frappe le Canada a des répercussions réelles et concrètes sur la santé et les finances de tous les Canadiens et sur la sécurité publique. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures pour aider les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir partout au Canada. Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux du Québec, Lionel Carmant, annoncent qu'un financement fédéral additionnel de 39,8 millions de dollars est accordé aux communautés du Québec au titre de l'Entente Canada-Québec visant à soutenir la réponse du secteur de l'itinérance à la COVID-19 dans le cadre de Vers un chez-soi.

Ce financement additionnel permettra de poursuivre les efforts communs pour prévenir et atténuer les répercussions de la COVID-19 sur les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Les communautés pourront utiliser ce financement dans différents secteurs d'activités tels que les services de logement, les services de prévention et l'orientation vers des services offerts à l'extérieur des refuges, les services médicaux et de santé, les services de soutien à la clientèle, les investissements en immobilisation ainsi que la coordination des ressources et la collecte de données.

Le financement additionnel annoncé aujourd'hui provient des fonds de 236,7 millions de dollars annoncés par le gouvernement du Canada en septembre dernier dans le cadre de Vers un chez-soi pour aider le secteur de l'itinérance à étendre et accroître les mesures d'urgence mises en place pour faire face à la pandémie de la COVID-19.

Avec ce financement additionnel, le montant total octroyé aux communautés du Québec dans le cadre de cette entente est de 70 467 501 dollars.

Citations

« Chaque Québécois mérite un chez-soi sûr et abordable. Nous savons que les personnes en situation d'itinérance courent un risque accru de contracter la COVID-19. C'est pourquoi il est si important de nous assurer que nos communautés disposent des ressources dont elles ont besoin pour soutenir les personnes en situation d'itinérance et celles à risque de le devenir. Cet investissement dans les communautés du Québec dans le cadre de l'Entente Canada-Québec contribuera grandement à soutenir les personnes qui en ont le plus besoin. »

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

« En cette période plus difficile, les organismes qui œuvrent auprès des personnes en situation d'itinérance sont d'autant plus sollicités. Toutes les ressources sont déployées pour répondre aux besoins accrus. Je tiens à souligner la ténacité et l'engagement de tous ceux et celles qui unissent leurs efforts afin d'accompagner les personnes en situation d'itinérance et de favoriser leur bien-être. L'aide financière additionnelle annoncée permettra de mieux soutenir les ressources dans leur mission des plus importantes. »

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux du Québec, Lionel Carmant

Faits saillants

Toutes les régions qui obtiennent déjà un financement dans le cadre de Vers un chez-soi recevront un financement additionnel.

L'Entente Canada-Québec visant à soutenir la réponse du secteur de l'itinérance à la COVID-19 dans le cadre de Vers un chez-soi repose sur des modalités et des principes de collaboration établis dans les ententes antérieures en matière d'itinérance et s'appuiera sur les structures d'organisation des services du Québec.

Liens connexes

Pour consulter les communiqués précédents dans le cadre de cette entente :

3 millions de dollars de plus pour répondre aux besoins liés à l'itinérance à Montréal

Annonce de l'Entente Canada-Québec visant à soutenir la réponse du secteur de l'itinérance à la COVID-19 dans le cadre de Vers un chez-soi

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Renseignements: Sources : Daniele Medlej, Conseillère principale en communications, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 613 762-9446; Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux du Québec, 418 446-5911