Le gouvernement fédéral attribue 49 millions de dollars au consortium dirigé par l'Institut de recherche Terry Fox et Imagia pour accélérer les percées médicales

Un projet conjoint pour la découverte grâce au traitement des données, en matière de cancer et d'autres maladies, pour libérer le plein potentiel de la médecine personnalisée

MONTRÉAL, le 24 mai 2019 /CNW/ - L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, a annoncé un investissement pouvant atteindre 49 millions de dollars consenti dans le cadre du volet 4 du Fonds stratégique pour l'innovation - concours du secteur de la santé et des sciences biologiques. Ce prix, combiné aux contributions des 97 partenaires du consortium à hauteur de 108 millions de dollars en argent et 165 millions de dollars en nature, soutiendra

la Plateforme numérique de découvertes et de santé (PNDS) combinant l'expertise canadienne en intelligence artificielle (IA) et en médecine de précision, pour de meilleurs soins de santé au bénéfice des Canadiens. Cet effort partagé catalysera des collaborations avec le secteur industriel pour stimuler la commercialisation de découvertes canadiennes.

Au cours de l'annonce faite hier dans les bureaux d'Imagia à Montréal, le ministre Bains a dévoilé les gagnants de la bourse d'innovation qui instituera une initiative nationale d'avant-garde en matière de données électroniques de santé. Selon le bureau de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique au Canada, « par la biais de cette nouvelle plateforme, chercheurs et médecins œuvreront de concert pour développer plus rapidement de nouveaux traitements personnalisés et venir à bout des maladies touchant les Canadiens. Si la plateforme prend pour cible initiale et principale le cancer, il est prévu de l'étendre vers d'autres domaines médicaux à l'avenir. » Le communiqué de presse complet du gouvernement peut être consulté ici.

L'espoir de vaincre des maladies graves comme le cancer repose sur l'utilisation judicieuse de l'information numérique. La nouvelle PNDS, qui renforcera grandement l'autonomie du réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir, a été lancée par l'Institut de recherche Terry Fox le 12 avril, à St. John's, Terre-Neuve, à l'occasion du 39e anniversaire du Marathon de l'espoir de Terry Fox pour vaincre le cancer. Pour la première fois, les centres d'oncologie et les instituts de recherche du pays unissent leurs forces d'un océan à l'autre pour appuyer un plan de médecine de précision en oncologie, parmi les meilleurs au monde, une feuille de route pour vaincre le cancer, afin d'améliorer la vie des Canadiens. La plateforme offrira une infrastructure et un cadre d'innovation de calibre mondial qui faciliteront les collaborations et le partage de données, de connaissances et de ressources avec des partenaires dans l'ensemble du pays pour faire progresser la médecine de précision.

Ce projet d'une durée prévue de quatre ans appuiera EVIDENS, la plateforme de découvertes en IA développée par Imagia, qui est aussi un écosystème collaboratif. EVIDENS permet l'apprentissage fédéré sur les données médicales des patients à travers de multiples hôpitaux, et réunit les talents créatifs des milieux de l'IA et de la médecine pour rendre possible la découverte à grande échelle. La plateforme fournit aux chercheurs cliniciens issus de diverses institutions les moyens de collaborer sur la découverte de biomarqueurs par l'IA et sur les systèmes d'aide à la décision clinique. Cet écosystème unique d'IA pour les soins de santé fournit aux hôpitaux, aux fabricants d'appareils médicaux, aux compagnies pharmaceutiques et aux fabricants d'appareils d'aide au diagnostic l'opportunité de bénéficier d'un vaste conduit d'innovation en solutions d'IA pour l'usage clinique, et de marquer des percées dans le domaine de la médecine personnalisée.

Citation de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique :

« Cet investissement promet non seulement l'amélioration de la santé des Canadiens dans l'avenir, mais aussi d'y parvenir avec des solutions produites au Canada. En prenant les rênes des forces canadiennes en recherche en santé et en IA, nous aidons à trouver la voie vers une nouvelle ère de soins personnalisés plus nombreux, ce qui donnera de meilleurs résultats pour la santé des Canadiens. Nous sommes enthousiasmés à l'idée des nouvelles innovations en santé et sciences biologiques que cette collaboration produira. »

Citation d'Alexandre Le Bouthillier, co-fondateur d'Imagia et directeur, Affaires corporatives :

« L'heure est venue de prendre possession du pouvoir de l'IA, pour continuer d'asseoir la position dominante du Canada sur la scène globale de l'IA. En combinant l'expérience de ses collaborateurs cliniciens, de ses partenaires dans l'industrie comme parmi les instituts d'IA, et de l'Institut de recherche Terry Fox, Imagia accomplira sa mission d'amener des soins de santé personnalisés et accessibles au rang de la réalité clinique. La bourse stratégique du gouvernement du Canada donnera l'impulsion vers un pas en avant significatif dans le travail révolutionnaire d'Imagia et de l'Institut de recherche Terry Fox. Nos atouts complémentaires en recherche et en IA forment une combinaison redoutable qui permettra de prendre le virage critique vers de nouvelles technologies permettant plus de découvertes scientifiques, des diagnostics améliorés et des traitements plus efficaces. »

Citation de Dr Victor Ling, O.C., O.B.C., président et directeur scientifique de l'Institut de recherche Terry Fox :

« Nous remercions l'honorable ministre Bains et le gouvernement du Canada pour leur vote de confiance envers ce réseau collaboratif et pancanadien de partenaires, qui réunit les meilleurs cerveaux de la nation en médecine de précision et en intelligence artificielle. La nouvelle Plateforme numérique de découvertes et de santé va nous aider à transformer la recherche sur le cancer et le traitement de cette maladie en permettant au nouveau réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir d'analyser des quantités énormes de données génomiques et cliniques, pour trouver de meilleurs moyens pour traiter les patients atteints du cancer peu importe où ils vivent au pays. »

Imagia

Imagia est un chef de file mondial dans le secteur de l'intelligence artificielle en soins de santé dont la mission consiste à tirer parti des progrès de l'intelligence artificielle pour accélérer l'émergence d'une médecine personnalisée accessible. Imagia a créé EVIDENS, la première plateforme d'intelligence artificielle pour les découvertes de biomarqueurs dérivés de l'intelligence artificielle faites par des cliniciens et présentant les meilleures chances de succès pour les patients. La société collabore avec des cliniciens d'instituts de recherche de renommée internationale, ainsi que des sociétés pharmaceutiques, d'appareils médicaux et d'outils diagnostiques reconnues dans leur secteur, pour mettre au point des solutions d'intelligence artificielle en soins de santé et propulser la médecine personnalisée dans le futur partout dans le monde. Imagia.com

Institut de recherche Terry Fox

Créé en 2007, l'Institut de recherche Terry Fox investit dans des équipes et des partenariats de classe mondiale en recherche collaborative sur le cancer. De concert avec ses partenaires de recherche et de financement, l'Institut de recherche Terry Fox s'efforce d'inspirer la transformation de la recherche sur le cancer au pays en regroupant les principales organisations du secteur de la recherche sur le cancer et du traitement de cette maladie au Canada et en renforçant leur autonomie dans le cadre du réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir. www.tfri.ca

SOURCE Terry Fox Research Institute

Renseignements: Pour Imagia : Gregg Delman, gregg@gthreemedia.com, 415 935-1804; Pour TFRI : Kelly Curwin, kcurwin@tfri.ca; cellulaire : 778 237-8158; bureau : 604 675-8223.

Related Links

www.tfri.ca