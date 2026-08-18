Le gouvernement fédéral contribue à construire des infrastructures solides partout en Ontario

OTTAWA, ON, le 18 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada versera 932 millions de dollars à l'Association des municipalités de l'Ontario (AMO), à la Ville de Toronto et au gouvernement de l'Ontario au cours de l'exercice 2026-2027 afin d'investir dans des infrastructures modernes et fiables qui contribuent à bâtir des collectivités plus fortes et plus abordables pour les Canadiens. Dans le cadre de cet investissement, l'AMO recevra 746 millions de dollars et la Ville de Toronto recevra 183 millions de dollars pour effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures dans 19 catégories de projets. Le ministère des Transports de l'Ontario recevra 2,2 millions de dollars pour aider les régies des routes locales à favoriser des déplacements sécuritaires et efficaces dans les collectivités non constituées en municipalité.

Chaque année, le volet communautaire du Fonds pour bâtir des collectivités fortes fournit aux collectivités de l'ensemble du pays un financement stable et souple qu'elles peuvent utiliser afin de répondre aux priorités locales en matière d'infrastructure, notamment le transport en commun, les systèmes d'alimentation en eau, les routes et les ponts locaux.

Comme l'a annoncé Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, et accompagnée par Robin Jones, présidente de l'Association des municipalités de l'Ontario, le gouvernement fédéral respecte son engagement visant à construire les infrastructures dont les Canadiens ont besoin au quotidien.

Par exemple, la Ville de Belleville utilise 5,3 millions de dollars provenant de fonds précédemment alloués dans le cadre du volet communautaire pour soutenir la construction de la nouvelle station de pompage d'Avonlough et la modernisation de l'usine de traitement des eaux usées existante. Grâce au renforcement des infrastructures de traitement des eaux usées, le projet permettra la construction d'environ 9 000 nouveaux logements à l'avenir, ce qui contribuera à améliorer l'abordabilité à Belleville.

À Mississauga, le financement du volet communautaire permet de moderniser et d'étendre le réseau local de transport en commun. Cela comprend notamment l'utilisation de plus de 4,4 millions de dollars à la construction d'un nouveau terminus d'autobus au centre-ville et d'une voie réservée aux autobus de 1,5 kilomètre. Le transport en commun permet de relier les les résidents aux logements, aux emplois, aux écoles et aux services essentiels, ce qui contribue à des collectivités plus durables et plus productives.

Toronto affecte les fonds du volet communautaire à l'entretien et à la modernisation de son réseau de transport en commun, qui est l'un des plus importants en Amérique du Nord. Ce financement soutient de nombreux projets et initiatives, notamment la modernisation, par la Toronto Transit Commission, des installations d'entretien et d'entreposage des véhicules de transport en commun afin de passer à un parc de véhicules de transport en commun à zéro émission. Il contribue également à améliorer l'accessibilité pour les usagers du transport en commun grâce à la modernisation des stations de métro au moyen d'ascenseurs, de portes accessibles, de rampes d'accès et d'une signalisation améliorée.

Le ministère des Transports de l'Ontario utilise les fonds alloués au volet communautaire pour aider les régies des routes locales à favoriser des déplacements sécuritaires et efficaces dans les collectivités non constituées en municipalité.

Grâce à la collaboration avec les provinces et les territoires, le gouvernement du Canada réalise les investissements nécessaires pour construire plus de logements, renforcer les collectivités et développer une économie plus résiliente, afin de bâtir un Canada fort.

Citations

« Les Ontariens sont préoccupés par le vieillissement des infrastructures et l'abordabilité du logement dans leurs collectivités. Le volet communautaire du Fonds pour bâtir des collectivités fortes fournit aux municipalités et aux régies routières de l'Ontario les ressources dont elles ont besoin pour construire des infrastructures essentielles, favoriser l'abordabilité et se préparer à une croissance à long terme. Nous sommes fiers de continuer à administrer ce programme clé avec nos partenaires du gouvernement de l'Ontario, de la Ville de Toronto et de l'Association des municipalités de l'Ontario. »

Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Ce financement permet aux municipalités d'investir dans les projets et les priorités qui comptent le plus pour leurs collectivités. Ensemble, nous contribuons à protéger l'Ontario en fournissant aux administrations locales les ressources dont elles ont besoin pour soutenir la croissance et bâtir des collectivités fortes et dynamiques pour les générations à venir. »

L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« La construction d'autoroutes, de routes et de ponts nécessaires pour assurer la fluidité de la circulation en Ontario est un effort collectif, et nous sommes reconnaissants au gouvernement fédéral pour son partenariat à l'appui des régies des routes locales. L'annonce d'aujourd'hui vient compléter les mesures que nous prenons pour construire des infrastructures de transport sur lesquelles les Ontariens pourront compter pendant de nombreuses années, notamment par l'entremise du Fonds ontarien d'investissement dans les transports en commun et du Fonds pour les initiatives en matière de sécurité routière. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

« L'annonce d'aujourd'hui montre ce qu'il est possible de réaliser lorsque les gouvernements travaillent ensemble. Je tiens à remercier nos partenaires fédéraux pour leur engagement à investir dans les infrastructures de Toronto. Grâce à cet investissement, nous pouvons continuer à construire un réseau de transport en commun plus fiable et plus accessible qui relie les Torontois aux emplois, aux écoles et aux services essentiels. Ensemble, nous réalisons les investissements nécessaires pour bâtir un Toronto plus abordable et plus bienveillant pour tous. »

Olivia Chow, mairesse de la Ville de Toronto

« Un financement prévisible et stable des infrastructures est une approche exemplaire qui donne aux municipalités la certitude nécessaire pour planifier à long terme, renouveler les infrastructures vieillissantes et soutenir la croissance. L'investissement du gouvernement fédéral reconnaît que les infrastructures municipales sont essentielles à la vitalité des collectivités, à la préservation de l'environnement et à la croissance économique. L'AMO se réjouit de poursuivre son travail avec les gouvernements fédéral et provincial afin de faire progresser les priorités en matière d'infrastructure qui sont essentielles aux collectivités et de relever les défis liés au logement et à l'abordabilité. »

Robin Jones, présidente, Association des municipalités de l'Ontario

Faits en bref

À compter de 2026-2027, le Fonds pour bâtir des collectivités fortes fournira du financement dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui fournit 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sur 3 ans pour les infrastructures de soins de santé; Le volet communautaire (qui était auparavant le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % par an pour fournir 3 milliards de dollars par année par la suite; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 millions de dollars sur 10 ans.

Le volet communautaire du Fonds pour bâtir des collectivités fortes verse 2,5 milliards de dollars à 3 700 collectivités dans l'ensemble du pays pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure chaque année. En 2026-2027, l'Association des municipalités de l'Ontario recevra 746 millions de dollars et la Ville de Toronto recevra 183 millions de dollars pour effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures dans 19 catégories de projets. Le ministère des Transports de l'Ontario recevra 2,2 millions de dollars pour les régies des routes locales.

Le volet communautaire est une source de financement permanente et indexée mise à la disposition des provinces et des territoires, qui, à leur tour, versent ce financement aux administrations locales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

Le volet communautaire permet de faciliter l'accès au financement en fonction des mesures prises par les provinces, les territoires et les municipalités pour soutenir les projets d'infrastructure qui contribuent à augmenter l'offre de logements et à créer des collectivités bien reliées.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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