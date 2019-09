Le gouvernement fédéral investit pour stimuler l'écosystème technologique immersif

Financement pour le Festival international du film de Vancouver afin de mettre en valeur les talents locaux et de créer un marché pour les innovations en matière de réalité étendue axée sur le divertissement

VANCOUVER, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Le secteur de la technologie numérique de la Colombie-Britannique est en plein essor avec des entreprises très novatrices qui emploient les meilleurs talents du Canada dans les domaines du cinéma, de la télévision, des jeux et des effets visuels. La Colombie-Britannique est en bonne voie de devenir un chef de file international dans la production d'expériences de réalité étendue et de conquérir une part de ce marché en pleine expansion.

C'est dans ce contexte que l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) a annoncé une aide financière de 350 000 dollars qui permettra aux organisateurs du Festival international du film de Vancouver de créer l'évènement VIFF Immersed: International Content Market. Il s'agit d'une exposition et d'une conférence sur la réalité étendue qui permet aux créateurs de contenus d'entrer en contact avec des partenaires locaux et internationaux, transformant ainsi le marché de l'industrie pour le développement de réalité étendue basé sur le divertissement.

Par l'intermédiaire du marché international des contenus, le Festival international du film de Vancouver vise à établir des partenariats stratégiques et à favoriser les occasions d'affaires afin que les entreprises canadiennes soient mieux placées pour stimuler l'innovation et générer des revenus dans un marché mondial de plus en plus concurrentiel. Le Festival international du film de Vancouver établira également des partenariats avec des intervenants des secteurs privé et public dans le but d'établir des stratégies de développement de marché et de mesurer les résultats économiques.

L'investissement de DEO dans le Festival international du film de Vancouver ajoutera de la valeur à plus de 60 entreprises spécialisées dans les technologies immersives, ce qui favorisera la création d'emplois pour les talents locaux et augmentera les revenus générés. Sur une période de trois ans, l'évènement VIFF Immersed accueillera au moins 375 participants et générera plus de 450 000 dollars en revenus provenant de la vente de droits de distribution de réalité étendue.

Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à bâtir une économie qui donne à la population canadienne accès à des emplois de haute qualité et dans laquelle les entreprises sont en bonne position pour participer à un marché mondial compétitif en évolution rapide.

« Notre gouvernement crée les bonnes conditions pour encourager la compétitivité des Canadiens et leur réussite dans l'économie mondiale. L'investissement annoncé aujourd'hui pour le Festival international du film de Vancouver s'appuie sur nos avantages concurrentiels et donnera lieu à de nouvelles possibilités de développement commercial pour les entreprises et les entrepreneurs locaux qui œuvrent dans le secteur des technologies immersives, ce qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« L'évènement VIFF Immersed est passé d'une conférence d'une demi-journée en 2014 à l'un des évènements immersifs les plus importants au monde. En tant que pionniers attentifs au pouls de l'évolution rapide du secteur, nous constatons que l'appétit des consommateurs pour le contenu immersif augmente parallèlement à la croissance explosive du secteur. Vancouver jouit d'une situation géographique enviable au cœur de Cascadia, une plaque tournante de la créativité et de la technologie, ce qui crée une occasion unique de se concentrer sur le développement du secteur et des publics. Nous sommes fiers d'annoncer que nous avons reçu de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada un financement de 350 000 dollars pour les trois prochaines années qui nous permettra d'appuyer le lancement du marché international des contenus, qui visera à injecter des possibilités d'investissement et de monétisation dans l'écosystème, donnant aux créateurs de la Colombie-Britannique et du reste du Canada une voie privilégiée vers la croissance et le développement du secteur. »

- Jacqueline Dupuis, directrice générale, Festival international du film de Vancouver

Fondée en 1982, la Greater Vancouver International Film Festival Society est un organisme culturel sans but lucratif qui gère le Festival international du film de Vancouver , de renommée mondiale, et la programmation annuelle du Vancity Theatre au Vancouver International Film Centre.

International Film Festival Society est un organisme culturel sans but lucratif qui gère le Festival international du film de , de renommée mondiale, et la programmation annuelle du Vancity Theatre au Vancouver International Film Centre. Cette année, l'évènement VIFF Immersed aura lieu les 28 et 29 septembre, proposant aux participants des études de cas, des tables rondes et des ateliers pratiques avec quelques-uns des plus grands créateurs de contenu immersif au monde. De plus, une exposition d'une semaine permettra aux participants de vivre pleinement des expériences immersives qui réinventent la communication narrative.

D'ici 2022, l'industrie de la réalité étendue devrait atteindre 56,4 milliards de dollars américains en revenus mondiaux. La réalité étendue inclut la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte.

