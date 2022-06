Le gouvernement favorise l'accès aux données des ministères et organismes pour soutenir la recherche scientifique au Québec

MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement reconnaît le grand potentiel scientifique des informations détenues par les ministères et organismes. La richesse de ces données peut être mise en valeur par les chercheurs du domaine public afin de faire avancer les connaissances scientifiques. C'est pourquoi le ministre des Finances, M. Eric Girard, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, annoncent aujourd'hui deux nouveautés, soit :

l'implantation d'un nouveau centre d'accès aux données au CHU Sainte-Justine, qui permettra aux chercheurs d'accéder aux données de certains ministères et organismes dans un environnement hautement sécurisé;

l'adoption de décrets gouvernementaux qui permettront de traiter plus rapidement les demandes des chercheurs et de faciliter l'accès aux données des domaines de la santé et de l'éducation.

Depuis plusieurs années, les chercheurs se plaignaient des lourdeurs et des lenteurs administratives dans l'accès à ces données aux fins de recherche. Le gouvernement les a entendus.

En raison de sa longue expérience en matière d'accès aux données et de protection des renseignements personnels, l'Institut de la statistique du Québec a été mandaté pour mettre sur pied un service multisectoriel, efficace et sécuritaire d'accès aux données pour la recherche.

Concrètement, ce service, conjugué à l'adoption des décrets, permettra aux chercheurs :

d'avoir une porte d'entrée pour présenter leur demande d'accès aux données de certains ministères et organismes à l'Institut de la statistique du Québec. Auparavant, ils devaient frapper à la porte de chaque ministère et organisme et obtenir l'approbation de la Commission d'accès à l'information, ce qui pouvait entraîner des délais de deux à trois ans avant l'obtention des renseignements;





d'avoir accès à différentes banques de données du ministère de la Santé et des Services sociaux, de la Régie de l'assurance maladie du Québec, et des ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, directement par l'entremise de l'Institut. Des banques de données d'autres ministères et organismes s'ajouteront graduellement.

La capacité de l'Institut de la statistique du Québec de permettre des liens entre les données des différents secteurs contribuera à mieux faire saisir les interactions entre, par exemple, la santé, le revenu et l'éducation, et favorisera une meilleure compréhension de différents phénomènes sociaux.

La protection des renseignements personnels et la sécurité de l'information sont au cœur de cette démarche assurant la confidentialité. De plus, les données rendues accessibles aux chercheurs sont protégées grâce à l'infrastructure hautement sécurisée de l'Institut de la statistique du Québec, et ce, à partir du dépôt de la demande jusqu'à la production des résultats.

Citations :

« La recherche dans toutes les sphères d'activité est essentielle pour faire avancer la société, et c'est particulièrement vrai dans le secteur de la santé et de l'éducation. Je suis convaincu que les chercheurs sauront mettre en valeur la richesse des données gouvernementales plus accessibles afin de faire avancer nos connaissances scientifiques et de mettre en place de bonnes politiques publiques. »

Eric Girard, ministre des Finances du Québec

« Nous avons la chance au Québec de pouvoir compter sur plusieurs chercheurs de très haut niveau dans le secteur de la santé qui, en plus de mettre leur expertise au service de notre population, nous font rayonner à l'international. Nous devons tout mettre en œuvre pour leur faciliter la tâche et leur éviter d'être ralentis par la lourdeur bureaucratique. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« L'annonce d'aujourd'hui nous permettra d'ouvrir un sixième centre d'accès aux données de recherche, le premier en milieu de recherche hospitalier, et donc de contribuer toujours plus à l'avancement des connaissances scientifiques au Québec. »

Simon Bergeron, statisticien en chef, Institut de la statistique du Québec

« Une meilleure accessibilité aux données gouvernementales et l'implantation, en nos murs, du tout premier centre d'accès aux données en centre hospitalier faciliteront et accéléreront le travail de nos équipes de recherche. L'intégration de ces données gouvernementales à celles générées par nos équipes cliniques et de recherche contribuera à développer une véritable santé de précision qui impactera non seulement le diagnostic et la prise en charge des maladies, mais aussi les trajectoires de santé dans les communautés, afin de créer un avenir en santé pour les enfants et les femmes de l'ensemble du Québec. »

Dr Jacques L. Michaud, directeur du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine

