Le gouvernement fédéral investi dans le développement des entreprises et la formation professionnelle dans le Nord de la Colombie-Britannique

Une aide financière octroyée à six entreprises et organisations appuiera la création d'emplois et la croissance économique

VANCOUVER, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada collabore avec des organisations pour accroître les possibilités de formation qui permettent aux Canadiens d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir sur le marché du travail actuel.

C'est dans ce contexte que l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada a annoncé une aide financière de plus de 3,2 millions de dollars à l'appui de six projets pour faire en sorte que les habitants du Nord de la Colombie-Britannique disposent des outils dont ils ont besoin pour tirer parti des possibilités d'emploi et de développement d'entreprises.

Ces projets devraient créer au moins 152 emplois, offrir des services de développement des entreprises et de formation professionnelle à au moins 639 personnes et aider 367 entreprises à croître. Cet investissement s'harmonise avec la priorité de DEO en matière d'inclusivité et favorise la réconciliation par la participation des Autochtones à l'économie et au marché du travail.

Le Plan pour l'innovation et les compétences vise à établir une base inclusive dans laquelle tous les Canadiens ont accès à la formation nécessaire pour obtenir des emplois de haute qualité et les ressources nécessaires au développement des entreprises pour participer à un marché mondial compétitif en évolution rapide.

Organisation Description du projet Aide financière Haida Gwaii Institute et l'Université de la Colombie-Britannique Augmenter le nombre de cours de formation postsecondaire offerts aux étudiants et instaurer un programme de jumelage d'emplois pour les diplômés. 403 525 $ Haida Gwaii Community Futures (CF) Offrir des services consultatifs et des formations aux entrepreneurs autochtones de la Colombie-Britannique. 504 900 $ Young Entrepreneurship Leadership Launchpad (YELL) Élargir les programmes dans le Nord et les régions rurales de la Colombie-Britannique afin de soutenir les groupes sous-représentés dans l'économie, y compris les jeunes Autochtones du Nord de la Colombie-Britannique. 475 000 $ Gitxsan Safety Services Inc (GSS) / Gitxsan Development Corporation (GDC) Appuyer les entreprises du secteur de la santé et des transports qui desservent le secteur des ressources naturelles du Nord de la Colombie-Britannique. 445 006 $ Metlakatla Development Corporation, Coastal Shellfish Corporation, and Coastal Shellfish LP Appuyer le grossissement des mollusques et la commercialisation des procédés de transformation. 1 250 000 $ Burns Lake Native Development Corporation Établir une école de conduite autochtone appartenant à la collectivité dans le village de Burns Lake. 123 000 $

« Le gouvernement du Canada crée les bonnes conditions pour encourager la compétitivité des Canadiens et leur réussite dans l'économie mondiale. Les investissements annoncés aujourd'hui dans des entreprises et des organisations qui exercent leurs activités dans le Nord de la Colombie-Britannique misent sur nos avantages compétitifs et donneront lieu à un renforcement de l'appui offert aux entreprises, ce qui stimulera la formation professionnelle et la création de bons emplois de classe moyenne pour la population canadienne. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada



L'économie du Nord de la C .-B. devrait connaître une forte croissance grâce à de nouveaux projets de construction à Kitimat et aux pipelines qui relient le Nord-Est.

.-B. devrait connaître une forte croissance grâce à de nouveaux projets de construction à et aux pipelines qui relient le Nord-Est. Après avoir augmenté entre 2014 et 2016, le taux de chômage dans le Nord de la Colombie-Britannique a récemment commencé à diminuer.

2016, le taux de chômage dans le Nord de la Colombie-Britannique a récemment commencé à diminuer. La hausse de l'emploi dans les régions du Centre-Nord, de Cariboo-Chilcotin, de Lillooet et du Nord-Ouest est en grande partie attribuable à l'augmentation des activités de construction.

