Le gouvernement est désengagé envers le réseau des CPE

QUÉBEC, le 25 mars 2024 /CNW/ - Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Famille, Joël Arseneau, et le député de Jean-Talon et porte-parole pour la Capitale-Nationale, Pascal Paradis, se disent préoccupés par le manque de volonté du gouvernement à donner suite à ses promesses de valorisation du réseau des CPE du Québec. Au début de son mandat, l'ancien ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, promettait notamment de convertir en 5 ans 56 000 places de garderies privées vers le réseau subventionné, avec les CPE en priorité. Seulement 200 des 8 800 places converties l'ont été en CPE, soit 2% des places.

EN BREF

Le Parti Québécois est inquiet du manque de volonté du gouvernement face à ses promesses de transfert de places de garderies privées vers le réseau des CPE ;

Le Parti Québécois demande que les obstacles soient éliminés par la ministre de la Famille Suzanne Roy afin que des garderies comme la Villa Montessori puissent réaliser leur conversion vers le réseau des CPE ;

Le Parti Québécois réitère son engagement de convertir toutes les garderies privées au modèle des CPE afin que le réseau des garderies puisse accomplir sa mission fondamentale de favoriser l'intégration de la petite enfance au parcours éducatif public du Québec ;

La Villa Montessori, une garderie se trouvant dans la circonscription de Jean-Talon, est un bon exemple de garderie privée n'ayant pas réussi à obtenir sa conversion en CPE après un parcours du combattant. « Depuis plusieurs années, nous tentons de convertir notre garderie privée en CPE. Nous y avons travaillé d'arrache-pied. À deux reprises, nous avons essuyé un refus de la part du ministère. Nous proposons pourtant un projet modèle, notamment avec une composante intergénérationnelle en lien avec un CHSLD, de la mixité sociale et la prise en charge de poupons et de cas particuliers », a déclaré Nolwenn Franchet, directrice générale de la garderie Villa Montessori.

« C'est difficile, comme parent, de comprendre comment un milieu de garde comme la Villa Montessori ne peut pas être converti en CPE. Tout est là, une directrice mobilisée, des installations splendides, une équipe de travail de qualité. Est-ce qu'on ne pourrait pas, au Québec, chercher à consolider le bien commun? C'est fou de s'imaginer que nous avons un tel milieu qui veut faire partie de la toile des CPE et qui se fait dire "non, restez privés, restez à l'extérieur du réseau" », a ajouté François Talbot, père d'enfants inscrits à cette garderie.

La Villa Montessori s'est fait refuser sa conversion en CPE à deux reprises, le ministère jugeant qu'elle n'est pas éligible étant donné le territoire sur lequel elle se trouve et parce qu'elle ne satisfait pas aux critères d'expérience préalable. « La proposition de la Villa Montessori est emballante. Elle est fortement soutenue par les parents et une équipe professionnelle qui démontre clairement l'expérience requise. Ce serait un modèle de conversion en CPE, qui répondrait à des besoins pressants d'accessibilité à des places de garderies au sein du réseau public ici dans Jean-Talon. Le genre de projet que le ministère devrait appuyer plutôt que de semer des embûches », a déclaré le député de Jean-Talon.

Cette garderie n'est vraisemblablement pas la seule à s'être butée à la même problématique. Le gouvernement a réduit de plus de moitié ses cibles de transfert en places subventionnées, passant de 11 200 places par année à 1 000 pour cette année. « En baissant constamment ses cibles visant une meilleure accessibilité à des places en garderies, la CAQ empêche le réseau des CPE d'accomplir ses missions fondamentales. Encore une fois, ce gouvernement rompt un engagement par rapport au système public québécois », a déploré le député des Îles-de-la-Madeleine.

Cette nouvelle promesse brisée de la CAQ s'ajoute à celle de la création de nouvelles places en garderies. « Le ministre avait promis 37 000 nouvelles places lors de la dernière campagne électorale. La liste d'attente ne fait qu'augmenter depuis leur arrivée au pouvoir et les nouvelles places promises se font toujours attendre. Tandis que la CAQ se désengage envers les parents et leurs enfants, pour notre part, nous renouvelons aujourd'hui notre engagement envers un réseau 100% CPE », a conclu le député des Îles-de-la-Madeleine.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]