SUMMERSIDE. PE, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Bobby Morrissey, député fédéral d'Egmont, ont annoncé les détails relatifs aux investissements fédéraux de plus de 17,8 millions de dollars visant à créer des logements à Summerside.

Les représentants fédéraux étaient accompagnés de l'honorable Matthew MacKay, ministre du Développement social et du Logement, ainsi que de Dan Kutcher, maire de Summerside.

Situé à Summerside, le refuge de transition Lifehouse du Boys and Girls Club de Summerside fournira 10 logements abordables nouvellement construits à des femmes et à leurs enfants qui fuient la violence familiale. Le gouvernement du Canada a investi 2,9 millions de dollars par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL).

Le gouvernement fédéral a également investi 14,9 millions de dollars dans un prêt à faible coût dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL), un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) administré par la SCHL. Cet investissement vise à construire un ensemble de 60 logements locatifs au 213, avenue Simmons, à Summerside afin d'ajouter des logements dans une région où le taux d'inoccupation est bas.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi nous sommes heureux d'annoncer la création de logements abordables pour les personnes dans le besoin tout en augmentant l'offre de logements locatifs sur le marché. Ces projets auront une incidence positive sur la collectivité de Summerside. Ce n'est qu'une des façons dont la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Le logement est un enjeu dominant dans notre collectivité et c'est ma priorité absolue. Ces investissements montrent que notre gouvernement est déterminé à répondre aux besoins en matière de logement à Summerside. Ces projets offriront des options de logement, de la stabilité et de la sécurité à ceux qui vivent dans ce merveilleux coin de notre île. Je suis fier que ces investissements majeurs aideront à répondre à nos besoins en matière de logement et profiteront à des milliers de résidents pendant des décennies à venir. » ‒ Bobby Morrissey, député fédéral d'Egmont

« Lorsqu'une personne obtient un logement sûr et stable, elle peut prendre des mesures pour assurer son bien-être, sa croissance et son succès. Grâce à des investissements dans tout le continuum du logement, l'Île-du-Prince-Édouard continuera d'accroître son offre globale de logements afin que l'ensemble des insulaires aient un chez-soi. » - L'honorable Matthew MacKay, ministre du Développement social et du Logement de l'Île-du-Prince-Édouard

« Les gens de Summerside ont absolument besoin de logements abordables et de loyers raisonnables. L'annonce d'aujourd'hui montre que la coopération et le leadership entre les trois ordres de gouvernement peuvent offrir des lits chauds et des toits stables aux gens. Je suis fier que notre gouvernement municipal prenne des mesures qui amélioreront la vie des gens avec qui nous partageons notre ville, mais il reste encore beaucoup à faire. » - Dan Kutcher, maire de la Ville de Summerside

Nous sommes reconnaissants de l'engagement du gouvernement fédéral à nous aider à fournir des logements sûrs et abordables aux femmes et aux enfants. Nous sommes heureux de pouvoir intégrer les enfants et les jeunes des femmes que nous servons dans nos programmes et d'offrir des services complets à nos résidents. La vision de LifeHouse est d'améliorer la vie des résidents et des enfants sans abri en leur offrant un refuge, du soutien, de l'éducation, des outils et des ressources qui leur permettent d'améliorer leur qualité de vie à tous les niveaux, de développer une plus grande autosuffisance, et bâtir une vie sûre et sécuritaire. Étant donné que les problèmes auxquels font face nos résidents sont souvent complexes et multidimensionnels, nous les abordons au moyen d'une approche d'équipe qui s'est révélée très efficace. » - Adam Binkley, directeur général, Boys and Girls Club de Summerside

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir à Summerside et à la collectivité locale 60 logements locatifs abordables. Ce projet ne serait pas une réalité sans la collaboration, le soutien et le professionnalisme du gouvernement fédéral, de la SCHL et de la Ville de Summerside. Les projets de grande envergure comme celui-ci ont une incidence importante sur la disponibilité de logements et, n'eût été de programmes comme le programme RCFI, ce projet n'aurait pas pu être mis en chantier. » - Steven Jackson, président, 102594 PEI Inc.

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

(SNL) du est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Le programme du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est administré par la SCHL dans le cadre de la SNL.

(FNCIL) est administré par la SCHL dans le cadre de la SNL. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux ensembles de logements qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. L' initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) est conçue pour accroître l'offre de logements locatifs neufs là où les besoins sont les plus criants.

est conçue pour accroître l'offre de logements locatifs neufs là où les besoins sont les plus criants. L'iFCLL soutient les projets de construction de logements locatifs partout au pays en offrant des prêts assurés à faible coût aux promoteurs, aux fournisseurs de logements sans but lucratif et aux municipalités dans des endroits où l'on a besoin d'un plus grand nombre de logements locatifs.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

